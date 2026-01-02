Na e-maily nereagovali, tak Češi odjeli do New Yorku a čekali na recepci. Uspěli a přivezli nový byznys
Zakladatel aplikace pro čtení a tvorbu audioknih Elredo se jednoduše nevzdá. Z USA si přinesl nové spolupráce i nápady na další produkty.
Matěj Schmalz nedávno strávil čtyři týdny v New Yorku, kde se snažil posunout svůj byznys na vyšší úroveň. To se povedlo – aplikace Elredo se zaměřením na audioknihy se díky pobytu za oceánem dočkala zásadních produktových novinek a byznysových noh, v dalším růstu ji podruhé podpořili také investoři. Tím se ovšem prý teprve rozbíhá. Podle Schmalze totiž trh s audioknihami meziročně roste o třicet procent a jeho ambicí je proměnit to, jak se kromě konzumace tyto knihy také vyrábějí.
Jeho vizi věří i investoři. Střední jednotky milionů korun Elredu posílá trojice andělských investorů – Petr Sochora stojící za skupinou 12bullets a mimo jiné mentor CzechCrunch Startup Academy, kterou Elredo prošlo, Petr Bláha ze společnosti Eurowag a Martin Ježek. „Šlo o podobnou částku jako před rokem, a to se stejnými třemi investory,“ komentuje Schmalz s odkazem na loňské investiční kolo.
Všichni tři investoři jsou přitom aktivními uživateli aplikace, kterou osmadvacetiletý zakladatel rozběhl před třemi lety z jeho vlastní frustrace – rád čte, ale je dysgrafik a dyslektik, což mu oblíbenou kratochvíli stěžuje. Nejlepším způsobem konzumace literatury tak pro něj jsou audioknihy, avšak při hledání vhodných aplikací, které by navíc nabízely personalizované doporučení, pohořel. A rozhodl se vyvinout vlastní tak, aby splňovala potřeby moderního čtenáře.
První rok a půl práce na projektu zejména jednali s knižními vydavateli, před rokem pak představili aplikaci pro uživatele, kterých nabrali několik tisíc. A k tomu začali řešit různá dilemata. Startup se totiž před létem rozhodoval mezi dvěma směry, jakými se vydat. Díky tomu, že se blížil tzv. bodu break-even, tedy překlopení do černých čísel, mohli ve vývoji pokračovat pomalejším tempem bez další pomoci investorů.
Na druhé straně se nabízela možnost oslovit investiční fondy a uzavřít větší finanční kolo, které by škálování výrazně urychlilo. „Nakonec vyhrála střední cesta,“ usmívá se Schmalz, který se s původními investory dohodl na překlenovací investici s tím, že až spustí a u potenciálních zákazníků či klientů ověří rozběhnuté produktové novinky, pustí se v první polovině dalšího roku do pořádného investičního kola – opět v řádu jednotek milionů, tentokrát však ne korun, ale eur.
Punkový výlet do New Yorku
Potenciál k dalšímu růstu Elredo našlo v New Yorku, kam se na čtyřtýdenní akceleraci vydalo díky pomoci agentury CzechInvest. „Bylo to dost punkový,“ přiznává Matěj Schmalz. Jakožto malý tým z Česka se totiž nedokázali jednoduše dostat k vysoce postaveným manažerům knižních vydavatelství – na e-maily jim nikdo nereagoval.
„A pokud reagovali, odmítali nás s tím, ať přijdeme po půl roce. Tak jsme jejich centrály v New Yorku během letních pětatřicítek obcházeli od recepce k recepci a zkoušeli štěstí přímo,“ doplňuje Schmalz, jenž se za oceán vydal s kolegou Milanem Kolcunem. Někdy jednoduše čekali v lobby, až se někdo vrátí z oběda a ihned jej oslovili, zda není z oddělení, které řeší licencování.
Strategie se ukázala jako úspěšná: Elredo uzavřelo deal o spolupráci se šesti vydavatelskými domy a v mezičase už hlásí i první konkrétní spolupráci. Jde o společnost Blackstone Publishing, která má více než dvanáct tisíc titulů bez českého překladu, už teď jsou ale dostupné v aplikaci.
Během pobytu ve Spojených státech přitom vznikl ještě další nápad na rozšíření byznysu. „Abychom v Elredu samotné audioknihy také tvořili,“ říká zakladatel, jenž doplňuje, že audioverze se na globálním knižním trhu dočká jen patnáct procent všech titulů. Pokroky v umělé inteligenci – konkrétně jako třeba v nástrojích ElevenLabs pro tvorbu audia – tyto možnosti otevírají naplno.
V Elredu se při tvorbě audioknih zaměřují na pět základních kroků – zpracování textu, jeho očištění, výběr hlasů, nastavení emocí a kontextu. Startup už přitom má v procesu první pilotní testování právě s americkými vydavateli, první tituly by se na trh mohly dostat v prvním kvartálu letošního roku. Ambice si neklade malé, cílem je vytvářet 500 až 600 knih měsíčně.
A proč vlastně tvoří anglické audioknihy, když by jako česká firma mohli dělat ty zdejší? „Narazili jsme na rozdílný přístup. V Americe jsou ochotni se s vámi bavit, stačí jim vysvětlit, jak to zkusíme naškálovat, kolik je to bude stát a co jim to přinese. V Česku jsou naopak většinou defenzivní a ptají se, proč by to vůbec měli dělat a co se bude dít s jejich daty,“ vysvětluje Schmalz.
S českým trhem to ale přesto nezvdává. „Už teď máme první tituly v testování a chceme pomoct českému audioknižnímu trhu růst, i když nejde nutně o oblast, na které budeme úplně vydělávat. Chceme opravdu prorazit ve Spojených státech a následně globálně,“ komentuje.
Firemní digitální knihovny se letos staly naším nejrychleji rostoucím segmentem.
Zatímco Elredo začínalo jako aplikace zaměřená na běžné uživatele, během posledního půlroku svůj byznys novými produkty překopalo. Nová noha se zaměří na tvorbu audioknih, samotná aplikace pak sbírá klienty zejména z řad firem místo koncových spotřebitelů.
„Firemní digitální knihovny se letos staly naším nejrychleji rostoucím segmentem. Meziročně jsme v tomto segmentu vyrostli dvanáctinásobně,“ pochvaluje si Schmalz. Mezi firemní klienty, kteří Elredo nabízí jako pracovní benefit, patří například investiční skupina Wood & Company, společnost Recovera, zdravotnická skupina EUC či agentura Applifting.
Pro další rozvoj startupu je klíčová synergie mezi jednotlivými nohami byznysu. Když Elredo vytváří audioknihy pro americká vydavatelství, může si vybrat top tituly pro distribuci ve vlastní aplikaci s exkluzivitou pro český trh. A kromě toho americký obsah otevírá aplikaci dveře do dalších evropských zemí, kam chce expandovat právě díky firemním partnerům.
Co teď bude dál? „Náš hlavní cíl je změnit způsob, jak se audioknihy vyrábějí a konzumují,“ říká Matěj Schmalz. Dlouhodobou vizi má přitom opravdu velkou – stát se bájným jednorožcem, tedy startupem s hodnotou v miliardách dolarů, což se zatím povedlo jen třem firmám s českými zakladateli (Rohlík, Productboard a Mews).
I samotný Schmalz uznává, že to pro někoho možná zní bláhově. „Máme však konkrétní plán a náš tým, investoři i partneři tomu věří,“ říká a pomáhá si také známou citací zakladatele Applu Steva Jobse: „Lidé, kteří jsou dost blázniví na to, aby si mysleli, že mohou změnit svět, jsou ti, kteří to skutečně udělají.“