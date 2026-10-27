Na mateřské vyrábí módní doplňky z textilního odpadu. Chci, aby můj syn zažíval roční období, říká
Tereza Benešová založila značku Barteri, která propojuje udržitelnou módu s duševním zdravím. Její produkty vznikají v chráněné dílně v Praze.
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Když Tereza Benešová před pár lety odjela na Šumavu, byla na pokraji psychického vyčerpání. Několik dní v lese jí ale pomohlo natolik, že ji to samotnou překvapilo. Právě z této zkušenosti později vznikla filozofie její módní značky Barteri, pod kterou dnes vyrábí tašky, ledvinky nebo obaly na notebooky z českých textilních recyklátů. Šijí se v chráněné dílně v Praze a postupně se dostávají do obchodů po Česku i za hranice. Značku přitom rozjíždí na rodičovské dovolené a většinu práce zastává sama. „Když budeme přírodu méně stresovat tím, že se budeme zajímat o udržitelnost, můžeme díky ní zase eliminovat vlastní stres,“ říká Benešová.
K vlastní módní značce přitom Benešová došla oklikou přes korporátní prostředí. Vystudovala hospodářskou politiku na Vysoké škole ekonomické v Praze, pracovala v marketingovém výzkumu trhu, prošla poradenskou společností PwC a později působila ve finančním sektoru. Podnikání ji ale lákalo už během zaměstnání, a tak když v roce 2014 začala chodit na pole dance, rozhodla se s kamarádkou z tréninků založit značku sportovního oblečení Mania Fitness Wear.
Už tehdy se zajímala o recyklované materiály, které ale podle ní nebylo snadné sehnat. Mania funguje dodnes, přestože ji několikrát zvažovala ukončit, mimo jiné kvůli ztrátě šicí dílny. Dnes se oblečení vyrábí v Brně a prodává přes vlastní e-shop nebo přímo v pole dance studiích. „Práci jsem si vždycky hledala tak, abych u ní mohla podnikat,“ říká Benešová.
Když se jí pak v roce 2024 narodil syn Bartoloměj, začala na mateřské přemýšlet o dalším projektu. Tentokrát chtěla vytvořit značku, která by se na udržitelnost zaměřovala od samého začátku. „Začala jsem přemýšlet, co bych měla dělat víc, aby můj syn tady mohl vyrůstat ve stejném nebo aspoň hodně podobném prostředí jako my. Aby zažíval tu přírodu a stejná roční období,“ vysvětluje. Z jeho jména a svého vlastního pak složila název Barteri.
Do nové značky se zároveň promítla její zkušenost ze Šumavy, kam s rodinou pravidelně jezdí. Vymyslela pro ni heslo „less stress: les“, které propojuje dvě myšlenky: méně zatěžovat životní prostředí a zároveň připomínat, že právě pobyt v přírodě může lidem pomáhat od každodenního stresu. Zbývalo ale vyřešit, jak takovou filozofii převést do konkrétních výrobků.
První nápad přišel při pohledu na materiály, které Benešové zůstaly ve skladu z předchozí výroby. Chtěla z nich ušít tašky, brzy ale zjistila, že pro dlouhodobou výrobu potřebuje stabilnější zdroj zbytkového materiálu. Ten nakonec našla právě díky Manii. Když hledala způsob, jak zpracovat zbytky ze šití sportovního oblečení, narazila na českou firmu, která textilní odpad recykluje na technické materiály využívané například ve stavebnictví nebo automobilovém průmyslu. „Měla jsem velkou radost, že jsem objevila něco, co přímo redukuje textilní odpad a recyklace navíc probíhá přímo v Česku. Na materiálech jde vidět, že se jedná o recyklát, a to se mi strašně líbí,“ vzpomíná.
Ráda bych ukázala, že udržitelná móda nemusí být ošklivá ani předražená.
Právě tyhle materiály dnes tvoří základ produktů Barteri. Jde o stoprocentně recyklovaný polyester nebo směsi přírodních a umělých vláken. Protože se složení textilního odpadu liší, jednotlivé kusy mají odlišnou barvu i strukturu. Benešová využívá také deadstock, tedy nevyužité skladové zásoby látek a galanterie jiných výrobců. Produkty vznikají v malých sériích a zbytky z výroby se vracejí zase zpátky k recyklaci.
Do konceptu značky zapadla také spolupráce s pražskou chráněnou dílnou, která zaměstnává lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Na výrobcích Barteri tam podle Benešové pracuje přibližně pět lidí. Sama tedy nejprve ušije prototyp, který dílna následně vyvzoruje. Hotový výrobek pak několik týdnů testuje a podle potřeby upravuje.
Tak vznikají například velké tašky, multifunkční kabelky nebo ledvinky, které lze nosit přes rameno, jako crossbody nebo připnout na kočárek. Sortiment doplňují obaly na elektroniku a vyměnitelné popruhy. Značka se přitom řídí heslem „Wear it till you tear it“, tedy nosit věci až do roztrhání. Ani pak ale výrobky nemusí skončit v koši: zákazníci je mohou vrátit k recyklaci výměnou za slevu na další nákup na e-shopu Barteri.
Za poslední rok se podle Benešové prodávalo hlavně v kamenných obchodech a na designových marketech. Doplňky Barteri tak najdete třeba v brněnském secondhandu Zpomal, Place Store v Českých Budějovicích, v Táboře, Uherském Hradišti nebo v galerii Šiwa v Klatovech. Benešová má podepsanou smlouvu také s obchodem v Bratislavě, od října prodává v plzeňském UMU Design Shop a její výrobky se objevily i na podzimním pop-upu pražského Máme. O dalších třech pražských prodejnách momentálně jedná.
Do budoucna by chtěla sortiment rozšířit také o oblečení. První prototypy zkouší na starých oblekových kalhotách svého partnera a jedná s českou módní značkou o odkupu jejích starších kolekcí. Její formální oděvy by totiž chtěla přepracovávat na každodenní oblečení.
Po skončení rodičovské by se ráda věnovala oběma svým značkám naplno. Vedle rozšiřování sortimentu má ale ještě jeden cíl: dostat udržitelnou módu i k lidem, kteří ji dosud nevyhledávali. „Ráda bych ukázala, že udržitelná móda nemusí být ošklivá ani předražená. Že i lidé, kteří udržitelnost dosud neřešili, si můžou najít produkt, který se jim líbí a zároveň je udržitelný,“ uzavírá Benešová.