Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Na místě parkoviště má vyrůst nový blok s byty. Inspiruje se historickou zástavbou Libně

Vítězný návrh kombinuje bydlení s kancelářemi, obchody a kavárnou. Počítá také s novou pěší spojnicí k plánovaným břehům Rokytky.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

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Foto: Aulík Fišer Zalabák architekti / Lasovsky Johansson Architects

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Konstruktivistický obchodní dům Palác Svět v pražské Libni, který ve svých povídkách proslavil Bohumil Hrabal, už léta chátrá a je v havarijním stavu. Na sousedním parkovišti má ale nyní pod taktovkou společnosti Metrostav Development vyrůst nový městský blok s byty, kancelářemi a veřejným prostorem. V architektonické soutěži zvítězil společný návrh ateliérů Aulík Fišer Zalabák architekti a Lasovsky Johansson Architects.

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Vítězný koncept vychází z historických map někdejšího libeňského židovského města, pro které byla typická nepravidelná zástavba a spleť průchodů. Na tuto strukturu navazuje i samotný návrh, v němž tři budovy – dvě obytné a jedna administrativní – vytvářejí členitý, průchozí prostor s veřejnou piazzettou a klidnějším poloveřejným dvorem.

Administrativní budova na jižní straně rozšíří stávající kampus Metrostavu od architekta Josefa Pleskota. Její autoři počítají s využitím starých ocelových štětovnic v parteru i recyklovaného betonu, zatímco oba bytové domy mají svým pojetím připomenout historickou zástavbu Libně. Dům u náměstí dostane fasádu s pixelovým členěním, nižší stavba uvnitř bloku zase naváže na tradici libeňských dvorních domů s pavlačemi.

Proměnou projde také Chocholouškova ulice, kde běžnou komunikaci nahradí bezbariérový veřejný prostor se zelení, propojující Libeňský most s plánovanými rekreačními břehy Rokytky. Přízemí bytového domu u náměstí oživí menší obchody a prostory pro služby, zatímco u kancelářské budovy vznikne kavárna a další vybavenost.

Architekti podle svých slov nechtěli lokalitě vnucovat novou identitu, ale rozvíjet její dosavadní kvality. „Náš návrh tak především doplňuje to, co v místě chybí, a to je kvalitní městský veřejný prostor,“ říká Jan Aulík z ateliéru Aulík Fišer Zalabák architekti. Administrativní budovu posunuli dál od protějších bytových domů, aby sousední zástavbě zachovali co nejlepší světelné podmínky.

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