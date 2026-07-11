Na škole se spolu nebavily, zlomilo se to až na večírku. Teď návrhářky budují fiktivní hotel u moře
Designérské duo Magdaléna Šeflová a Viktorie Laláková tvoří pod značkou Palma de Alma osušky, tašky i plážová křesílka.
Už deset let spolu budují vlastní prázdninový resort u moře. Navrhují všechno od triček přes šperky a nábytek až po plážové doplňky. Žádný hotel ale ve skutečnosti neexistuje, je to čistě kreativní rámec studia, které založily dvě designérky Magdaléna Šeflová a Viktorie Laláková. Ty se sice spolu znají už mnoho let, ale tvořit začaly až později. Na začátku celého nápadu přitom stály pantofle a plovací destičky.
Jak samy říkají, dlouho nic nenasvědčovalo tomu, že by někdy mohly spolupracovat. „Byly jsme spolužačky už na střední umělecké škole v Uherském Hradišti, ale paradoxně jsme se tam spolu vůbec nebavily. Pokračovalo to i na pražské uměleckoprůmyslové škole. Tehdy jsme spolu dva roky bydlely, ale neprohodily skoro ani slovo. Pak se to na nějakém večírku zlomilo. Zjistily jsme, že jsme o hodně přišly,“ vzpomíná pro CzechCrunch Šeflová.
Od rozhovoru na párty vedla cesta ke společné tvorbě překvapivě rychle. Jejich vůbec první kolekce vznikla na studijní stáži na Tchaj-wanu. Chodily po městě, fotily ovoce a zeleninu z pouličních stánků, kde samy často ani netušily, co vlastně jedí, a ke každému plodu si zapisovaly chuť. Z fotek pak přímo na místě vznikla limitovaná edice padesáti triček.
„Musely jsme si tam najít studio, které by trička natisklo. Komunikace s ním byla náročná, tehdy tam nikdo moc anglicky nemluvil a my jsme zase neuměly čínsky. Maximálně jsme si na night marketu objednaly knedlíčky. Do poslední chvíle jsme nevěděly, co vznikne,“ vzpomíná Laláková. Hotová trička pak dovezly do Česka a prodaly do posledního kusu.
Tchajwanská kolekce byla ale jen začátek. V dalších letech přibývaly pod jejich značkou Palma de Alma další limitky a v roce 2017 designérky přišly s prázdninovou tematikou, která od té doby udává tón jejich práci. Tehdy představily na Designbloku kolekci Riviera, která obsahovala plážové pantofle, plovací destičky a ručníky. Zůstat u pláže jim ale nestačilo, potřebovaly širší svět, ve kterém by mohly dál tvořit. Tak si k pláži vymyslely i hotel. „Z té pláže jsme se přesunuly do našeho hotelu, který stojí hned vedle. A pak už to nějak pokračovalo. Jediné, co nás omezuje, je naše fiktivní riviéra,“ vysvětluje Šeflová.
Na Rivieru pak plynule navázala kolekce Palma Resort s křesílky inspirovanými hotely z 90. let. Právě s ní přišla i první větší mezinárodní pozornost. V roce 2020 si vysloužila nominaci na ceny ELLE Deco a ocenění za nejlepší sedací nábytek. Šeflová s Lalákovou křesílka dovezly na milánský Salone del Mobile a později i do Marseille, kde je vystavovaly v Galerii318 v rámci prezentace českého designu. Galerie sídlí přímo v domě Unité d’habitation od Le Corbusiera. Pár kusů dnes stojí v karlínské kavárně Café v Ráji, ostatní mají v ateliéru.
„Pořád si držíme svou linku a filozofii. Chceme, aby se každý, kdo si pořídí naše produkty, cítil jako na dovolené,“ říká Laláková. Jejich sortiment je dnes široký, od šperků a triček přes nábytek a interiéry až po ony plážové doplňky. Žádný skutečný hotel ale zatím nenavrhly. „Je to spíš v našich hlavách,“ přiznává Laláková. Přesto mají u každého produktu jasno, kam by v rámci fiktivního světa patřil – třeba křesílka do lobby u recepce.
Autorské duo ale nic z toho nevyrábí, návrhy řeší s českými dílnami. První osušky vznikly ve firmě Frotex u Kolína, která už ale nevyrábí. Novou textilní dílnu musely hledat dlouho, sehnaly ji nakonec kousek od Náchoda. Křesla naopak vyrábí na Moravě. Hotové kusy pak prodávají přes vlastní web, většinou v omezeném množství.
Časem dvojici přibyly i různé spolupráce se zavedenými značkami a firmami. Například pro italské Mionetto vytvořili kolekci tvořenou osuškou a plážovou taškou, na kterých se vyjímá krab, co si sám se sebou připíjí dvěma skleničkami prosecca. Humor je ostatně typickým znakem studia Palma de Alma. „Je to vlastně taková malá nadsázka. Připomínka, že si máme umět užít obyčejné chvíle. Třeba i sami se sebou,“ vysvětlují Šeflová a Laláková.
Palma de Alma ale zatím zůstává spíš koníčkem. Prodají stovky kusů ročně a každá z designérek se pak živí jinou hlavní prací. Magdaléna dělá online marketing a fotí, Viktorie pracuje v architektonické kanceláři. „Je to dost těžké. Ze začátku jsme měly trošku větší očekávání, věřily jsme, že by to mohlo být na plný úvazek. Postupem času jsme si ale uvědomily, že nám to vlastně i uleví. Když nás značka nemusí stoprocentně živit, není na ni takový tlak,“ přiznává Šeflová.
Jejich prázdninový resort se jim ale v hlavách rozrůstá dál. Dnes je stále víc táhne k větším formátům. „Zhlédly jsme se v set designu, instalacích, výlohách. Zkrátka někde, kam můžeme nejlépe přenést atmosféru Palmy de Almy,“ říká Laláková. A co dál za pět let? „Dá se toho ještě hodně objevovat,“ dodává Šeflová. Shodují se ale na jednom – musí to být pořád hlavně o dovolené.