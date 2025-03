Na Wiz vsadili 150 milionů korun. Teď díky obří transakci dosáhnou na dvousetnásobnou návratnost

Uložit 0

Před několika dny koupil Alphabet, mateřská společnost Googlu, původem izraelský startup Wiz. Šlo o největší transakci v historii americké firmy, hodnota akvizice měla dosáhnout 32 miliard dolarů, tedy více než 730 miliard korun. Obří obchod teď může těšit nejen zakladatele Wizu, ale i investory, kteří ho podpořili hned v začátcích.

Jedním z nich je izraelská venture kapitálová společnost Cyberstarts, která se zaměřuje na kyberbezpečnost. V roce 2020 investovala do Wizu v rámci seedového kola 6,4 milionu dolarů (asi 150 milionů korun) a získala v něm podíl 4,1 procenta. Podle informací serveru TechCrunch by tak nyní mohla díky prodeji získat 1,3 miliardy dolarů, což je téměř 30 miliard korun. To představuje více než dvousetnásobnou návratnost investice.

Seznam ale nekončí, agentura Bloomberg dále připomíná, že radovat se bude i americký fond Sequoia Capital, který může očekávat až třicetinásobek své celkové investice. Získá nejspíš tři miliardy dolarů, tedy necelých 70 miliard korun. Ve Wizu má Sequoia asi desetiprocentní podíl a teď má těžit především ze své rané investice ve výši pouhých 10 milionů dolarů. V průběhu let ale do Wizu poslala v rámci různých investičních kol více peněz, které teď rovněž zhodnotí.

Největším akcionářem ve firmě je pak v současné chvíli americko-britská společnost Index Ventures, která vlastní přibližně 12procentní podíl. Po dokončení transakce, což pravděpodobně nastane někdy v průběhu příštího roku, by si tak podle Reuters mohla přijít na 3,8 miliardy dolarů, tedy téměř 90 miliard korun. Celkem se z prodeje Wizu může radovat přibližně 25 firem, doplňuje agentura.

Ačkoliv Wiz funguje teprve pět let, patří mezi hlavní hráče na poli kybernetické bezpečnosti cloudových služeb. A právě to se hodí Alphabetu, který si díky této rekordní akvizici může zajistit ještě lepší pozici v konkurenčním boji s Microsoftem nebo Amazonem. Oba do stejné oblasti investují také nemalé finanční prostředky. Deal teď ještě podrobí kontrole regulátoři.