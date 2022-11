Nabruste meče, do miliardové české hry Beat Saber dorazily největší hity slavného The Weeknda

Do populární hry Beat Saber zamířil další velký umělec ze světové hudební scény. Nově můžete rozsekávat létající krychle do rytmu těch největších hitů od kanadského zpěváka, kterému nikdo neřekne jinak než The Weeknd. Původem čeští tvůrci hry na příchod jednoho z nejposlouchanějších umělců posledních let, který doplní již další zahrnuté a neméně známé hvězdy, lákali chytrým marketingovým tahem.

Proč je Beat Saber, který vymyslela trojice Ján Ilavský, Vladimír Hrinčár a Jaroslav Beck, tak oblíbený? Nejde jen o formát, na kterém hra funguje, ale především o obsah. I když může být princip rozsekávání létajících předmětů pomocí světelných mečů ve virtuální realitě do rytmu hudby neotřelý, kdyby ve hře nebyly pořádné hity, jen stěží by studio Beat Games, které za hrou stojí, za loňský rok utržilo 2,3 miliardy korun.

Aby neustále lákali nové hráče (a osvěžovali herní dobrodružství těch stávajících), rozhodli se tvůrci, kteří od konce roku 2019 spadají pod společnost Meta Marka Zuckerberga, doplňovat hru o nové populární písničky. Loni v prosinci přidali výběr skladeb od Lady Gaga, tentýž rok v září doplnili obsah o pecky od Billie Eilish, předtím doručili playlist hitů vydavatelství Interscope… a také je možné řádit na Linkin Park.

Teď ve formě doplňkového hudebního balíčku přichází další superstar, kanadský zpěvák The Weeknd, nositel čtyř cen Grammy a autor megahitů jako The Hills, Can’t Feel My Face nebo Blinding Lights, které dobývaly hudební žebříčky a čítaly obrovská čísla na streamovacích službách. Vedle nich jsou zahrnuty i tracky How Do I Make You Love Me?, I Feel It Coming (ft. Daft Punk), Pray For Me, Sacrifice, Save Your Tears, Take My Breath a Starboy (ft. Daft Punk).

Beat Games na příchod jedné z největších hvězd současného hudebního průmyslu lákali už den před samotným vydáním, a to vcelku chytře – po vzoru The Weeknda odstranili z názvu písmeno „e“, proto svou hru v této chvíli na Twitteru prezentují jako Beat Sabr. To mohlo být jedním z vodítek, co se chystá. Byl nicméně zveřejněn i videoteaser, který obsahoval známou hudbu. Fanouškům to tedy muselo být jasné.

Nový balíček je založen na stejném principu jako ty dosavadní. Stačí jít na online obchod Oculusu nebo PlayStationu VR (potažmo rovnou na Steam), zaplatit zhruba 320 korun a výběr o deseti skladbách stáhnout do zařízení pro virtuální realitu. Pak nasadíte headset, popadnete do rukou virtuální meče – a zábava může začít.