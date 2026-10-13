Načepovat dobré pivo je umění. O nejlepším výčepním z Česka a Slovenska rozhodlo několik vteřin
Staropramen už potřetí hledal nejlepšího výčepního. Do soutěže se přihlásilo nejvíc lidí v historii a finále bylo nejtěsnější, jaké porota zažila.
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Požitek z dobrého piva se dá pokazit, i když sudy už dávno opustily pivovar. Stačí špatně umytá sklenice nebo nesprávně seřízený výčep. Jak velkou roli hraje člověk za pípou, bylo vidět v pondělí 5. října v pražském hotelu Stages. Deset výčepních tu čepovalo před porotou a soutěžilo o titul toho nejlepšího z nich.
Šlo o finále třetího ročníku soutěže Staropramen Výčepní 2026. Pořádají ji Pivovary Staropramen, které na pražském Smíchově vaří pivo od roku 1869 a patří mezi největší pivovary na českém trhu. Do letošní soutěže se přihlásilo nejvíc výčepních v historii a poprvé i ze Slovenska.
Nápad na klání tohoto typu přitom vznikl náhodou. „Před třemi lety za námi přišly kolegyně, že máme certifikované hospody a skvělé výčepní, tak proč neudělat soutěž?“ vzpomíná obchodní sládek Marek Hrdlička, který pod značkou Staropramen pracuje dvacet let.
Soutěžilo se ve dvou kolech. V prvním šlo čistě o řemeslo a rychlost: umýt sklenice a načepovat dvě hladinky a dva šnyty na čas. Porota přitom hlídala každý detail. „Stačí jedna sklenice, která není dobře umytá, a celé pivo je špatně,“ upozorňoval finalisty před startem porotce a další ze sládků Vojtěch Slivoň.
Ve druhém kole naopak čas nehrál roli vůbec. Výčepní si od porotců vzali objednávku, museli zvládnout i jednu záludnou otázku a pivo naservírovat. Hodnotila se tedy i komunikace s hostem. V porotě zasedli obchodní sládci Rudolf Schaffer, Michal Meduna a Vojtěch Slivoň a také Barbora Pudivítrová, která má v pivovaru na starosti kvalitu. „S kolegy hlídáme, aby pivo odcházelo z pivovaru přesně takové, jaké si ho sládek představuje,“ popisuje.
Porotci se shodli, že tak vyrovnaný ročník ještě nezažili. „Před třemi lety se rozhodovalo mnohem snáz. Dnes už řešíme detaily, třeba jestli někdo nechal pivo téct o půl vteřiny déle,“ říká jeden z porotců. První dva finalisté skončili se stejným počtem bodů a o vítězi rozhodl čas z prvního kola. Rozdíl byl 19 vteřin. Třetí místo zaostalo o jediný bod.
Titul Výčepní roku 2026 získal Vojtěch Novák ze Srubu Podkozí. Jde o rodinnou restauraci s českou kuchyní v Podkozí u Chyňavy na Berounsku. „Jsem moc rád za vítězství v této soutěži. Na čepování piva mě baví nejvíc práce s detaily. Každé pivo pak mohu předat v té nejlepší kvalitě a o to jde,“ říká.
- místo: Vojtěch Novák, Srub Podkozí
- místo: Peter Csabi, Naše hospoda Karloveská, Bratislava
- místo: Sára Špaldoňová, Měšťanský hostinec U Váhy, Praha
Kromě pozlaceného půllitru si odnesl zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a jeho hospoda nové vybavení. Druhý skončil Peter Csabi z Naší hospody Karloveská v Bratislavě. Třetí byla Sára Špaldoňová z Měšťanského hostince U Váhy, jedné z nejstarších hospod na Smíchově. „Chtěla jsem se umístit a posunout se od loňska dál. Jsem moc spokojená a příští rok bych chtěla ještě výš,“ řekla po vyhlášení.
Večer měl fotbalovou kulisu, protože Staropramen je dlouhodobě partnerem české fotbalové reprezentace. Hosté dostali šály a blikající náramky, každý finalista měl v sále svůj fanklub a moderátoři komentovali čepování jako zápas. Doprovodný program obstarali bývalí reprezentanti Petr Švancara a Luděk Zelenka.
Pro pivovar je soutěž součástí širší snahy hlídat kvalitu piva od jeho výroby až do chvíle, kdy je servírované hostovi. Od roku 1990 funguje na Smíchově Pivovarská škola a v roce 2023 přibyla certifikace kvality čepovaného piva.
„Soutěž Staropramen Výčepní je součástí širší iniciativy a zaměřuje se právě na lidi, kteří o kvalitu piva pečují přímo za výčepem. Vnímáme ji jako klíčovou aktivitu a chceme z ní postupně vybudovat respektovanou tradici, která bude dlouhodobě vzdělávat o kvalitě čepovaného piva, rozvíjet výčepní a podporovat pivní kulturu značky Staropramen. Letošní ročník nám mimo jiné ukázal, že o tuto profesi a o samotné řemeslo je stále velký zájem,“ doplnila Michaela Kučerová, manažerka marketingu pro zákazníky z oblasti gastronomie a pohostinství společnosti Pivovary Staropramen.