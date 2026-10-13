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Načepovat dobré pivo je umění. O nejlepším výčepním z Česka a Slovenska rozhodlo několik vteřin

Staropramen už potřetí hledal nejlepšího výčepního. Do soutěže se přihlásilo nejvíc lidí v historii a finále bylo nejtěsnější, jaké porota zažila.

Markéta VeseláMarkéta Veselá

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Foto: Václav Kohelka
První místo obsadil Vojtěch Novák ze Srubu Podkozí

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Požitek z dobrého piva se dá pokazit, i když sudy už dávno opustily pivovar. Stačí špatně umytá sklenice nebo nesprávně seřízený výčep. Jak velkou roli hraje člověk za pípou, bylo vidět v pondělí 5. října v pražském hotelu Stages. Deset výčepních tu čepovalo před porotou a soutěžilo o titul toho nejlepšího z nich.

Šlo o finále třetího ročníku soutěže Staropramen Výčepní 2026. Pořádají ji Pivovary Staropramen, které na pražském Smíchově vaří pivo od roku 1869 a patří mezi největší pivovary na českém trhu. Do letošní soutěže se přihlásilo nejvíc výčepních v historii a poprvé i ze Slovenska.

Nápad na klání tohoto typu přitom vznikl náhodou. „Před třemi lety za námi přišly kolegyně, že máme certifikované hospody a skvělé výčepní, tak proč neudělat soutěž?“ vzpomíná obchodní sládek Marek Hrdlička, který pod značkou Staropramen pracuje dvacet let.

Soutěžilo se ve dvou kolech. V prvním šlo čistě o řemeslo a rychlost: umýt sklenice a načepovat dvě hladinky a dva šnyty na čas. Porota přitom hlídala každý detail. „Stačí jedna sklenice, která není dobře umytá, a celé pivo je špatně,“ upozorňoval finalisty před startem porotce a další ze sládků Vojtěch Slivoň.

Ve druhém kole naopak čas nehrál roli vůbec. Výčepní si od porotců vzali objednávku, museli zvládnout i jednu záludnou otázku a pivo naservírovat. Hodnotila se tedy i komunikace s hostem. V porotě zasedli obchodní sládci Rudolf Schaffer, Michal Meduna a Vojtěch Slivoň a také Barbora Pudivítrová, která má v pivovaru na starosti kvalitu. „S kolegy hlídáme, aby pivo odcházelo z pivovaru přesně takové, jaké si ho sládek představuje,“ popisuje.

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Foto: Václav Kohelka

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Porotci se shodli, že tak vyrovnaný ročník ještě nezažili. „Před třemi lety se rozhodovalo mnohem snáz. Dnes už řešíme detaily, třeba jestli někdo nechal pivo téct o půl vteřiny déle,“ říká jeden z porotců. První dva finalisté skončili se stejným počtem bodů a o vítězi rozhodl čas z prvního kola. Rozdíl byl 19 vteřin. Třetí místo zaostalo o jediný bod.

Titul Výčepní roku 2026 získal Vojtěch Novák ze Srubu Podkozí. Jde o rodinnou restauraci s českou kuchyní v Podkozí u Chyňavy na Berounsku. „Jsem moc rád za vítězství v této soutěži. Na čepování piva mě baví nejvíc práce s detaily. Každé pivo pak mohu předat v té nejlepší kvalitě a o to jde,“ říká.

  1. místo: Vojtěch Novák, Srub Podkozí
  2. místo: Peter Csabi, Naše hospoda Karloveská, Bratislava
  3. místo: Sára Špaldoňová, Měšťanský hostinec U Váhy, Praha

Kromě pozlaceného půllitru si odnesl zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a jeho hospoda nové vybavení. Druhý skončil Peter Csabi z Naší hospody Karloveská v Bratislavě. Třetí byla Sára Špaldoňová z Měšťanského hostince U Váhy, jedné z nejstarších hospod na Smíchově. „Chtěla jsem se umístit a posunout se od loňska dál. Jsem moc spokojená a příští rok bych chtěla ještě výš,“ řekla po vyhlášení.

Večer měl fotbalovou kulisu, protože Staropramen je dlouhodobě partnerem české fotbalové reprezentace. Hosté dostali šály a blikající náramky, každý finalista měl v sále svůj fanklub a moderátoři komentovali čepování jako zápas. Doprovodný program obstarali bývalí reprezentanti Petr Švancara a Luděk Zelenka.

Pro pivovar je soutěž součástí širší snahy hlídat kvalitu piva od jeho výroby až do chvíle, kdy je servírované hostovi. Od roku 1990 funguje na Smíchově Pivovarská škola a v roce 2023 přibyla certifikace kvality čepovaného piva.

„Soutěž Staropramen Výčepní je součástí širší iniciativy a zaměřuje se právě na lidi, kteří o kvalitu piva pečují přímo za výčepem. Vnímáme ji jako klíčovou aktivitu a chceme z ní postupně vybudovat respektovanou tradici, která bude dlouhodobě vzdělávat o kvalitě čepovaného piva, rozvíjet výčepní a podporovat pivní kulturu značky Staropramen. Letošní ročník nám mimo jiné ukázal, že o tuto profesi a o samotné řemeslo je stále velký zájem,“ doplnila Michaela Kučerová, manažerka marketingu pro zákazníky z oblasti gastronomie a pohostinství společnosti Pivovary Staropramen.

CC Native
Partnerem článku je Staropramen
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