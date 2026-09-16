Nádraží Holešovice čeká velká proměna. Na nevzhledném místě vzniknou dvě nová náměstí i výšková budova
Vítězný návrh od ateliéru Chybík + Krištof počítá s novými veřejnými prostranstvími i lepším přestupem mezi dopravou. Podívejte se na vizualizace.
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Okolí Nádraží Holešovice patří mezi dlouhodobě zanedbaná a málo využívaná místa v Praze. Nedaleko odtud se má přitom stavět Vltavská filharmonie a do pražských Bubnů už vstoupili miliardáři Marek Dospiva a Michal Strnad, kteří se podílejí na jejich rozsáhlé proměně. A také tranzitní uzel severně od Plynární ulice se má proměnit v novou městskou čtvrť. V soutěžním workshopu Nové Holešovice zvítězilo studio Chybík + Krištof, které navrhlo dvě nová náměstí, lepší propojení jednotlivých druhů dopravy a také výškovou budovu. V druhém kole soutěže se utkalo pět ateliérů.
Vítězný návrh pracuje s obloukovými halami, které propojují vlak, metro, autobusy a tramvaje. Prostor pod železničním viaduktem má nabídnout obchody a kulturní funkce, součástí projektu je také nová ulice se službami. Dvě nová náměstí, každé o rozloze nejméně 3 500 metrů čtverečních, od sebe oddělí ulice Vrbenského. Bezbariérové propojení železnice s metrem pak umožní přestup „suchou nohou“. V území se počítá také s bydlením, kancelářemi, hotelem, mateřskou školou a novým dopravním terminálem.
Podle autorů návrhu mají Nové Holešovice skloubit potřeby frekventovaného dopravního uzlu s místem, kde lidé mohou trávit volný čas. „Náš návrh proto spojuje dvě zdánlivě protichůdné kvality čtvrtí: zachovává rychlý a intuitivní přestup mezi vlakem, metrem a tramvají, ale zároveň vytváří náměstí s destinačním charakterem, takže lidé mají důvod v místě zůstat,“ uvádějí zakladatelé vítězného studia Ondřej Chybík a Michal Krištof.
Projekt je společným podnikem CPI Property Group Radovana Vítka, EP Real Estate Daniela Křetínského a Dopravního podniku hlavního města Prahy. Zapojí se také Penta Real Estate Marka Dospivy a Akipia Michala Strnada, a to ve spolupráci s hlavním městem a městskou částí Praha 7. Řešené území má rozlohu 83 tisíc metrů čtverečních a dojde zde k demolici prakticky všech dosud existujících budov. Stavět by se mohlo začít do pěti let.
V soutěži původně soupeřilo osm architektonických týmů, do druhého kola postoupily dánské studio Adept, rakouský ateliér Baumschlager Eberle Architekten, německé studio Behnisch Architekten, český ateliér OVA a právě Chybík + Krištof.