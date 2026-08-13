Do lukrativní čtvrti v Praze vstupují těžké váhy. Až za 90 miliard ji budou stavět Dospiva se Strnadem
V Bubnech má do roku 2050 vzniknout až deset tisíc bytů. Šéfem rozvoje bude Penta Real Estate, která kupuje polovinu pozemků od skupiny J&T.
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Pražské Bubny získávají hlavního tahouna svého rozvoje. Developerská skupina Penta Real Estate Marka Dospivy a spol. koupila padesátiprocentní podíl ve společnosti HoldCo Bubny, která vlastní klíčové pozemky v lokalitě Bubny-Zátory. Stává se tak vedoucím developerem nové městské čtvrti mezi stanicemi metra Vltavská a Nádraží Holešovice. Vedle Penty do projektu vstupuje i nově vznikající investiční skupina Akipia nejbohatšího Čecha a majitele zbrojařské skupiny CSG Michala Strnada. Držet bude pětatřicetiprocentní podíl. Zbylých patnáct procent si ponechává dosavadní vlastník, skupina J&T, která zůstává finančním partnerem.
Území o rozloze přes 250 tisíc metrů čtverečních patří k posledním velkým nerozvinutým plochám v širším centru Prahy. Podle developerů by zde do roku 2050 mohlo vzniknout až deset tisíc bytů v přibližně pětadvaceti městských blocích, doplněných prémiovými kancelářemi, nájemním a studentským bydlením, hotely, obchody, školami a školkami i veřejným prostorem. Celkové investiční náklady na výstavbu čtvrti mohou podle Penty dosáhnout devadesáti miliard korun.
„Urbanistické příležitosti, jako jsou Bubny, přicházejí jednou za generaci a pro Pentu je to jedinečná šance vytvořit nový kus Prahy na sto let dopředu,“ uvedl generální ředitel Penta Real Estate David Musil s tím, že rozsahem investic budou Bubny třikrát až čtyřikrát větší než dosud největší projekt developera, pražská Waltrovka, a půjde tak o největší developerský počin v historii Penty. Vstup do Buben podle Musila navazuje na dlouhodobou strategii firmy zaměřenou na rozvoj rozsáhlých městotvorných celků a regeneraci brownfieldů, na nichž vznikají přibližně dvě třetiny jejích projektů.
Nová investiční skupina Akipia vstupuje do Buben jako jednoho ze svých prvních velkých projektů. Kromě Strnada za ní stojí jeho blízcí spolupracovníci Tomáš Brzobohatý a Marek Šmrha, kteří skupinu personálně posílili v posledním roce. Brzobohatý dříve patřil k blízkým spolupracovníkům zakladatele PPF Petra Kellnera a dnes jako poradce v přímé interakci se Strnadem pomáhá definovat další směřování CSG. Šmrha dříve jako investiční ředitel působil v Pentě a v současnosti vede Strnadovu rodinnou investiční kancelář.
„Bubny představují pro naši nově vznikající skupinu mimořádnou investiční příležitost s dlouhodobým rozvojovým potenciálem,“ popsal řídící partner Akipii Šmrha, podle kterého projekt zapadá i do záměru skupiny budovat portfolio dlouhodobých investic. Naopak se mění role skupiny J&T, která teprve před pár měsíci koupila rozsáhlé rozvojové území od CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka. Nyní se v projektu z dosavadního majoritního vlastníka posouvá do role pasivního investora.
„Území Bubny dlouhodobě sledujeme a vnímáme zde potenciál zajímavého developmentu. Nicméně investorský přístup tentokrát zvítězil,“ uvedl předseda představenstva J&T Real Estate Dušan Palcr. Lokalita mimo jiné těží z již vybudované infrastruktury – patří k ní nová železniční stanice Praha-Bubny, která výrazně posílila dopravní dostupnost čtvrti.
Do širší proměny Buben a sousedních Manin patří i chystaná Vltavská filharmonie od studia Bjarke Ingels Group za zhruba dvanáct miliard korun, jejíž stavba by podle dřívějších plánů měla začít v roce 2027, nebo Památník ticha připomínající transporty do koncentračního tábora Terezín, který vzniká v historické budově bubenského nádraží. Kolem Buben se v posledních letech soustředí i další čeští developeři a investoři. Skupina PPF zde postavila kancelářský komplex ArtGen a připravuje rezidenční projekty ZigZag Haus a Simply Holešovice s Karlín Group Serge Borensteina, zatímco EP Real Estate Daniela Křetínského koupila pozemky pro proměnu okolí nádraží a stanice metra Holešovice v rámci projektu Nové Holešovice.