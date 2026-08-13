Bydlení a reality –  – 2 min čtení

Do lukrativní čtvrti v Praze vstupují těžké váhy. Až za 90 miliard ji budou stavět Dospiva se Strnadem

V Bubnech má do roku 2050 vzniknout až deset tisíc bytů. Šéfem rozvoje bude Penta Real Estate, která kupuje polovinu pozemků od skupiny J&T.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

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Foto: Penta / CSG / Penta Real Estate
Marek Dospiva a Michal Strnad
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Pražské Bubny získávají hlavního tahouna svého rozvoje. Developerská skupina Penta Real Estate Marka Dospivy a spol. koupila padesátiprocentní podíl ve společnosti HoldCo Bubny, která vlastní klíčové pozemky v lokalitě Bubny-Zátory. Stává se tak vedoucím developerem nové městské čtvrti mezi stanicemi metra Vltavská a Nádraží Holešovice. Vedle Penty do projektu vstupuje i nově vznikající investiční skupina Akipia nejbohatšího Čecha a majitele zbrojařské skupiny CSG Michala Strnada. Držet bude pětatřicetiprocentní podíl. Zbylých patnáct procent si ponechává dosavadní vlastník, skupina J&T, která zůstává finančním partnerem.

Území o rozloze přes 250 tisíc metrů čtverečních patří k posledním velkým nerozvinutým plochám v širším centru Prahy. Podle developerů by zde do roku 2050 mohlo vzniknout až deset tisíc bytů v přibližně pětadvaceti městských blocích, doplněných prémiovými kancelářemi, nájemním a studentským bydlením, hotely, obchody, školami a školkami i veřejným prostorem. Celkové investiční náklady na výstavbu čtvrti mohou podle Penty dosáhnout devadesáti miliard korun.

„Urbanistické příležitosti, jako jsou Bubny, přicházejí jednou za generaci a pro Pentu je to jedinečná šance vytvořit nový kus Prahy na sto let dopředu,“ uvedl generální ředitel Penta Real Estate David Musil s tím, že rozsahem investic budou Bubny třikrát až čtyřikrát větší než dosud největší projekt developera, pražská Waltrovka, a půjde tak o největší developerský počin v historii Penty. Vstup do Buben podle Musila navazuje na dlouhodobou strategii firmy zaměřenou na rozvoj rozsáhlých městotvorných celků a regeneraci brownfieldů, na nichž vznikají přibližně dvě třetiny jejích projektů.

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Foto: Penta Real Estate
Pohled na chystanou čtvrť v lokalitě Bubny-Zátory v Praze

Nová investiční skupina Akipia vstupuje do Buben jako jednoho ze svých prvních velkých projektů. Kromě Strnada za ní stojí jeho blízcí spolupracovníci Tomáš Brzobohatý a Marek Šmrha, kteří skupinu personálně posílili v posledním roce. Brzobohatý dříve patřil k blízkým spolupracovníkům zakladatele PPF Petra Kellnera a dnes jako poradce v přímé interakci se Strnadem pomáhá definovat další směřování CSG. Šmrha dříve jako investiční ředitel působil v Pentě a v současnosti vede Strnadovu rodinnou investiční kancelář.

„Bubny představují pro naši nově vznikající skupinu mimořádnou investiční příležitost s dlouhodobým rozvojovým potenciálem,“ popsal řídící partner Akipii Šmrha, podle kterého projekt zapadá i do záměru skupiny budovat portfolio dlouhodobých investic. Naopak se mění role skupiny J&T, která teprve před pár měsíci koupila rozsáhlé rozvojové území od CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka. Nyní se v projektu z dosavadního majoritního vlastníka posouvá do role pasivního investora.

„Území Bubny dlouhodobě sledujeme a vnímáme zde potenciál zajímavého developmentu. Nicméně investorský přístup tentokrát zvítězil,“ uvedl předseda představenstva J&T Real Estate Dušan Palcr. Lokalita mimo jiné těží z již vybudované infrastruktury – patří k ní nová železniční stanice Praha-Bubny, která výrazně posílila dopravní dostupnost čtvrti.

Do širší proměny Buben a sousedních Manin patří i chystaná Vltavská filharmonie od studia Bjarke Ingels Group za zhruba dvanáct miliard korun, jejíž stavba by podle dřívějších plánů měla začít v roce 2027, nebo Památník ticha připomínající transporty do koncentračního tábora Terezín, který vzniká v historické budově bubenského nádraží. Kolem Buben se v posledních letech soustředí i další čeští developeři a investoři. Skupina PPF zde postavila kancelářský komplex ArtGen a připravuje rezidenční projekty ZigZag Haus a Simply Holešovice s Karlín Group Serge Borensteina, zatímco EP Real Estate Daniela Křetínského koupila pozemky pro proměnu okolí nádraží a stanice metra Holešovice v rámci projektu Nové Holešovice.

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