Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Nájezd na Brno nekončí. Creditas rodiny Hubáčků nyní chystá stovky bytů také v Králově Poli

Rezidenční projekt Sekoria nabídne 262 bytů s dispozicemi od 1+kk po 4+kk. Výstavba má začít během příštího roku.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

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Foto: Ofstone

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Developerská společnost Creditas Real Estate, patřící do investičního impéria rodiny Hubáčků, pokračuje ve svém nájezdu na Brno. V jihomoravské metropoli už připravuje téměř tisíc bytů v projektu Vista Lískovec, teď přichází s dalším záměrem – rezidenčním komplexem Sekoria v Králově Poli. V první etapě tam vyrostou čtyři domy s celkem 262 byty.

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Jednotlivé domy budou mít sedm až dvanáct nadzemních podlaží. Na výběr budou dispozice od 1+kk až po 4+kk, ceny bytů začínají na pěti milionech korun. Projekt počítá také s komerčními prostory a 324 parkovacími místy.

Na architektonickém řešení developer spolupracuje se studiem Ofstone. Každý dům dostane vlastní barevné ladění, které se promítne do fasád, vstupů, společných prostor i garáží. Uprostřed areálu vznikne zelený vnitroblok, kde budou moci obyvatelé trávit volný čas.

„Brno je pro nás důležitým trhem a chceme tu dál stavět. Naším cílem jsou projekty, které přirozeně zapadnou do Králova Pole nebo Starého Lískovce a pomohou utvářet jejich atmosféru,“ říká obchodní ředitel Creditas Real Estate Borek Simandl. Stavba má začít příští rok, hotovo by mělo být v roce 2029.

Creditas tak dál rozšiřuje své portfolio napříč Českem. To dnes zahrnuje více než šest tisíc bytů a dalších pět tisíc chce společnost dodat na trh během příštích deseti let. Do připravovaných projektů plánuje investovat celkem 38 miliard korun.

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