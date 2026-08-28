Nájezd na české chalupáře. Tenhle offroad zvládne kdejakou škarpu a stojí půlku co legendární Defender
Pekingská značka BAIC je v Česku nová a hodně si tu slibuje od svého modelu BJ30e. Ten se vejde pod milion a zvládne i ostřejší terén.
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Naprostá většina nových čínských aut, které míří na český trh, se hodně podobá sobě navzájem – aerodynamické a oblé tvary, úzká světla… O terénním BJ30 z dílny pekingského koncernu BAIC se ovšem nedá říct, že by šel s davem. Naopak z něj vyčnívá. Líbit se není jeho cíl.
Jméno BAIC (zkratka Beijing Automotive Industry Corporation) běžnému českému řidiči kdovíjak povědomá nebude. V Číně ale jde o velkého hráče: kořeny firmy sahají do 50. let minulého století, dlouhodobě spolupracuje s Mercedesem, v němž drží i výrazný akciový podíl, a ročně vyrobí 1,8 milionu vozů.
Pro Česko má ale jednu kuriozní zajímavost. BAIC se v minulosti snažil dostat k evropskému automobilovému know-how, chtěl koupit Volvo či Opel, ale nakonec uspěl až s nabídkou na akvizici práv a technologií po švédském Saabu v roce 2009. Ten má v tuzemské řidičské komunitě kultovní postavení a právě na jeho legendární model 9-3 se práva, jež BAIC získal, vztahují. Byť s řadou omezení.
Při pohledu na offroad BJ30 ovšem pozorovatel spíš než Saab uvidí něco z Land Roverů, Jeepů (ze spolupráce s ním ostatně BAIC dodnes těží), Fordu Bronco nebo případně Rivianu. Je to prostě pořádná krabice, která brnká na vintage vlnu a hlavně křičí do světa, že tohle auto má být dříč, ne modelka. A zjistíte to hned po usednutí dovnitř.
To, co BJ30 přibližuje záplavě jiných čínských vozů, je pocit prémiovosti v interiéru. Na výběr je navíc jediný, nejvyšší stupeň výbavy, zájemce si může navolit pouze barvu. Fakticky tedy neexistují žádné příplatky, ve standardu je k dispozici kožené čalounění, obří centrální displej, prosklená střecha, ventilované sedačky…
Není to samozřejmě bez chyb, například infotainment je pomalý a ne zrovna intuitivní, obložení tvoří při bližším pohledu celkem obyčejné plasty, jenže v potaz musíte vzít cenovku – tohle auto stojí 880 tisíc korun i s DPH. A jelikož běžný chalupář bude koukat hlavně na cenu, nikoli na geopolitická či kyberbezpečnostní hlediska (například česká armáda omezila vjezd aut čínské provenience do svých areálů), tohle pro něj bude no-brainer.
Zvlášť když auto samotné funguje, alespoň na základě našich pár set testovaných kilometrů, velmi dobře. Protáhli jsme ho opravdovým terénem, zkoušeli s ním projíždět výmoly, vzali jsme ho na haldu, kde se normálně prohánějí čtyřkolky, a výsledkem byla překvapivě hladká jízda. Žádné tupé rány ani poletování kabinou sem a tam.
BAIC BJ30e
- Základní cena je 879 900 Kč včetně DPH, jediná výbava je All-In a zákazník volí jen barvu, záruka je 5 let.
- Pohon je full-hybrid bez nutnosti dobíjení a tvoří jej benzinový 1,5 T (113 kW) a dva elektromotory (vpředu 68 kW, vzadu 25 kW), dvoustupňová převodovka 2DHT a pohon všech kol bez kardanu.
- Zrychlení na 100 km/h je za 6,9 s, maximálka 170 km/h a spotřeba se pohybuje mezi sedmi a osmi litry.
- Vůz je dlouhý 4 730 mm, široký 1 910 mm a vysoký 1 790 mm, rozvor je 2 820 mm.
- BJ30 má ve standardní výbavě kromě pohonu 4×4 také prosklený strop, kožené čalounění a ventilaci v sedačkách.
V systému se dá nastavit i asistence jízdy z prudkého kopce, jeho světlá výška je 21,5 milimetru a nájezdové úhly jsou 25, resp. 30 stupňů. Vůz by měl také zvládnout projet vodou do výšky 45 centimetrů. To, suma sumárum, nejsou vůbec špatné vlastnosti.
BJ30 je čtyřkolka a pohání ji benzínová patnáctistovka s dvěma přídavnými elektromotory, není to ovšem plug-in hybrid, ale tzv. full-hybrid. Kapacita baterie je 1,65 kWh a pomáhá například s rozjezdy auta. Celkový systémový výkon vozu je 209 kW a to mu poskytuje celkem solidní dynamiku, byť na žádné závodění to není – především na dálnici se pozná, že auto má jiné přednosti než svižnou, kultivovanou jízdu.
Do Česka značku BAIC dováží jeden z největší polských prodejců aut, společnost Bemo Group. Zatím je tu BJ30 jediným zástupcem offroadové řady čínské značky, v zahraničí jsou k dispozici i větší modely BJ40 a BJ60, přičemž šedesátka bude brzy k dispozici i v Česku. Jenže i jejich menší brácha, jehož kufr má standardní kapacitu 380 litrů, má šanci zabodovat.
Čínské značky i u nás podobně jako jinde v Evropě nabírají na síle, letos jejich registrace za prvního půl roku stouply o téměř 90 procent. Útočí především nízkou cenou a solidním designem. To první platí i pro BJ30, to druhé méně – je to spíš takový Land Rover Defender nebo Ford Bronco pro ty, co nechtějí za rodinné SUV, které na rozdíl od řady fancy konkurentů může do opravdového terénu, dát víc než milion korun.