Napodobil Gatese a odešel ze školy dělat vlastní byznys. S ním přepsal historii burzy v New Yorku
Nejdřív chtěl prorazit s drony, pak roky přešlapoval s nedodělaným produktem. Dnes Dylan Field vede firmu, která zažila na burze nevídaný úspěch.
Rozhodně nemá takové jméno jako Bill Gates nebo Mark Zuckerberg, ale jde podobnou cestou jako oni a o firmě, kterou vede, se v posledních dnech čím dál více mluví. Dylan Field, zakladatel a šéf Figmy, si připsal úspěch, o němž řada startupistů jen sní – jeho společnost umožňuje navrhovat weby, aplikace či příspěvky na sociální sítě a na konci července zažila jeden z nejúspěšnějších vstupů na burzu posledních let.
Akcie Figmy při minulý čtvrtek něm vyskočily o více než 250 procent a firma tím dosáhla tržní hodnoty přes 70 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Tedy mnohem vyšší než kolik za ni před dvěma lety nabízelo Adobe. Akvizice tehdy padla kvůli regulátorům. Nebyl to Fieldův první neúspěch, ale zdá se, že právě ty ho posunuly mezi technologickou špičku.
Když mu bylo devatenáct a definitivně zavrhl myšlenku stát se hercem, dostal nabídku na stáž ve firmě Flipboard, jejíž mobilní aplikace tehdy patřila mezi ty nejzajímavější a vedle toho tvořila i digitální magazín. Field se měl podílet na vývoji designu a pomáhat s produktem, jenže za pár týdnů poznal, že to nebude ono. Začal proto zvažovat, že se vydá vlastní cestou.
Skutečný přelom přišel v roce 2012. Peter Thiel, spoluzakladatel PayPalu, tehdy spustil stipendijní program, který nabízel mladým lidem 100 tisíc dolarů (přes dva miliony korun), pokud místo školy začnou budovat vlastní firmu. Field se přihlásil na poslední chvíli a stipendium získal. A stejně jako v minulosti Gates nebo Zuckerberg opustil prestižní školu, v jeho případě Brownovu univerzitu. Nejprve chtěl v San Francisku prorazit s drony, ale později se upnul k projektu, který měl jasnou ambici – a sice přenést kreativní práci do cloudu.
První čtyři roky ale nevypadaly jako startupový sen. Produkt nebyl hotový, funkce neběžely, vývoj se vlekl. „Nebyl jsem zrovna dobrý manažer,“ uznal později Field. „Předtím jsem byl stážista, takže jsem se měl hodně co učit. Byl jsem vždycky velmi optimistický a myslel jsem si, že uvedení produktu na trh je na dosah ruky, takže jsem neměl správná očekávání.“
V jednu chvíli se na něj obrátili někteří lidé z vedení i investoři a dali mu zpětnou vazbu, že tímhle tempem firmu neutáhne. Field si to vzal k srdci. Najal si mentálního kouče, přehodnotil svůj styl, naučil se delegovat práci. Během pár měsíců změnil styl, přibral další kapacity oboru a Figma konečně udělala krok vpřed, když na začátku roku 2016 spustila první verzi nástroje, ve kterém mohli lidé navrhovat weby a aplikace online. Nicméně první peníze si účtovala až v létě o rok později.
Osudový moment přišel s pandemií koronaviru a přesunem lidí na home office. Figma tehdy zaznamenala růst díky zájmu velkých klientů a korporací. V roce 2022 nabídl autor Photoshopu Adobe, že firmu koupí za 20 miliard dolarů (v přepočtu 423 miliard korun). Field souhlasil, jenže obchod neklapl, regulátoři ve Velké Británii i Evropské unii se postavili proti. Obávali se, že spojení dvou klíčových hráčů omezí inovace v oblasti digitálního designu.
Figma tak musela ukázat, že dokáže růst i bez podpory velkého partnera. Následující dva roky proto Field a jeho tým věnovali rozvoji produktu. I když část klientů omezila licence a trh zpomalil, udrželi si pozici standardu a připravovali se na další krok, kterým byl právě vstup na burzu.
Když na to přišlo, výsledek překvapil i optimisty. Figma vytvořila nový rekord, podle analytiků jako první v historii při vstupu na burzu minulý čtvrtek nejen ztrojnásobila cenu akcií během jediného dne, ale zároveň jí vynesl prodej nových akcií přes 500 milionů dolarů (10,5 bilionu korun). Pochopitelně se ale dostavilo i mírné vystřízlivění. Na začátku tohoto týdne akcie Figmy klesly o 27 procent. Pozici Figmy to ale nijak neublížilo. „Vybudovala si téměř monopolní postavení v oblasti produktového designu,“ řekl Derek Hernandez z výzkumné firmy PitchBook.