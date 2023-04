Návrat domů. Jan Bednář se startupem ShipMonk otevřel v Česku první sklad v kontinentální Evropě

Po měsících příprav došlo na otevření logistického centra startupu ShipMonk v Česku. Ze strategicky umístěného Chebu blízko německých hranic bude ze skladu s rozlohou více než pět tisíc metrů čtverečních rozesílat balíčky po celém světě, zaměřit se ale plánuje hlavně na americké e-shopy, které chtějí rozšiřovat svoji síť, aby mohly lépe a rychleji obsluhovat své evropské zákazníky.

„Poloha na česko-německých hranicích nám umožňuje snadný přístup do celé Evropské unie, takže americké značky mohou dostat objednávky k zákazníkům rychleji a s nižšími náklady,“ popisuje pro CzechCrunch Bednář, který ShipMonk zakládal za oceánem před devíti lety. Klientům nabízí služby takzvaného fulfillmentu, tedy outsourcingu logistiky, kdy jim zabezpečuje skladování i rozesílání zboží.

Poté, co ShipMonk v průběhu let otevřel několik logistických center ve Spojených státech, se pustil i do mezinárodní expanze. Díky akvizicím konkurenčních hráčů vstoupil nejdříve do Mexika, pak také do Kanady i Velké Británie. V rámci dalšího tažení kontinentální Evropou startup zvažoval několik možností, kde otevře další centrum, volba nakonec padla na Česko. Startup u nás přímo nepůsobil, v Praze ale sedí jeho vývojářský tým.

Samotný Bednář říká, že jeho cílem vždy bylo otevřít fulfillment centrum i ve své domovině, z níž do USA odešel ve svých sedmnácti letech. „Rozrostli jsme se od pobřeží k pobřeží napříč Spojenými státy, expandovali jsme do Kanady a Mexika a nejnověji jsme otevřeli naše dvě evropská fulfillment centra. Nyní, když je česká pobočka v provozu, vím, že se vyplatilo čekat, protože v podnikání nejde jen o to něco udělat, ale udělat to správně,“ popisuje.

„Naše evropská fulfillment centra pracují na stejně kvalitní úrovni, jakou očekávají naši klienti v USA. Nechtěl bych se ‚vrátit domů‘ jiným způsobem,“ doplňuje jedenatřicetiletý zakladatel ShipMonku, který s expanzí do Spojených států pomáhá například i ponožkobotám Skinners. Ze skladu v Chebu je schopný doručit balíčky v rámci celé kontinentální Evropy do dvou až pěti dnů, přičemž náklady na mezinárodní přepravu snižuje údajně o 45 procent. „To je něco, na co můžu být já se svým týmem a svou zemí pyšný,“ říká Bednář.

Foto: ShipMonk Fulfillment centrum ShipMonku v Chebu

Nyní se startup plánuje soustředit hlavně na rozvoj svých evropských provozoven, k tomu však zkoumá i další možnosti případné expanze, zatím však k oznámení „nemá nic připravené“. „Otevřením českého fulfillment centra jsme otevřeli naši dvanáctou lokalitu ve světě, což je pro nás velký milník,“ doplňuje Bednář s tím, že nekomunikuje ani byznysové výsledky ShipMonku. Loňský rok ale označil z hlediska výnosů a ziskovosti jako rekordní.

Na trhu se již delší dobu mluví o možném investičním kole do ShipMonku, které by jej mělo zařadit do stáje jednorožců, tedy startupů s valuací vyšší než jedna miliarda dolarů. Ze startupů, které zakládali Češi, se tuto metu zatím povedlo překonat Rohlíku Tomáše Čupra a Productboardu Daniela Hejla a Huberta Palána. Podle informací CzechCrunche byla hodnota ShipMonku při poslední investici ve vyšších stovkách milionů dolarů.