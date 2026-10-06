Nechtěli doma schovávat ošklivé činky, tak si vytvořili vlastní. Dnes je najdete v Next.Move i v Římě
Josefína Dlouhá a Adam Rypl rozjeli značku Atomya teprve loni. Jejich designové činky vznikají kompletně v Česku a stojí tisíce korun.
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Jedna modrá, druhá růžová. Když Adam Rypl koupil své partnerce Josefíně Dlouhé činky na domácí cvičení, do jejich tmavého, výrazně designového bytu příliš nezapadaly. Dlouhá proto začala hledat takové, které by po tréninku nemusela schovávat. Žádné podle svých představ nenašla, a tak se rozhodli společně vytvořit vlastní řadu činek. Dnes pod značkou Atomya vyrábějí v Česku dumbbelly a kettlebelly z masivní litiny, které mají fungovat i jako designové objekty. „Říkala jsem si: ‚Proč musí být činka takhle ošklivá, když jde jen o to, aby vážila nějaká kila a dobře se držela?“ vzpomíná Dlouhá.
K podnikání měli oba blízko už dřív. Pocházejí z Chomutova, chodili spolu na základní i střední školu, pak se jejich cesty na čas rozdělily. Dlouhá odešla studovat podnikání do Dubaje, Rypl zamířil na Provozně ekonomickou fakultu ČZU studovat inovativní podnikání v programu Tiimiakatemia. Když spolu začali chodit, Dlouhá se vrátila po škole do Prahy. Dnes spolu studují magisterský obor marketingu.
Podnikají také jejich rodiny, které působí ve stavebnictví, a vlastní projekty si vyzkoušeli i oni. Dlouhá se pokoušela vybudovat značku kolem náramků, které vyráběla její matka. Naučila se díky tomu stavět weby, základy marketingu i administrativu kolem vlastní firmy. Rypl se zase v roce 2021 pokoušel rozjet vlastní značku zubních past, nakonec se ale vydal jiným směrem.
Ani jeden projekt nakonec nedotáhli a v lednu 2025 se rozhodli realizovat nápad s činkami. „Já mám vždycky hodně nápadů a Adam je ten, kdo je realizuje,“ popisuje Dlouhá vzájemnou dynamiku. S vývojem fyzického produktu však neměl zkušenosti ani jeden, přes kontakty ze školy se tak nakonec dostali k produktovému designérovi Marku Hanákovi.
První návrhy sahaly od brutalistických černých činek přes oblé tvary až po varianty s motivy psů. Nakonec vyhrála minimalistická zaoblená silueta z masivní litiny. Než se ale dostala do prodeje, museli partneři vyřešit nejen přesnou hmotnost a proporce, ale také odolnost povrchu. „Měli jsme několik prototypů, které jsme museli mlátit o sebe a házet je na zem, abychom viděli, co vydrží. A hledali jsme lak, který se hned neoloupe,“ popisují.
První produkty nakonec značka Atomya uvedla na loňském Czech Design Weeku a jejich výroba probíhá kompletně v Česku: formy a odlitky vznikají v dílně na Moravě, následně se brousí v Radotíně a lakují v ateliéru přímo v Praze. Nejvýraznější varianta Signature Glazed vzniká tepelným opalováním kovu, kvůli kterému je každý kus barevně trochu jiný.
Pár 1,5kilogramových činek stojí zhruba 8 900 korun, sedmikilový kettlebell 9 900 korun. Zakladatelé říkají, že výsledná cena odráží náročnou českou výrobu. „U podobných předmětů je běžné, že marže je třeba stoprocentní. My se ke sto procentům ani neblížíme,“ vysvětluje Dlouhá.
Rozjezd značky zaplatili z vlastních úspor bez půjčky, investovali stovky tisíc korun a vývoj je nakonec stál víc, než očekávali. Za první rok nechali vyrobit asi sto kusů, zákazníkům jich zatím prodali přes polovinu a další využívají při spolupracích. Původní investice se jim prý zatím nevrátila a vydělané peníze posílají zpět do vývoje. Ani jednoho tak Atomya prozatím neuživí, oba vedle vlastní firmy pracují ještě v marketingu.
Překvapil je ale zájem firem. Atomya původně vznikala především pro domácnosti, dnes její činky míří také do fitness studií, hotelů a dalších designově zaměřených prostor. Pro pražský fitness club Next.Move na Churchillově náměstí vznikla speciální kolekce, další činky jsou na zámku Chateau Peruc, v karlínském kadeřnictví The Trim, ve Via Concept Store nebo So Far Store. Připravuje se také spolupráce s tone. pilates na Smíchově a pražským hotelem Mandarin Oriental. Firemním zákazníkům značka nabízí i barvy na míru podle jejich interiéru.
Atomya má zároveň už první zahraniční realizaci, a to v římském studiu Ayla Pilates, které zakladatelé sami oslovili. Rostoucí popularita pilates studií jim podle Dlouhé pomáhá, původní nápad na nich ale postavený nebyl. „Primární myšlenka byla, aby s tím lidi cvičili doma nebo to měli doma vystavené. Aby to mohl být hezký objekt, se kterým se dá i cvičit,“ říká.
Místo rozšiřování do všech kategorií fitness vybavení se teď chtějí držet toho, s čím začali. S Markem Hanákem vyvíjejí dvě nové hmotnosti, podložky nebo další běžné fitness doplňky zatím přidávat nechtějí. „Naše hlavní vize je, aby nabídka byla mnohem širší než dnes. Aby tvořila takovou rodinu činek, kde je každá odlišná, ale dohromady se doplňují,“ uzavírá Rypl.