Nedůstojné dřevěné boudy stály před Hradem skoro 10 let, teď už zmizí. Podívejte se na vítězné návrhy

Příští rok by se měl otestovat první prototyp přístřešku, následně se objeví u všech vstupů. Navíc dojde i k výměně „ježků“ za výsuvné sloupky.

V roce 2016, za éry Miloše Zemana, se před Pražským hradem objevily nevzhledné budky. Narychlo postavená stanoviště a policejní zátarasy obhajoval exprezident hrozbou teroristického útoku, jeho nástupce Petr Pavel pak plošné kontroly návštěvníků zrušil. Zmizely bezpečnostní rámy, na místě však zůstaly ocelové protitankové zátarasy (takzvaní ježci) i dřevěné přístřešky. Ty teď zmizí také.

Správa Pražského hradu vyhlásila architektonicko-designérskou soutěž na konci loňského roku. A odborná porota už zná vítěze – jde o pražský Atelier HRA, který má na kontě realizace různých rodinných domů, chat či saun. O prvním místě prý rozhodla především flexibilita konstrukce, kvalita materiálů i nerušivý design. Příští rok by se měl otestovat první prototyp přístřešku, následně budou vyměněny u všech vstupů. Podle Víta Šimka ze studia HRA se jeho návrh nechová jako festivalová atrakce, nýbrž přiznává svoji dočasnou povahu.

„Dosavadní přístřešky působí nedůstojně, materiál degraduje, a především nevyhovují ani technicky. Apelovali jsme na to, aby v celkovém pohledu působila nová stanoviště kultivovaně a spíše nenápadně. Přestože se podle návrhu konstrukce zmenší zhruba na polovinu, splňuje všechny nezbytné technické požadavky,“ vysvětluje ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek. Celkem se do hradní soutěže, první tohoto typu za posledních třicet let, se přihlásilo 28 týmů. Teď navíc dojde i k výměně ježků za výsuvné sloupky.