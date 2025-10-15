Neexistují, i tak vyprodávají arény. Teď míří na Rock for People, kde vystoupí vedle Limp Bizkit
Hudební festival Rock for People oznámil další várku kapel na ročník 2026. Mezi nimi jsou i britští Gorillaz nebo američtí Limp Bizkit.
Je tomu sotva pár týdnů, co Rock for People oznámil první várku kapel, které příští rok před prázdninami dorazí do Hradce Králové. Teď na ni navazuje druhým velkým oznámením, v němž ohlašuje příjezd slavného britského uskupení Gorillaz, které dobylo hudební svět i tím, že ve skutečném světě v podstatě neexistuje. Druhým headlinerem se stanou američtí numetalisté z Limp Bizkit, kteří navážou na potvrzené Iron Maiden a Bring Me the Horizon.
Ani jednu z nově ohlášených skupin zřejmě není nutné blíže představovat. Hity jako Feel Good Inc. nebo Clint Eastwood se staly nesmrtelnými záležitostmi od Gorillaz, tedy formace, kterou tvoří výhradně virtuální animované postavičky. Právě o to zajímavější může být show, se kterou do Hradce Králové míří, ostatně zde mají představit i nové album The Mountain, na kterém se právě pracuje.
Oproti tomu Limp Bizkit už jsou skuteční lidé, přesněji řečeno drzí numetalisté okolo frontmana Freda Dursta, kteří díky svým peckám jako Break Stuff, My Generation, Nookie nebo Take a Look Around mají slávu napříč kontinenty. Seznam všech vystupujících, kteří byli prozatím oznámeni, najdete na oficiálním webu festivalu, kde se již prodávají i vstupenky. Včetně jednodenních.