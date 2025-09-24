Rock for People oznamuje první kapely na ročník 2026. Festival se kvůli nim prodlouží
„Rock for People se ponese ve znamení plnění některých z mých snů v čele s Iron Maiden,“ láká na nový ročník zakladatel a šéf festivalu Michal Thomes.
Možná z vás ještě neopadlo nadšení z letošního ročníku Rock for People, který ovládli znovuzrození Linkin Park, a pořadatelé jednoho z největších hudebních festivalů v Česku už lákají na ten následující. Oznamují totiž první kapely včetně dvou hlavních účinkujících, které do Hradce Králové příští rok v červnu přijedou. Spolu s tím si pro návštěvníky připravili novinku, díky níž se jim akce o den prodlouží.
Prvním headlinerem se stanou Iron Maiden, kteří do Česka přijedou po roce od posledního vystoupení v Praze a oslaví padesát let od založení. Dále dorazí britští rockoví Bring Me The Horizon, kteří už s Rock for People mají zkušenost z loňska. Fanoušky rocku potěší i nástup Papa Roach nebo Breaking Benjamin, ochuzeni nebudou ani nadšenci do elektronického metalcoru, a to skrze německé Electric Callboy.
„Rock for People se ponese ve znamení plnění některých z mých snů v čele s Iron Maiden, kteří formovali několik generací včetně mě,“ říká k oznámení šéf festivalu Michal Thomes, který pro CzechCrunch dříve mimo jiné poodhalil, že jedním z jeho přání je i koncert System of a Down. Ti sice příští rok budou v Evropě na turné, účast na festivalu ale potvrzena nebyla.
I díky zmíněným Iron Maiden se organizátoři rozhodli příští ročník prodloužit. Místo původního termínu od čtvrtka 11. do soboty 13. června začne už ve středu a bude končit v neděli, kdy britské ikony heavy metalu v Parku 360 vystoupí (Bring Me The Horizon odehrají show v pátek, u ostatních zatím termín nebyl zveřejněn).
Na nedělní koncert si ale bude třeba koupit vstupenku zvlášť za 1 000 korun. Jde ale o zvýhodněnou cenu, která bude platit jen do konce října. Ti nejnáročnější fanoušci si budou moci koupit rovnou pětidenní vstup za 8 490 korun, v rámci kterého získají i vstup do takzvané zóny Comfy+. Klasický čtyřdenní lístek vyjde na 4 790 korun. Prodej se spouští zítra v 10.00.
Vedle výše uvedených kapel byly potvrzené i jiné, například čeští Wohnout, američtí The Pretty Reckless, indie popová formace The Lottery Winners nebo trashmetalisté z Kalifornie pod názvem Megadeth, u jejichž zrodu stál bývalý člen Metallicy Dave Mustaine. Další vystupující, kterých má být okolo dvou stovek, budou oznamováni postupně.