Entertainment –  – 1 min čtení

Rock for People oznamuje první kapely na ročník 2026. Festival se kvůli nim prodlouží

„Rock for People se ponese ve znamení plnění některých z mých snů v čele s Iron Maiden,“ láká na nový ročník zakladatel a šéf festivalu Michal Thomes.

Filip HouskaFilip Houska

rock-for-people-2025-5
Foto: Rock for People
Avenged Sevenfold na letošním ročníku Rock for People
0Zobrazit komentáře

Možná z vás ještě neopadlo nadšení z letošního ročníku Rock for People, který ovládli znovuzrození Linkin Park, a pořadatelé jednoho z největších hudebních festivalů v Česku už lákají na ten následující. Oznamují totiž první kapely včetně dvou hlavních účinkujících, které do Hradce Králové příští rok v červnu přijedou. Spolu s tím si pro návštěvníky připravili novinku, díky níž se jim akce o den prodlouží.

Prvním headlinerem se stanou Iron Maiden, kteří do Česka přijedou po roce od posledního vystoupení v Praze a oslaví padesát let od založení. Dále dorazí britští rockoví Bring Me The Horizon, kteří už s Rock for People mají zkušenost z loňska. Fanoušky rocku potěší i nástup Papa Roach nebo Breaking Benjamin, ochuzeni nebudou ani nadšenci do elektronického metalcoru, a to skrze německé Electric Callboy.

„Rock for People se ponese ve znamení plnění některých z mých snů v čele s Iron Maiden, kteří formovali několik generací včetně mě,“ říká k oznámení šéf festivalu Michal Thomes, který pro CzechCrunch dříve mimo jiné poodhalil, že jedním z jeho přání je i koncert System of a Down. Ti sice příští rok budou v Evropě na turné, účast na festivalu ale potvrzena nebyla.

rock-for-people-2025-1

Foto: Rock for People

rock-for-people-2025-2
rock-for-people-2025-6
rock-for-people-2025-7+4
rock-for-people-2025-4
rock-for-people-2025-9
rock-for-people-2025-8
rock-for-people-2025-3

I díky zmíněným Iron Maiden se organizátoři rozhodli příští ročník prodloužit. Místo původního termínu od čtvrtka 11. do soboty 13. června začne už ve středu a bude končit v neděli, kdy britské ikony heavy metalu v Parku 360 vystoupí (Bring Me The Horizon odehrají show v pátek, u ostatních zatím termín nebyl zveřejněn).

Na nedělní koncert si ale bude třeba koupit vstupenku zvlášť za 1 000 korun. Jde ale o zvýhodněnou cenu, která bude platit jen do konce října. Ti nejnáročnější fanoušci si budou moci koupit rovnou pětidenní vstup za 8 490 korun, v rámci kterého získají i vstup do takzvané zóny Comfy+. Klasický čtyřdenní lístek vyjde na 4 790 korun. Prodej se spouští zítra v 10.00.

Vedle výše uvedených kapel byly potvrzené i jiné, například čeští Wohnout, američtí The Pretty Reckless, indie popová formace The Lottery Winners nebo trashmetalisté z Kalifornie pod názvem Megadeth, u jejichž zrodu stál bývalý člen Metallicy Dave Mustaine. Další vystupující, kterých má být okolo dvou stovek, budou oznamováni postupně.

Nepřehlédněte:

Související témata:Rock for People
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    kingdom-come-lego-malesov-04

    LEGO Kingdom Come: Deliverance je tady. Ale stavebnice hradu z české hry stojí pořádný měšec zlaťáků

  2. 2

    hlavenka-bilek

    Češi za čtyři roky vytěžili 200 bitcoinů. Stačí nám kontejner na poušti a Starlink, říkají

  3. 3

    gout-gout-mvp-y

    Odmítá miliony od sponzorů, jezdí Hyundai i30 a v sedmnácti udivuje svět sportu. A je rychlejší než Usain Bolt

  1. 1

    rasty-turek

    Dávali mu tři týdny života, tak prodal firmu, nonstop běhal a čekal. Byly z toho tři roky pekla, říká

  2. 2

    kingdom-come-lego-malesov-04

    LEGO Kingdom Come: Deliverance je tady. Ale stavebnice hradu z české hry stojí pořádný měšec zlaťáků

  3. 3

    notebooklm-1

    V moři AI nástrojů vyniká, i tak ho mnozí přehlíží. Přitom je zdarma a dokáže šetřit hodiny času