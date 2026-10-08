Nejambicióznější AI model Evropy se jmenuje podle tlusté kočky. Mistral s ním chce mezi světovou špičku
Francouzský startup chce novým modelem oslovit firmy i státní instituce. Jeho parametry bude možné stáhnout a provozovat na vlastní infrastruktuře.
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Zatímco souboj o přední místa ve vývoji umělé inteligence si většina lidí spojuje s americkými giganty typu OpenAI nebo Anthropic a rychle rostoucími čínskými hráči, následovat tento peloton se snaží také Evropa. Francouzský startup Mistral AI představil nový vlajkový model přezdívaný Le Chonk. Firma tvrdí, že jde o jeden z nejsilnějších otevřených modelů na světě a zároveň o nejvýkonnější takový systém vyvinutý mimo Čínu. Evropě tím chce dát další argument, že v závodě o nejpokročilejší AI nemusí hrát pouze druhé housle.
Hned na úvod stojí za vysvětlení samotný název. Le Chonk je internetový výraz pro pořádně zavalité zvíře, nejčastěji kočku, a naráží na velikost nového modelu. Ten se oficiálně jmenuje Mistral Large 4 a má bilion parametrů, podle kterých se při práci rozhoduje, jakou odpověď nabídne. Čím více parametrů model má, tím složitější vztahy se může během tréninku naučit.
Mezi modely s otevřenými váhami ovšem není největší. Například čínský Kimi K3 má 2,8 bilionu parametrů a DeepSeek V4 Pro 1,6 bilionu. U uzavřených modelů od OpenAI či Anthropicu se počty parametrů nezveřejňují. Větší počet parametrů nicméně automaticky neznamená lepší model, záleží také na kvalitě trénovacích dat a dalších aspektech.
Dalším důležitým bodem je pak soukromí. Když používáte ChatGPT nebo Claude, spoléháte na infrastrukturu provozovanou jejich výrobci a na podmínky, za kterých vám ke službě poskytují přístup. Mistral naopak sází na zmíněný open-weight model. Jeho parametry lze stáhnout a model provozovat na vlastní infrastruktuře bez nutnosti spoléhat na externího poskytovatele. Pro firmy nebo státní instituce to je klíčové z hlediska práce s citlivými daty.
O korporátech a institucích není řeč náhodou. Zatímco ChatGPT funguje jako univerzální nástroj pro běžné uživatele, Le Chonk míří více právě do světa firem a specializovaných úkolů. Mistral ho stavěl především pro programování, kyberbezpečnost, výrobu, finance nebo práci s takzvanými AI agenty, kteří dokážou plánovat a řešit složitější úkoly. Nejde tedy jen o dalšího chatbota, ale o model navržený tak, aby zvládal náročnou práci.
Silnou stránkou je také práce s obrazovými daty, podle firmy si model vede velmi dobře při analýze leteckých a satelitních snímků, což Mistral zmínil hlavně ve spojitosti s monitorováním požárů a podobných situací. Dokáže navíc pracovat ve více než 160 jazycích, včetně všech oficiálních jazyků Evropské unie. Slabinou je, že Le Chonk zatím není univerzálně nejlepší model pro každý typ úlohy. Mistral sám přiznává, že v některých oblastech, například v programování, stále zaostává za špičkou.
Důležité také je, že Francouzi Mistral trénovali ve svých datových centrech v Evropě. Právě vlastní infrastruktura je pro Mistral důležitá i z dalšího důvodu: firma chce ukázat, že evropská AI nemusí stát pouze na technologiích, cloudu a výpočetním výkonu dodávaném zpoza Atlantiku. „Tvrzení, že Evropa nemůže konkurovat, jednoduše není pravdivé,“ prohlásil Arthur Mensch, spoluzakladatel a šéf Mistralu.
Le Chonk nicméně zatím není definitivně vydaným produktem. Mistral spustil pouze veřejný preview režim, ve kterém k modelu mají přístup vývojáři, odborníci na kyberbezpečnost a státní instituce. Ti ho mají v reálném provozu testovat a poskytovat firmě zpětnou vazbu, než Mistral zveřejní samotné váhy modelu. Ty mají být dostupné 27. října, kdy bude možné model stáhnout a provozovat.