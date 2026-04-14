Nejdražší český animák slaví nečekaný úspěch. Ještě není natočený, ale už teď ho kupují zahraniční zájemci
Alma a Kory jsou veselý i poučný příběh rosomáčí holky a rozmrzlého dinosaura z dílny studia Krutart. České firmy se světovými ambicemi.
Českých seriálů či filmů, které prorazily ve světě, není mnoho. Minimálně do šesti zemí teď ale zamíří nové dílo, které přitom ještě není ani natočené. A které je s rozpočtem v desítkách milionů korun tím největším seriálovým animákem z Česka. „Nevidím důvod, proč by nemohl vzniknout další Krteček nebo Pat a Mat,“ hlásí šéf studia, které se v jistém ohledu dokonce srovnává s Pixarem.
Zní to celkem překvapivě. Vždyť zatím existuje pouze v podobě krátkého traileru – a šestadvacet chystaných epizod je jen v hlavách autorů či částečně na papíře. I tak ale tvůrci seriálu Alma a Kory mají důvod k radosti. Už si plácli se streamovacími službami ve Francii a Itálii, dohodli se s estonskými, švýcarskými a slovinskými veřejnoprávními stanicemi a český seriál chce i slovenská komerční televize.
„Předprodej do zahraničí je pro nás signálem, že je o Almu a Koryho zájem. V Česku většina televizních projektů vzniká na zakázku vysílatele. My jsme šli cestou výroby nezávislého díla, nad kterým chceme mít plnou kontrolu,“ říká Martin Jůza ze studia Krutart, jež seriál tvoří v koprodukci s italskou firmou Popcult. Zároveň však přiznává, že zájemců bude potřeba ještě víc.
Alma a Kory je totiž jeden z největších animovaných počinů z Česka vůbec. Celkový rozpočet podle Jůzy činí 60,9 milionu korun. „Podobně nákladný seriál tu nebyl. Seriálová tvorba stojí ani ne poloviční částky, často jen jednotky milionů korun,“ říká šéf Krutartu. Zato novinka je srovnatelná i s filmovou tvorbou. Například nedávný Život k sežrání měl zhruba poloviční rozpočet, oceňovaný film Tonda, Slávka a kouzelné světlo vznikl za 45 milionů, nejdražší český loutkový snímek Myši patří do nebe stál kolem stovky milionů korun. V animaci vyniká rozpočet díla Hurvínek a kouzelné muzeum, který se vyšplhal na 170 milionů.
„Zmíněné předprodeje do zahraničí nicméně z našeho rozpočtu pokryjí pouze jednotky procent,“ přibližuje finanční situaci Almy a Koryho Jůza. „Většina evropských producentů má výrobu v Indii nebo Číně. My plánujeme vyrábět primárně v Česku, menší část v Itálii. Na tyto poměry držíme rozpočet efektivní. Ale v roce 2026 musíme uzavřít spolupráci s jedním až dvěma televizními či streamovacími hráči, kteří do projektu vstoupí koprodukčně. To pak budou desítky procent rozpočtu,“ dodává.
Ambiciózní projekt se zahraničním přesahem nicméně není pro Krutart novinkou. „V Česku není studio, které by nám bylo podobné. Máme tady skvělá výrobní studia, máme úspěšné producenty. My jsme se ale rozhodli věnovat animovaným formátům pro děti naplno,“ říká Jůza – a připomíná zaprvé seriál Kosmix, který se kromě České televize vysílal i v Kanadě, Číně či na Blízkém východě. A zadruhé méně obvyklou, ale o to výdělečnější činnost. Animace pro planetária.
Tvorbu Krutartu pro zakulacené stropy můžete vidět ve více než třiceti zemích světa, dokonce až v Asii. „Je to náročnější disciplína, ale bylo to dost neprozkoumané odvětví, které jsme se rozhodli zaplnit. Globální trh je pro nás přirozené hrací pole,“ říká Jůza. Však se také v jeho firmě sami s odkazem na slavné studio popisují jako „Pixar pro planetária“. Příběh rozmrzlého dinosaura Koryho a rosomačky Almy s plánovanou premiérou v roce 2029 nicméně bude tradičnější.
„Za seriálem je fakt poctivý vývoj. Za ty roky jsme se moc věcí naučili. Víme, jaká je konkurence, víme, co chybí. Zároveň víme, co musí seriál mít, aby byl vůbec vysílatelný. To je extrémně důležité, seriál pro děti si nemůžete vycucat z prstu a přijít s hotovou věcí,“ popisuje Jůza. „Každá televize má trochu jiná pravidla pro to, co smí a nesmí dětem ukazovat. Mluvili jsme snad se všemi velkými evropskými hráči od BBC přes Canal+ až po France TV,“ říká.
Český seriál by podle Jůzy nevznikl bez podpory patnácti milionů korun od Státního fondu audiovize. „Chtěli jsme si udržet co největší kreativní nezávislost. Tu nám dala právě podpora od Fondu,“ vysvětluje. Každopádně Alma a Kory mají i díky tomu zaujmout malé diváky kolem šesti let věku, jejich rodiče zase potěší zaměření na společenská témata. „Děti se učí o světě, zároveň je to komedie s prdlými hlavními hrdiny. A vypadá jinak než většina produkce,“ říká Jůza.
Ale i když se vizuálně vymyká, pro popis ambicí Almy a Koryho si autoři vypůjčují dost možná ta nejklasičtější díla domácí animace. „Nevidím důvod, proč by nemohl vzniknout další Krteček nebo Pat a Mat. V Česku máme talentované autory, výtvarníky, animátory, je tady generace lidí, která vyrostla na globální špičkové tvorbě a dokáže jí konkurovat,“ uzavírá Martin Jůza ze studia Krutart.