Nejdražší seriál všech dob dorazil na Oneplay. Už dnes si pustíte obě řady kritizovaného Pána prstenů
Velkolepý fantasy seriál Rings of Power neboli Prsteny moci zamířil z Amazon Prime Video na českou streamovací jedničku Oneplay.
Na největší českou streamovací službu právě dorazil největší seriál současnosti. Tedy alespoň co se rozpočtu týče. Nabídku služby Oneplay právě rozšířily Prsteny moci, seriál z fantasy světa Pána prstenů, který byl dosud dostupný pouze na streamovací službě Amazon Prime Video. Její mateřská společnost Amazon měla za každou epizodu první řady zaplatit rekordních 60 milionů dolarů, celkový rozpočet plánovaných pěti sérií má dokonce překročit miliardu dolarů.
Všech šestnáct dosud natočených epizod Prstenů moci si tak ode dneška pustíte na Oneplay i s českým dabingem. Za jakých podmínek česká streamovací jednička dvě sezóny seriálu od Amazonu získala, její zástupci odmítli komentovat. U zřejmě nejdražšího seriálu všech dob si Amazon dlouho držel exkluzivitu, letos na jaře nicméně svůj postoj uvolnil a oznámil, že je otevřený nabídkám.
Pokud jste Prsteny moci ještě neviděli, vydáte se na místy skutečně úchvatnou, ale také silně nedokonalou pouť do fantasy světa stvořeného spisovatelem J. R. R. Tolkienem. Jenže zatímco filmová adaptace Pána prstenů od režiséra Petera Jacksona (i tu mimochodem na Oneplay najdete) je fanoušky takřka univerzálně milovaná a dostatečně věrná předloze, Prsteny moci ukazují Tolkienem mnohem méně popsaný vzestup temného pána Saurona, k nelibosti fanoušků si vytvářejí vlastní příběhy a bojují se slabším scénářem.
Na serveru ČSFD tak má seriál nikterak slavné hodnocení 61 procent. Mezinárodní fanoušci na IMDB jsou o pár procent shovívavější a udělili mu 6,9 bodu z 10 možných. A než tato čísla bude moci změnit už natočená třetí řada Prstenů moci, přidají své hodnocení i čeští uživatelé Oneplay.