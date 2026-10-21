Nejlepší iPhone, jaký Apple udělal. Pokud ale máte jeden z těchto tří telefonů, desítky tisíc si ušetřete
Nový iPhone 18 Pro je až zbytečně dobrý. Po měsíci testování přinášíme jednoduchý verdikt, pro koho je a kdo ho může naopak v klidu ignorovat.
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Je to ten nejvýkonnější a pravděpodobně i nejlepší telefon, jaký kdy Apple vyrobil. Už dávno ale neplatí, že je pro každého. Řekněme si to na rovinu – pro řadu lidí je iPhone 18 Pro až zbytečně výkonný a až zbytečně dobrý. A jelikož Apple letos změnil, kdy představuje všechny své mobilní novinky, mnoho z vás si může oddechnout, že tentokrát do kapsy pro další desítky tisíc sahat nemusí. A to zejména v případě, že máte tyhle tři telefony…
Dva z nich jsem v posledním roce sám nosil v kapse. Loni na podzim jsem po měsíci s iPhonem Air psal, že od tenkého Airu už není cesty zpět, přestože jsem měl v plánu skončit jako obvykle u modelu Pro. Air pak nepřežil pád z více než metru na dlažbu, a tak jsem přešel na iPhone 17, kterým jsem byl velmi mile potěšen a který jsem v lednu označil za nejlepší volbu pro většinu lidí. Ze sedmnáctky jsem se teď na měsíc přesunul k iPhonu 18 Pro. Třetím do party je loňský iPhone 17 Pro.
Nečekejte ode mě technickou recenzi ani výčet parametrů, to už ostatně stejně máte zřejmě načtené nebo jste viděli keynote. Mě po měsíci spíš zajímá, které novinky běžný uživatel v každodenním životě vůbec pozná. Rozdělil jsem si je do tří pater: na to, co ocení úplně každý, na příjemné věci, které ale nic zásadně nemění, a na funkce, které docení jen někdo. Z toho se pak dá celkem snadno odvodit, komu se upgrade vyplatí a komu ne.
Do prvního patra patří jednoznačně výdrž, která je prostě famózní. Za celý měsíc jsem nezažil jediný den, kdy bych musel telefon během dne dobíjet, a u iPhonu 18 Pro vůbec nepřemýšlím, jestli mi vydrží do večera. Apple uvádí až 23 hodin běžného používání a až 34 hodin přehrávání videa. Zásluhu na tom Apple připisuje hlavně efektivitě nového čipu A20 Pro, vyrobeného 2nm procesem. Pro mě je to jedna z největších předností celého telefonu.
Rozdíly proti předchozím modelům jsou jednoznačné. U Airu je slabší výdrž potenciální problém, se kterým člověk při výběru vědomě počítá. U iPhonu 17 jsem omezení tolik nepociťoval, ale baterie mi ubývala rychleji. A na rozdíl od pokročilých foto funkcí výdrž ocení úplně každý. Rychlejší nabíjení je mi tak do jisté míry jedno, i když je příjemné, že když telefon na chvíli připojím, baterie se rychle doplní. Apple slibuje polovinu kapacity zhruba za čtvrt hodiny, ovšem jen s 60W adaptérem, který v krabici nenajdete.
Ve druhém patře jsem čekal, co budu říkat na hmotnost, jestli mi nebude vadit, ale drama se nakonec nekonalo. iPhone 18 Pro váží 211 gramů, o 34 víc než iPhone 17 a o 46 víc než Air, a s tloušťkou 8,75 milimetru je z celé trojice nejtlustší. Je citelně těžší, ale není to nic, s čím bych nedokázal pohodlně žít. Možná i proto, že ani tentokrát nenosím kryt. Jasně, riskuju, že to podobně jako s předchozí Airem odskáču, nicméně bez obalu jsou telefony příjemnější do ruky a působí kompaktněji, což ovlivňuje i to, jak hmotnost vnímám.
Příjemnou změnou je menší Dynamic Island, protože inženýři dokázali přesunout část Face ID pod displej. Ostrůvek teď umí zobrazit až tři živé aktivity najednou, což se občas hodí, ale není to nic, co by zásadně změnilo každodenní používání. Na menší výřez v displeji si zkrátka rychle zvyknete. Novou generaci dostalo i chlazení s parní komorou, kterou měl poprvé už iPhone 17 Pro. Apple ji pro nový model výrazně přepracoval, podle něj má trojnásobnou plochu a umožňuje až o 40 procent vyšší trvalý výkon.
Třetí patro patří fotoaparátu a tady na rovinu říkám, že byť jsou jeho možnosti působivé, nejsem náruživý ani technicky zdatný fotograf, takže jejich potenciál naplno ocenit nedokážu. Hlavní 48Mpx fotoaparát má poprvé u iPhonu proměnlivou clonu se čtyřmi stupni od f/1,48 do f/4, kterou můžete nechat na automatice, nebo ji v novém Pro ovládání nastavit ručně spolu s časem závěrky a vyvážením bílé. Filmový režim nově zvládá až 60 snímků za sekundu. Pro profesionální fotografy a tvůrce videa je to skvělý technologický posun, pro mě to ale zásadní důvod k upgradu není.
A pak je tu důvod, proč si letos podle mě mnoho z vás může oddechnout. Apple poprvé rozdělil uvedení řady a základní iPhone 18 v září vůbec neukázal. Očekává se, že nové modely iPhone 18 a potenciálně i další generace iPhonu Air dorazí na jaře 2027. Hlavní novinka iOS 27, Siri AI, navíc na iPhonu v Evropské unii zatím vůbec není. A s tím souvisí i ty tři telefony, které jsem zmínil v úvodu. Pokud některý z nich máte, můžete teď ušetřit peníze. Minimálně do jara.
Začnu Airem. Pokud jste si ho vybrali, zvolili jste vědomě tenhle form factor se všemi výhodami a nevýhodami a pravděpodobně jste si ho zamilovali. Všechno teď pro vás bude jen horší, těžší a tlustší, takže bych nepřecházel. Musím ale poctivě přiznat, že výdrž je přesně to, co osmnáctka řeší. Kdo měl Air kvůli lehkosti, ať počká, koho štve baterie, ten důvod má. Potěší nás Apple na jaře? Podle některých spekulací by Air 2 mohl dostat druhý fotoaparát a lepší výdrž, jiné zdroje ale dál mluví o jedné čočce, takže osud tohoto modelu je zatím ve hvězdách.
Pro majitele loňského iPhonu 17 Pro je letošní iPhone 18 Pro v zásadě S upgrade. Písmenem S Apple dříve označoval generace, které přinášely spíše menší vylepšení, od tohoto značení ale alespoň prozatím upustil. Také model 18 Pro je zvenku téměř stejný telefon, víc změn je uvnitř, a přestože třeba výkon čipu se navýšil významně, troufnu si říct, že drtivá většina uživatelů to nedokáže využít. Ani baterka nevydrží tak dramaticky víc, aby si investici odůvodnili, obzvlášť když 18 Pro stojí o dva tisíce víc, než kolik loni stála sedmnáctka Pro.
A konečně základní iPhone 17. Pokud jste to celý rok vydrželi s levnější verzí, která je podle mě pořád to nejlepší value v nabídce, iPhone 18 Pro vám nic moc navíc nepřinese. Proti loňskému iPhonu 17 Pro jste pravděpodobně dělali podobné rozhodnutí a osmnáctka na tom tolik nemění. Rozdíl dnes dělá rovných devět tisíc korun, protože iPhone 17 stojí po letošním zdražení o dva tisíce od 25 990 korun. Počkejte na jaro, kdy by podle zpráv měl dorazit základní iPhone 18.
Aby to nevyznělo, že iPhone 18 Pro nedoporučuju vůbec nikomu: pro řadu lidí dává smysl. Typicky pro majitele iPhonu 15 Pro, 16 Pro a starších modelů, pro každého, kdo s telefonem opravdu fotí a natáčí, a pro ty, kdo potřebují výdrž nebo kupují telefon na dlouhé roky. Počítejte s cenou od 34 990 korun za 256GB verzi, větší Pro Max začíná na 37 990 korunách. Ale pokud hodně fotíte a natáčíte, tak si se základní verzí a menší kapacitou pravděpodobně nevystačíte.
Po měsíci to vidím tak, že iPhone 18 Pro nabízí řadu fantastických funkcí, ale ne všechny mají pro běžného uživatele stejnou hodnotu. Baterie je skvělá univerzálně a ocení ji každý, pokročilé foto nástroje si užijí hlavně ti, kdo s nimi umějí pracovat. A pokud máte v kapse některý ze tří loňských telefonů, letos si těch pětatřicet tisíc klidně nechte.