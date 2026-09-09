Apple po dvou dekádách zásadně mění telefony. Takhle vypadá nová skládačka a iPhone 18 Pro
Technologický gigant představil svou první ohebnou konstrukci iPhone Duo s vnitřním displejem a novou generaci řady Pro s proměnlivou clonou.
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Už je tomu bezmála dvacet let, co se na trhu objevil první iPhone. Za tu dobu prošel nespočtem technologických proměn. Měnila se jeho velikost, použité materiály, fotoaparáty i samotný displej. Jedna věc ale zůstávala po celou dobu neměnná. Když člověk vzal iPhone do ruky, držel jeden pevný kus s displejem na přední straně. Právě to se ale s letošním podzimem mění.
iPhone Duo
Apple po téměř dvou dekádách představil svou první skládačku s názvem iPhone Duo. Zařízení velikostí odpovídá cestovnímu pasu a v zavřeném stavu nabízí 5,4palcový vnější displej. Po otevření se zpřístupní 7,6palcový vnitřní displej a konstrukce z titanu. Ta využívá kloub ze sta součástek a nano-texturovou úpravu obrazovky, která má minimalizovat odlesky i viditelnost ohybu. Zařízení splňuje certifikaci odolnosti IP68 a poprvé v historii iPhonů přináší podporu stylusu Apple Pencil.
Hardware doplňuje telefonu přizpůsobený systém iOS 27, který přesunul systémovou lištu na boční stranu pro snazší ovládání palcem jedné ruky. Rozhraní podporuje práci ve dvou aplikacích vedle sebe a spouštění dvou oken stejné aplikace. Zabezpečení zajišťuje snímač otisků prstů Touch ID integrovaný v bočním tlačítku s možností registrace více prstů i odemykání pomocí Apple Watch.
Skládací konstrukce přináší také nové způsoby fotografování. Funkce Duo Preview zobrazuje náhled snímku na vnějším displeji fotografované osobě, zatímco nástroj Smart Take s využitím nového čipu A20 Pro automaticky zvládne pořídit fotografii ve chvíli, kdy pomocí své umělé inteligence vyhodnotí, že jsou všichni v záběru připraveni. Výbava zahrnuje 48Mpx hlavní snímač s podporou 4K videa při 120 snímcích za sekundu, 48Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát a FaceTime kameru skrytou přímo pod vnitřním displejem.
Konstrukce spoléhá výhradně na technologii eSIM a obsahuje dvě baterie propojené do jednoho systému. Zařízení nabízí až 24 hodin provozu při rovnoměrném používání obou displejů a podporuje rychlé nabíjení, které doplní 50 procent kapacity za přibližně 20 minut.
iPhone Duo bude dostupný v bílé a tmavě modré variantě, přičemž cena v Česku začíná na 54 990 korunách. Nabídka paměťových variant sahá od 256 GB až po 2 TB, za které zájemci zaplatí zhruba 70 tisíc korun. Předobjednávky začnou 16. října, prodej pak 23. října.
iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max
Vedle skládacího modelu společnost uvedla také klasické vlajkové modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Hlavní novinkou této řady je 48Mpx fotoaparát Fusion vybavený poprvé proměnlivou clonou se šesti laserem vyřezávanými lamelami. Ty se automaticky i manuálně přizpůsobují světelným podmínkám a hloubce ostrosti.
Srdcem modelů Pro je, stejně jako u Dua, procesor A20 Pro. Čip nabízí o 50 procent vyšší propustnost paměti, sedmijádrový grafický procesor a duální šestnácticestný Neural Engine pro zpracování umělé inteligence přímo v zařízení. Výdrž baterie u modelu Pro Max dosahuje až 45 hodin přehrávání videa, přičemž nabití na 50 procent trvá přibližně 15 minut drátově.
Oba modely řady Pro běží na systému iOS 27 a podle Applu měly nabídnout také integrovanou Siri AI, která pracuje s osobním kontextem uživatele a zvládá rozpoznávat obsah na obrazovce i před fotoaparátem. Právě s dostupností Siri AI je ale v Evropě háček. Kvůli Aktu o digitálních trzích není funkce uživatelům v Evropské unii k dispozici.
Při vývoji iPhonu 18 Pro jsme se zaměřili na oblasti, na kterých uživatelům záleží nejvíce: fotoaparát, výkon, baterii a inteligenci,“ uvedl viceprezident Applu pro globální marketing Greg Joswiak. Řada Pro bude dostupná v černé, stříbrné, ledové a vínové barvě. Předobjednávky ve více než 65 zemích začínají v sobotu 12. září, samotný prodej pak odstartuje v pátek 18. září. Cena iPhonu 18 Pro v Česku začíná na 34 990 korunách za 256GB verzi, zatímco model Pro Max vyjde minimálně na 37 990 korun.