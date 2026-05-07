Nejlepší Lego pro cyklisty. Silniční kolo z kostek má plně funkční pedály a přijíždí do Česka

Lego silniční kolo tvoří tisícovka kostiček, ze kterých postavíte sice malou, ale funkční repliku červené silničky. Ideální dárek pro hravé cyklisty.

Foto: Lego
Lego silniční kolo potěší nadšence do cyklistiky i sběratelských stavebnic
Sluníčko na nebi už láká k výletům – a to i na kole. Jenže mraky a špatné počasí mohou udeřit bez varování. A co si má v takovém případě nadšený cyklista počít? Velice hravou odpověď teď přináší Lego se svou nejnovější stavebnicí silničního kola, kterému nechybí třeba ani funkční pedály.

Kola se točí jako u opravdového bicyklu, stejně tak můžete zatáčet pomocí řídítek, připnout zadní světlo nebo k rámu kola přichytit láhev na vodu. Cyklistická novinka značky Lego je prostě jako opravdová. Jen pozor na pedály. Ty sice dají řetěz do pohybu jako v reálu, ale raději na ně nešlapejte.

Důvod je jednoduchý. Stavebnice kostičkového kola je totiž pouze zmenšenou replikou, nikoliv opravdovou silničkou, na které byste se mohli skutečně projet. A nebudeme vám lhát, je to sice zcela pochopitelné, ale i tak nás to trochu zamrzelo! Nicméně stále je to pořádný sběratelský kousek. Nebo spíš kus.

Foto: Lego

Nezabere sice tolik prostoru jako skutečná předloha, šedesát centimetrů dlouhý model nicméně zvláštní místo k ustájení ve vaší domácnosti bude potřebovat. Jinak to ale není žádná překombinovaná a překomplexní stavebnice. Novinku tvoří tisíc dílků – a mimochodem, pohyblivý mechanismus pohonu je skutečně tvořený jen a pouze Lego kostkami.

Ideální dárek pro nadšence do kostičkového stavitelství i do polykání kilometrů v sedle zamíří také do Česka, na e-shopu Lego silniční kolo pořídíte za 2 949 korun. Mezi zájemce vyrazí už prvního června. A že vás cyklistika moc nebere? Tak co třeba obří Star Wars stíhačka z Mandaloriana!

