Sexy stíhačka s nejroztomilejším členem posádky. Do Česka přilétá pořádně působivé Star Wars Lego
Lego Star Wars Mandalorianova stíhačka N-1 připomíná, že oblíbený seriál se zakrátko objeví i na plátnech kin. A že Grogu je stále extrémně roztomilý.
Sice na ni nebudete potřebovat hangár, ale pořádnou přistávací plochu si pro ni připravte. Nejnovější Lego stavebnice stíhačky ze starwarsovského seriálu Mandalorian je totiž nejen působivá, ale taky velká – má hodně přes půl metru. A taky nejroztomilejšího člena posádky.
V kině je uvidíte 21. května, o tři týdny dřív se ale tahle oblíbená dvojka může objevit u vás doma na poličce. Mandalorianský lovec padouchů Din Djarin a jeho pidiparťák Grogu neboli Baby Yoda tam přiletí v nejnovější Lego Star Wars stavebnici hvězdoletu N-1. Který je pořádně sexy, ale taky vás vyjde na dost galaktických kreditů.
Za 1 809 dílků, z nichž postavíte úctyhodných 67 centimetrů dlouhou vesmírnou loď, zaplatíte na e-shopu Lego 6 099 korun. Mandalorianova stíhačka N-1 tam bude k mání od 4. května – tedy na den oslavovaný coby svátek Star Wars. Cena z novinky mimochodem činí jednu z nejdražších stavebnic modelové řady Lego Star Wars vůbec.
Pouze pět kousků spojujících značky Star Wars a Lego je dražších – například loď slizkého padoucha Jabby Hutta, ale především ta nejdražší Lego stavebnice všech dob v podobě Hvězdy smrti. A mimochodem, věděli jste, že kromě Star Wars se Lego poprvé v historii vydalo i do jiného slavného sci-fi vesmíru… a představilo vůbec první Star Trek Lego v historii?
Každopádně stíhačka z Mandaloriana přilétá do prodeje krátce před premiérou filmu Star Wars: Mandalorian a Grogu, který epizodní příběhy přenáší na plátna kin. Už 21. května se v něm kromě Pedra Pascala v hlavní roli ukážou třeba Jeremy Allen White z kuchařského Medvěda a Sigourney Weaverová, která má ke sci-fi blízko díky ikonám žánru jménem Vetřelec a Avatar. Ale stejně nejvíc diváků naláká roztomilý Grogu!