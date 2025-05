Nejočekávanější hra se odsouvá. GTA VI vyjde až v příštím roce, vývojáři potřebují víc času

Uložit 0

Je to už více než 11 let, co vyšel pátý díl Grand Theft Auto. Na jeho pokračování si nakonec ale budeme muset ještě počkat. Hra GTA VI totiž dostala odklad a vyjde za více než rok. Původně se sice mluvilo o letošním podzimu, ale teď studio Rockstar Games oznámilo datum 26. května 2026.

„Je nám líto, že je to později, než jste očekávali. Skláníme se před zájmem a nadšením, které doprovází Grand Theft Auto. Chceme vám poděkovat za vaši podporu a trpělivost, zatímco budeme pracovat na dokončení hry,“ uvedlo studio. „U každé hry, kterou jsme vydali, bylo vždy naším cílem pokusit se překonat vaše očekávání a Grand Theft Auto VI není výjimkou.“

Důvod? Vývojáři uvedli, že potřebují ještě čas navíc, aby mohli hru dodat v nejvyšší kvalitě. Ostatně o odkladu GTA VI se spekulovalo delší dobu. Zároveň se další videoherní studia obávala vydávat své hry letos na podzim, aby v současnosti nejočekávanějšímu titulu nekonkurovaly a následně nepropadly. Teď mají ale volné hřiště.