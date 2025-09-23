Největší sázka na umělou inteligenci v dějinách. Nvidia napumpuje do OpenAI dva biliony korun
Obří investice má zajistit OpenAI výkon pro stovky milionů uživatelů a potvrzuje dominanci Nvidie na trhu s AI čipy.
OpenAI, strůjce chatbota ChatGPT a jeden z lídrů v oboru umělé inteligence, udělal krok, který může definovat celou příští éru AI. Výrobce čipů a procesorů Nvidia totiž do firmy plánuje investovat až sto miliard dolarů, což je v přepočtu přes dva biliony korun, a pomůže jí vybudovat síť datových center.
Pro šéfa Nvidie Jensena Huanga jde o další skok vpřed ve vztahu, který s OpenAI buduje už více než dekádu a který se mu velice vyplácí. Byla to totiž právě první verze ChatGPT, která v roce 2022 nastartovala boom poptávky po výpočetním výkonu a poslala tržní hodnotu Nvidie do stratosféry. Dnes je firma nejhodnotnější na světě a díky partnerství s OpenAI si zajišťuje, že její čipy budou dál standardem pro trénování nejpokročilejší umělé inteligence.
Sam Altman, spoluzakladatel a šéf OpenAI, mluví o projektu bez přehánění jako o infrastrukturní výzvě desetiletí. Jeho firma má týdně přes 700 milionů uživatelů a současné kapacity přestávají stačit. Pokud má vyvíjet další generace modelů, které mají zvládat víc než současný ChatGPT, potřebuje masivní rozšíření datových center. „Všechno začíná výpočetním výkonem,“ říká Altman. „Budujeme základ ekonomiky budoucnosti.“
První fáze má být spuštěna v roce 2026 a poběží na nové generaci čipů a serverů, které Nvidia teprve tou dobou uvede na trh, takže OpenAI bude hned od začátku používat nejmodernější dostupnou technologii. Nvidia dodá nejen čipy, ale i další potřebnou techniku a bude hlavním partnerem pro stavbu a provoz celé infrastruktury.
Trh reagoval okamžitě. Akcie Nvidie posílily o čtyři procenta a její tržní kapitalizace se přiblížila hranici 4,5 bilionu dolarů (92 bilionů korun). A není to jediný velký tah, který firma v posledních dnech udělala, před pár dny oznámila investici pět miliard dolarů do Intelu a společný vývoj nových čipů pro osobní počítače i datacentra.