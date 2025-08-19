Nenápadní modernizátoři energetiky hlásí skvělý rok: tržby 1,9 miliardy a růst zisku o 44 procent
Strojírenská skupina 2JCP, která je součástí holdingu Jet Investment brněnského miliardáře Igora Faita, nadále roste, sázka na energetiku vychází.
Česká technologická společnost 2JCP z portfolia investiční skupiny Jet Investment dosáhla v uplynulém fiskálním roce rekordních hospodářských výsledků. Tržby vzrostly meziročně o 26 procent na 1,89 miliardy korun, což je nejvyšší obrat za téměř 35 let existence firmy. Provozní zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) se zvýšil o 44 procent na 234,5 milionu korun. Společnost vyrábí a navrhuje komplexní celky pro energetické firmy, například plynové turbíny nebo vodíková zařízení. Podílí se i na řadě inovačních projektů.
Největší podíl na obratu mělo Německo s tržbami 399,7 milionu korun (21 procent), následované Švédskem s 386,1 milionu korun a Velkou Británií s 340,4 milionu korun. „Poslední roky ukazují, že můžeme být strategickým partnerem pro největší světové hráče v oblasti energetiky. Daří se nám nejen v Evropě, ale také v USA, tamní trh byl jedním z katalyzátorů našeho růstu,“ říká CEO Vojtěch Křenovský.
Klíčovým faktorem úspěchu byly strategicky významné zakázky, včetně největšího kontraktu v historii společnosti se Siemensem na montáž vodíkových elektrolyzérů. 2JCP zaměstnává více než 700 lidí v závodech v Račicích, Třebíči, Novém Městě nad Metují a také v Británii a USA. „Věřím, že na těchto základech můžeme dál stavět a pokračovat v růstu i v příštích letech,“ dodává finanční ředitel Viktor Šimko.