Nenáviděl chaos v kuchyni a plýtvání. Tak vytvořil aplikaci, která plánuje jídelníček a sama nakupuje
Z frustrace z plýtvání jídlem postavil AI aplikaci Guláš. Dnes automaticky nakupuje pro 50 tisíc uživatelů a chystá se dobýt Německo.
Když začal Alex Tereshchuk poprvé bydlet sám, narazil na problém, který zná snad každý, kdo nakupuje potraviny online. V aplikaci trávil skoro stejný čas jako v klasickém obchodě, velikost nákupu neodhadl a navíc si objednal hromadu zbytečných věcí, které mu jen padly do oka. „Z toho, co jsem nakoupil, jsem nakonec asi 30 procent jídla vyhodil,“ vzpomíná zkušený podnikatel.
Právě plýtvání jídlem ho štvalo ze všeho nejvíc. Začal o něm proto debatovat se svým bratrem Andrejem, softwarovým vývojářem s třinácti lety zkušeností z technologických firem i startupů. „Docela jsme se do toho ponořili a začali přemýšlet, jestli bychom společně nemohli lidem pomoci, aby se jim tohle nestávalo,“ líčí pro CzechCrunch Tereshchuk. A tak vznikl nápad na aplikaci Guláš, chytrý AI nástroj, který má dnes v telefonu kolem 50 tisíc lidí. Umí naplánovat jídelníček na míru a nakoupit suroviny z nabídky populárních internetových obchodů jako Rohlík či Košík pomocí pár kliknutí.
Tereshchuk přitom není původem Čech a Guláš zdaleka není jeho první podnikání. Narodil se v Bělorusku a za poslední dekádu bydlel v pěti zemích. „Řekl bych, že jsem kosmopolita,“ líčí. Za sebou má více než dvanáct let zkušeností v marketingu, e-commerce a business developmentu. Vybudoval tři vlastní e-commerce značky zaměřené na americký trh a coby spoluinvestor a ředitel business developmentu se ve společnosti Event Frontiers podílel na organizaci byznysových konferencí v Evropě. „A stejně rád vzpomínám hlavně na to, jak jsem v dětství pomáhal rodičům na trzích prodávat zeleninu. Naučilo mě to disciplíně a vážit si práce,“ dodává.
Se svou aplikací se tedy tak trochu vrací ke kořenům. Guláš, na jehož vývoji pracoval se svým bratrem, vytváří nákupní seznamy, ale i recepty, kde uživatelé najdou videonávody krok za krokem, přičemž časová náročnost většiny z nich nepřesahuje 30 minut. Množství surovin se tak automaticky dopočítá podle počtu strávníků i dietních preferencí, které si uživatel nastaví.
Celá služba stojí na personalizaci. Systém se snaží převést osobní chutě každého uživatele do konkrétních doporučení. Vsadil přitom na pokročilý doporučovací algoritmus, který podle Tereshchuka běžným nákupním aplikacím chybí. Recepty však nevznikají jen roboticky, stojí za nimi profesionální šéfkuchaři, mezi něž patří třeba influencer Ondřej Molina, kuchař Jan Tomanec nebo Leonhard Wenzel, který sbíral zkušenosti v Berlíně, mimo jiné v michelinské restauraci Vau.
Vývojářský tým jich na začátku oslovil desítky a pak pečlivě vybíral. „Překvapivě právě ti na špičkových pozicích byli nejvíce ochotní se zapojit a připravit recepty, které jsou dobré, ale i dost jednoduché a levné, aby byly vhodné pro běžné rodiny,“ vysvětluje šéf projektu. „Díky našemu propojení s Rohlík.cz a Košík.cz je navíc možné nákup objednat v rámci jednotek minut. Uživatelé tak ušetří nejen čas, ale vyhnou se i impulzivním výdajům,“ dodává.
Sám Tereshchuk díky předchozím zkušenostem věděl, kde běžné nákupní appky drhnou. „Než si zákazník objedná, musí udělat zhruba čtyřicet kliknutí. To je upřímně v jakémkoliv oboru hodně, v e-commerce obzvlášť,“ tvrdí.
Zkouška na vlastní kůži
Cesta od konceptu k první funkční podobě aplikace byla rychlá. Bratři si vzali dovolenou, odjeli na týden do Francie a každý den vařili podle modelu, který chtěli postavit. Měli recepty, které jim doporučila umělá inteligence, a nakoupili přesně podle nich, nic víc, nic míň. Během vaření si ověřovali, jestli to skutečně může ušetřit čas a peníze.
Inspirovali se přitom úspěšným francouzským startupem, který podobný model už rozjel. „Skutečně se nám to vyplatilo, jak časově, tak cenově. Nebyli jsme první na světě, kdo vytvořil takovou aplikaci, a je to vlastně dobře. Měli jsme tím pádem důkaz, že trh má zájem. Jen jsme chtěli najít vlastní cestu, jak takový nástroj přizpůsobit Čechům,“ vysvětluje Alex Tereshchuk.
Po návratu domů na podzim 2023 usedli po večerech a o víkendech k počítačům a pustili se do vývoje. Tým postupně rozšířili o další dva vývojáře a do první demoverze vložili přibližně 15 tisíc eur (375 tisíc korun). Ještě předtím však spustili jednoduchou landing page, která představila jejich nápad a pomohla ověřit zájem trhu ještě před vznikem samotného produktu.
Dvojici se nakonec ozvalo přes pět set lidí, z nichž osmdesát procent používalo iPhone. Už tehdy tak bylo jasné, že aplikace zamíří nejprve na operační systém iOS. První verze vyšla v dubnu 2024, ale rozjezd byl pomalý, necelý měsíc po spuštění bratři nasbírali jen tisíc instalací. Navíc se původní vývojáři kvůli odlišným představám o směřování projektu rozhodli odejít. Neklaplo ani investiční kolo a Tereshchuk se ocitl na rozcestí. Mohl projekt ukončit a přestat riskovat vlastní peníze, nebo pokračovat navzdory nejisté budoucnosti.
Nejsme první a je to dobře. Máme důkaz, že jinde ve světě tenhle koncept funguje.
„Nevzdal jsem to, i když to nevypadalo dobře. Vývoj dnes není tak těžký. Ale postavit tým a najít správné lidi se správnou motivací je extrémně náročné,“ říká. Za dva roky podle svých slov absolvoval kolem dvou tisíc pohovorů, než sestavil současný sedmičlenný tým, který považuje za jeden z hlavních důvodů, proč se aplikaci podařilo odrazit ode dna.
Guláš je od letošního dubna dostupný také pro uživatele Androidu a má už kolem 50 tisíc registrovaných uživatelů. Zatím zůstává zdarma, jeho byznys model stojí na provizích od retailerů a na partnerstvích se značkami z oblasti potravin a kuchyňského vybavení. Těm pak přivádí objednávky v hodnotě zhruba milion korun měsíčně. První významnější tržby přišly v květnu a dosáhly přibližně šesti tisíc eur (150 tisíc korun).
Potenciál růstu je přitom podle Tereshchuka značný. „Potravinářství je ten největší spotřebitelský trh. I firma s miliardovým obratem je v něm vlastně malá,“ říká. Hlavním cílem je teď Německo. Důvod je jednoduchý: podle dostupných dat tam lidé vaří doma výrazně častěji než v Česku. Nejprve aplikace letos zamíří do Mnichova a následně do Berlína. Současně chce v Česku Tereshchuk zapojit všechny velké retailové řetězce. „S některými už jsme domluveni a jejich integrace do systému je velmi blízko,“ říká .
Při jednáních pomohlo i mezinárodní uznání. Guláš se totiž dostal mezi deset nejlepších startupů programu Star Venture Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a získal grant 50 tisíc eur (1,25 milionu korun) a dalších 245 tisíc eur (zhruba 6 milionů korun) od investorů.