Netflix v Česku točí francouzskou fantasy i o rakouské císařovně. Proč ne původní český seriál?

Netflix i v Česku platí za nejpopulárnější streamovací službu. Domácí diváky láká nejen nabídkou zahraničních hitů, ale i lokální tvorbou. „Na Netflixu byste mohli český titul sledovat každý den. A ještě by jich vám sto padesát zbylo,“ hlásá zástupce společnosti Adam Malczak. Jenže český seriál či film přímo natočený pro Netflix byste mezi nimi nenašli. Přitom třeba v Polsku už se netflixovské originály tvoří. Čím to?

„Máme přes pět stovek licencovaných českých titulů. Jsou to dramata, komedie, nová tvorba, ale licencujeme například i oblíbené tituly, které lidé sledují na Vánoce. Třeba Pelíšky,“ uvádí pro CzechCrunch Adam Malczak, jenž má v Netflixu na starosti komunikaci pro střední a východní Evropu. Jenže jsou to právě licencovaná díla. Tedy někým jiným natočené filmy a seriály, na které si Netflix pořídil práva a zařadil je do své knihovny.

Původní tvorbu, do které se počítají i hity jako Bridgertonovi, Stranger Things nebo Zaklínač, v Česku zatím nenatočil. Což je rozdíl třeba oproti sousednímu Polsku. Do tamní historie zasazenou nekorektní komedii 1670 si rozhodně pusťte. V Německu zase vznikla napětím a mystériem překypující série Dark. Případně ve Španělsku po premiéře seriálu Netflix převzal produkční otěže strhujícího Papírového domu.

V Česku je přitom streamovací společnost výrazně aktivní. V rozšiřování svého portfolia má za největší partnery místní distribuční společnosti Cinemart, Bontonfilm, AQS (návštěvníci kin budou spíš znát její divizi Bioscop) a Continental film. Stejně tak v Praze i jinde po republice neváhá točit svá zahraniční díla.

Mezi ty nejvýznamnější patří Vyproštění 2 s Chrisem Hemsworthem, další akčňák The Gray Man s Ryanem Goslingem, nedávné filozofické sci-fi Kosmonaut z Čech (jak příznačné) nebo adaptace válečného románu Na západní frontě klid, která získala čtyři Oscary. „Je to pro nás způsob, jak se zapojit do lokálního filmového průmyslu. Nějakým způsobem jsme v Česku byli zapojeni do více než třicítky projektů,“ říká Malczak.

Z těch aktuálnějších titulů Netflixu v Česku vznikl například francouzský fantasy film Loups-Garous s Jeanem Reno. Podle traileru to vypadá na variaci na Jumanji, kdy hlavní hrdiny spolkne titulní desková hra o vlkodlacích. Anebo se krásy místních zámků a památek budou vyjímat v druhé sezoně Císařovny o Alžbětě Bavorské alias Sissi.

„Kdykoliv točíme mezinárodní projekty, snažíme se pracovat s lokálními filmaři a pracovníky. A z vlastní zkušenosti vím, že česká produkce i postprodukce, kaskadéři nebo třeba triková studia jsou velmi oceňovaní a uznávaní,“ uvádí zástupce varšavské centrály Netflixu.

Jenže ani kombinace dobrých zkušeností z natáčení, zavedeného filmového průmyslu a pěkných kulis nejen Prahy ještě nevedla k tomu, aby s nálepkou Netflix Originals vznikl český film nebo seriál. Mohla by se situace změnit? Třeba po vzoru už uváděného Polska, kde se mimochodem zrovna natáčí minisérie Heweliusz o „polském Titaniku“, tedy o skutečném námořním neštěstí ze začátku devadesátých let.

Nemáme o sobě tak velké mínění, abychom si mysleli, že jen Netflix Originals dokážou diváky zaujmout.

V dohledné době spíš ne. „V Česku se nyní soustředíme pouze na licencování,“ komentuje Malczak. „I když se podíváte na Polsko, tak první původní tvorbu jsme tam odstartovali před nějakými pěti lety. Což je, navíc s ohledem na pandemii, v měřítku tak velké společnosti jako Netflix poměrně krátká doba. Není to tak, že by se třeba v Polsku už deset nebo dvacet let točila původní díla, ale v Česku ne,“ dodává.

„Netflix je aktivní v desítkách zemí, kde původní tvorbu netočí. Nemáme o sobě tak velké mínění, abychom si mysleli, že jen Netflix Originals dokážou diváky zaujmout. Lidi láká prostě dobrý obsah,“ říká zástupce streamovací společnosti. „A jestli je licencovaný, jestli je to původní lokální tvorba anebo jestli je to originální dílo Netflixu třeba z Koreje, to pro nás není důležité,“ uzavírá Adam Malczak.