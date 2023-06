Celý svět dnes zná dvě jména spojená s nižšími anglickými fotbalovými soutěžemi: Ryan Reynolds a Ted Lasso. Oběma tak trochu byl či je podobný i podcaster a průkopník bitcoinu Peter McCormack. Koupil totiž maličký klub v rodném Bedfordu kousek od Londýna a na Twitteru, kde jej sleduje půl milionu lidí, se nejprve tituloval Peter McLasso a nyní tam o sobě uvádí, že je nízkorozpočtovým Ryanem Reynoldsem. „Cesta do Premier League je na dvě, možná na tři dekády. Ale já mám rád velké výzvy,“ říká pro CzechCrunch.

S bitcoinem se Peter McCormack poprvé seznámil letmo před deseti lety, kdosi mu pověděl o Silk Road, legendárním a dnes už nefunkčním internetovém černém tržišti, kde se obchodovalo se zbraněmi či drogami. „O pár let později máma trpěla rakovinou, sháněl jsem pro ni kapky na bázi konopí, ale legálně to bylo složité. Tak jsem sáhl po bitcoinu a po darknetu,“ krčí rameny. A u toho jej napadlo, že by si mohl o technologii zjistit něco víc.

Dnes je z něj jedna z nejuznávanějších postav kryptokomunity. Na Twitteru jej sleduje 516 tisíc lidí, vydává populární podcast What Bitcoin Did, pravidelně vystupuje na konferencích po celém světě a v pátek 9. června bude vedle Michaela Saylora z MicroStrategy patřit k hvězdám bitcoinového veletrhu BTC Prague. Ten se uskuteční na letňanském výstavišti od 8. do 10. června a stojí za ním bratři Martin a Matyáš Kuchařovi.

McCormack pochází z Bedfordu, což je město s více než 100 tisíci obyvateli severně od Londýna. A jako správný Brit a Angličan je nadšeným fotbalovým příznivcem, ostatně v minulosti dokonce založil firmu, která umožňovala online hlasování fanoušků. Jelikož ale úroveň dvou bedfordských týmů nestála dlouhodobě za moc, spřádal McCormack plán jeden z nich koupit a vytáhnout ho výš. Protože rozjel i úspěšnou digitální marketingovou agenturu a udělal i pár dobrých bitcoinových investic, mohl si to dovolit.

„Snil jsem o tom dlouho. Poprvé jsem se před čtyřmi nebo pěti lety pokoušel koupit větší a známější klub Bedford Town, ale nevyšlo to,“ říká McCormack. Na konci roku 2021 proto převzal ten druhý, Bedford United. V podstatě hned ho přejmenoval na Real Bedford a aby ukázal, že „bitcoin bude v srdci týmu“, dal mu do znaku bitcoinové ₿.

A nejen to – pořádá bitcoinové workshopy, dá se u něj platit s pomocí Bitcoin Lightning a pro klub z amatérské ligy osm pater pod elitní Premier League sehnal jako sponzory známé kryptofirmy typu burzy Gemini, výrobce hardwarových peněženek Ledger nebo těžařské společnosti Compass Mining.

We are the fucking pirates 🏴‍☠️ pic.twitter.com/tHlFEN9XZI — Peter McCormack🏴‍☠️ (@PeterMcCormack) April 20, 2023

„Jednání s nimi vlastně vůbec nebylo těžké. Pochopili, že chci udělat něco, co posílí bitcoinovou komunitu,“ vysvětluje Peter McCormack. Zároveň ale připouští, že od nich jednak nežádal žádné zásadní sumy, jednak že jde o image hlavně do zahraničí (jedním ze stovek globálních fanoušků týmu je třeba spoluzakladatel SatoshiLabs Pavol „Stick“ Rusnák). A že pro lokální příznivce musel zůstat víc při zemi. „Není to tak, že si lístek na stadion nebo náš merch nekoupíte, když nemáte bitcoin. To by byl nesmysl. Nechci, aby si lidé mysleli, že jim něco vnucuju,“ říká. Ostatně i hráči dostávají odměny klasicky v librách.

I když se McCormackovy plány na vlastnictví fotbalového klubu urodily už před mnoha lety, pomohl si i popkulturní mánií, kterou k tomuto tématu přitáhl seriál Ted Lasso z Apple TV a čerstvě i příběh herce Ryana Reynoldse a jeho investice do Wrexhamu, což zase dokumentárně zachytil Netflix.

Když McCormack koupil Bedford, dal si na Twitter jméno McLasso, teď tam zase svítí Budget Ryan Reynolds čili nízkorozpočtový Ryan Reynolds. A podobně jako se jejich klubům daří stoupat výš a výš, Bedfordu vyšla sezóna 22/23 na výbornou. Suverénně vyhrál svou ligu South Midlands League Divison One a pro sezónu 23/24 jde do South Midlands League Premier Divison.

Když McCormack Bedford přebíral, nechal se slyšet, že by s ním jednou chtěl hrát v Premier League. Opravdu? „Musíte mít přece velké cíle a ambice,“ směje se na dotaz CzechCrunche a dodává, že postup do nejprestižnější fotbalové ligy světa je otázkou ne let, ale spíš dekád. „Myslím, že v horizontu deseti let bychom se mohli dostat do profesionální anglické ligy, která je čtvrtou nejvyšší soutěží,“ odhaduje.

Už teď je ale znát, že z bedfordského otloukánka vyrůstá sebevědomé družstvo a ambiciózní byznysový projekt – pod značku Real Bedford nově přibyl ženský fotbalový tým, hřiště se dočkalo několika vylepšení, návštěva zápasů stoupla o téměř 100 procent (pravda, na pár set lidí na utkání), budou nové převlékárny… „Výhledově budeme potřebovat nový stadion, ale to se bavíme o milionech liber. S každým postupem o ligu výš přichází přísnější podmínky, co stadiony musí splňovat,“ říká Peter McCormack, který v Bedfordu nedávno koupil také úspěšný bar a noční klub (ty ovšem na bitcoinu nijak nestojí).

Real Bedford je díky bitcoinové auře a díky postavení svého majitele v kryptokomunitě asi jediným anglickým klubem z nejnižších fotbalových pater, který má fanoušky po celém světě. Taková byla ostatně i McCormakova idea. Ta hlavní motivace to ovšem prý nebyla: „To hlavní, o co mi šlo, bylo udělat něco pro Bedford. Město a jeho lidé si zaslouží slušný fotbalový klub.“