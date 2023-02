Ted Lasso hlásí návrat. Apple láká na třetí sérii svého seriálového hitu novým trailerem

Má dokonalý knír, roztomilý jižanský přízvuk, nekonečný optimismus a také zálibu v trénování evropského fotbalu, ačkoliv je to původně kouč fotbalu amerického. Komediální seriál Ted Lasso se v posledních letech stal velkým hitem Apple TV+, a proto nepochybně řadu jeho fanoušků potěší, že Apple potvrdil další pokračování. A rovnou zmínil i termín, kdy třetí série vyjde.

Ted Lasso, ztvárněný americkým hercem Jasonem Sudeikisem, se na obrazovkách poprvé objevil v roce 2020. Tehdy divákům rozjíždějící se televizní streamovací služby od Applu zprostředkoval poněkud netradiční pojetí sportovního seriálu, kdy byl coby trenér amerického fotbalu najat klubem ve Velké Británii, aby tam koučoval fotbal s kulatým míčem, nikoliv šišatým.

V deseti dílech diváky přesvědčil o tom, že i taková zápletka může být chytře provedená, místy dramatická – a hlavně zábavná. Nebylo proto divu, že tvůrci loni přišli se sérií číslo dvě, která na tažení optimisticky naladěného pána s knírkem dále navazovala. O kvalitě seriálu svědčí i to, že má na kontě již čtyři ceny Emmy. Pro Apple jde o dost možná stěžejní seriál na Apple TV+.

Není tedy překvapením, že byla potvrzena i třetí série, která na jablečnou streamovací službu dorazí už příští měsíc, konkrétně 15. března. Dohromady nabídne dvanáct epizod s pravidelným středečním vycházením s tím, že ta poslední bude odvysílána 31. května. A aby fanoušky Apple nalákal, zveřejnil i první ukázku, která na plné čáře vyzdvihuje všemi podceňovaný klub AFC Richmond.

Co se v nové sezóně bude dít? Hned několik věcí. Jednak bude AFC Richmond, který Ted Lasso dovedl až do prestižní Premier League, čelit posměchu za to, že správně patří na úplně poslední místo celé soutěže. Dále má do děje zasahovat i slavný West Ham, do kterého přešel Nate Shelley, bývalý asistent trenéra Richmondu. A prostor dostanou i Lassovy různorodé problémy. Je na co se těšit.