Nová éra umělé inteligence je tady. OpenAI představilo převratný model, který dokáže zastat práci člověka
OpenAI ukazuje Astru, která sama ovládá počítač, vyřizuje úkoly napříč aplikacemi a podle firmy může zvládnout práci, kterou dosud dělal člověk.
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Společnost OpenAI vypustila do světa svůj nejnovější a dosud nejpokročilejší model s názvem GPT-6 Astra. A tentokrát nejde jen o další update. Dle firmy samotné jde o krok, kterým lidstvo překročilo práh a vstoupilo do éry všeobecné umělé inteligence (AGI). Tedy do bodu, kdy tato AI ve většině činností dorovnává nebo překonává lidské schopnosti.
V praxi to znamená, že AI už není jen vytrénovaný program na specifický úkol, ale obrovský mozek, který dovede skoro vše. Dokáže uchopit úplně nový problém, logicky si ho rozložit, samostatně si dohledat informace a vyřešit ho napříč nejrůznějšími obory od matematiky a programování až po administrativu. „Pokud se posuneme o pár let dopředu a podíváme se zpět s otázkou, kdy přesně AGI vznikla, myslím, že to bude právě kolem tohoto období a u tohoto modelu,“ řekl k tomu prezident OpenAI Greg Brockman.
Vývojáři v OpenAI postavili nový model na principu takzvaného využití počítače. V praxi to znamená, že AI už nepotřebuje, aby pro ni inženýři složitě stavěli speciální konektory a datové propojení ke každému programu zvlášť. Astra totiž ovládá počítač úplně stejně jako člověk; vidí pixely na obrazovce, dokáže pohybovat myší, klikat na tlačítka, psát na klávesnici a přepínat mezi aplikacemi.
V ukázce to OpenAI demonstrovalo třeba na tom, že model Astra dokáže sám vytvořit inzerát nebo najít a zabookovat kurt na tenis. Právě schopnost samostatně vyřizovat úkoly o více krocích je klíčová. Astra zvládne projít webové stránky, vyplnit formuláře, ale i napsat a otestovat funkční web, vytvořit smlouvu nebo rezervovat termín na úřadě. Člověk už nemá být tím, kdo AI instruuje krok za krokem, ale spíše někým, kdo zadá požadavek a zkontroluje výsledek.
S nárůstem schopností ale přichází i riziko, kterého si je OpenAI moc dobře vědoma, i vzhledem k nedávným bezpečnostním incidentům, kdy se AI agenti dostali mimo vymezená prostředí. Astra je vůbec prvním modelem, který dosáhl interní hranice tzv. kritické kybernetické nebezpečnosti. V praxi to znamená, že pokud dostane potřebné nástroje, dokáže sám vyhledávat dosud neznámé bezpečnostní díry v softwaru a krok za krokem projít přes zabezpečení a převzít kontrolu nad systémem.
Při testech dokonce Astra sama odhalila dvě dosud neznámé chyby v operačních systémech a prohlížečích. OpenAI proto část vývoje na dva týdny raději zastavila a zpřísnila bezpečnostní dohled. „Pokrok v inteligenci nezaručuje pokrok v bezpečnosti. Vidíme, že s rostoucími schopnostmi modelů je jejich sledování čím dál náročnější,“ vysvětlil pro web Venturebeat šéfvýzkumník OpenAI Jakub Pachocki.
Tak schopná a výkonná AI však nebude závratně drahá a nepřístupná. Naopak. Vývojářská cena se tradičně počítá v tzv. tokenech, což jsou v podstatě drobné kousky slov či znaků, ze kterých AI skládá text (zhruba 1 000 tokenů odpovídá asi 750 slovům). U nového modelu nastavila OpenAI cenu na 10 dolarů za milion vstupních tokenů a 50 dolarů za milion výstupních tokenů. Pokud firmy využijí zrychlený režim, cena je dvojnásobná.
Na první pohled je tak Astra výrazně dražší než starší modely. Jenže OpenAI tvrdí, že posuzovat AI podle ceny za tokeny nedává smysl, zásadní je cena za kompletně hotový úkol. Díky tomu, že Astra ovládá počítač autonomně, nedělá zbytečné chyby a nemusí opakovat kroky, vyjde údajně vyřešení jednoho úkolu ve výsledku až o 57 procent levněji než u předchozí generace.
Zpočátku OpenAI zpřístupňuje Astru vybraným firemním zákazníkům a bezpečnostním expertům. Během následujících dnů se ale objeví i pro předplatitele služeb ChatGPT Plus, Pro, Business a Enterprise. Zda se časem dočkají i uživatelé bezplatné verze ChatGPT, zatím společnost nepotvrdila.