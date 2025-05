Nové Kro otevře na konci léta. Třetí pobočka vznikne v developerském projektu Dock v Libni

Uložit 0

Základ tvoří kuře, ze kterého bistro Kro dělá něco výjimečného. Na začátku letošního roku majitelé oznámili, že v Karlíně už se ho nebude dostávat, protože oblíbená pobočka tu zavírá. „Nekončíme, ale stěhujeme se,“ upřesňoval zakladatel Vojtěch Václavík. Nyní už je jasné, kam.

Na konci letošního léta by se nová pobočka měla objevit v libeňském Docku. Komplex rezidenčních a kancelářských budov kousek od Libeňského mostu poskytne bistru větší prostory. „Součástí bude restaurace, pekárna, bar i obchod,“ uvedlo Kro v příspěvku, ve kterém do nové pobočky shání zaměstnance. Zmíněná pekárna by se měla přemístit z Vršovic, z Libně se tak pečivem budou zásobovat všechny ostatní pobočky bistra.

Karlínský podnik byl úspěšný, zároveň byl ale velmi malý, a tak se často stávalo, že nebylo kam zákazníky usadit. „Kvůli rostoucím nákladům na zaměstnance a suroviny tenhle model byznysově neměl takovou budoucnost, jakou jsme si představovali. Ne, že by to nedávalo smysl, ale nebylo kam růst,“ uvedl Václavík na začátku roku pro CzechCrunch s tím, že Kro zároveň chystá spoustu novinek, jako je například zero waste miso, dresinky nebo koření. To všechno, včetně pečiva, chce pak bistro nabídnout rovněž v retailu a online.