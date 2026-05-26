Novému fitness fenoménu propadly už stovky tisíc lidí. Hyrox teď můžete trénovat i v Česku
Hyrox v sobě kombinuje běh a silové disciplíny. V Praze se na něj teď mohou s trenéry připravovat návštěvníci fitness klubů Next.Move.
Běžíte osmý kilometr, plíce máte v plameni a svaly zaplavené kyselinou mléčnou. Před vámi je ale poslední výzva: sto dřepů s vyhazováním těžkého medicinbalu na terč. Kolem duní hudba, DJ hecuje dav a lidé v hale vás povzbuzují. Tak vypadá nový sportovní trend milovníků fitness – závod nazvaný Hyrox.
Hyrox vznikl v roce 2017 v německém Hamburku a stal se v podstatě „maratonem moderního fitness“ – disciplínou, která je dostatečně náročná pro zkušené atlety, ale zároveň postavená na přirozených pohybech, které při správném tréninku zvládne téměř každý.
Hyrox není jen sport, ale i perfektně promazaný byznysový stroj. Zakladatelé Christian Toetzke a Moritz Fürste vytvořili standardizovaný formát, který se dá replikovat v jakékoli velké hale na světě, od Londýna po New York. Stejná trať, stejná pravidla, globální srovnání. Tato škálovatelnost umožnila značce raketový růst a vybudování komunity, která dnes čítá statisíce aktivních závodníků.
„Lidé chtějí mít před sebou konkrétní cíl. V tomto případě připravit se na závod a závod od závodu zlepšovat svůj vlastní výkon,“ vysvětluje Julian Jančík, zakladatel sítě Next.Move. Z běžné návštěvy fitka se pak stává příprava na sportovní událost s komunitním přesahem.
„Když jsem byla na svém prvním závodu, hodně mě překvapilo, jak je ta komunita přátelská. Jsou tam cizí lidé, kteří vás vůbec neznají, a přitom vás strašně podporují,“ popisuje svou zkušenost Kateřina Tůmová, trenérka Next.Move, která pomáhá právě s přípravou na Hyrox. Podle ní je závod extrémně inkluzivní, existuje například i kategorie Adaptive pro sportovce s tělesným či neurologickým postižením. „Je to silné, když vidíte, jak někdo na vozíčku závodí a ostatní ho hecují. Dojemné a lidské,“ dodává.
Kouzlo Hyroxu tkví v jeho neměnnosti. Ať už závodíte v Madridu nebo ve Varšavě, formát je identický: osmkrát jeden kilometr běhu, přičemž po každém úseku následuje jedna funkční stanice. Aby byl závod férový a výsledky srovnatelné napříč kontinenty, jsou stanoviště vždy v identickém pořadí. Každé z nich prověřuje jinou svalovou partii i jiný druh síly, od výbušnosti až po vytrvalost. Celý závod trvá průměrně kolem hodiny a půl a vyžaduje nejen sílu, ale i velkou vytrvalost.
Po prvním kilometru tak následuje trenažér SkiErg, simulující běh na lyžích. Poté se znovu vybíhá na trať a po každém dalším kilometru čekají závodníka postupně zbývající disciplíny: tlačení a poté tahání těžkých saní, angličáky s výskokem do dálky, po nich přichází veslovací trenažér, farmářská chůze s těžkými kettlebelly a výpady se zátěžovým pytlem na zádech. Celý závod končí po osmém běžeckém úseku stovkou dřepů s medicinbalem, takzvanými Wall Balls.
Hyrox s sebou přinesl i trend propojování sportu a cestování. Protože se velké oficiální závody v Česku zatím nekonají, fanoušci vyrážejí do zahraničí. Z obyčejného závodu se tak stává „eurovíkend“ s přáteli. „Lidé si vyberou destinaci, kam se chtějí podívat, a spojí to s výkonem. Jsme tam tři čtyři dny, uděláme si výlet a pak si jdeme zazávodit,“ vysvětluje Tůmová, která se zrovna v těchto dnech chystá s přáteli na závod do Barcelony.
Důkazem, že Hyrox je skutečně pro každého, je i její rodinný příběh. „Moje maminka začala trénovat v lednu ve svých 53 letech a po pár měsících úspěšně dokončila svůj první závod ve Varšavě. Přitom se nikdy předtím vrcholovému sportu nevěnovala. Stačí mít cíl a chuť na něm pracovat,“ říká trenérka.
Aby člověk takový nářez zvládl, potřebuje specifickou přípravu. Síť Next.Move se proto stala oficiálním tréninkovým místem a jeho pobočky v pražských Holešovicích a na Žižkově jsou vybaveny stejnými stroji a pomůckami, které závodníky čekají v hale.
„Hyrox není jen o výkonu. Je o prostředí, ve kterém trénujete. A právě proto jsou Next.Move Holešovice ideálním místem pro každého, kdo se chce na závod připravit,“ říká Julian Jančík. V Holešovicích na sportovce čeká venkovní zóna se špičkovým Outrace systémem, tedy speciální modulární konstrukcí pro funkční trénink, v České republice unikátní. „Kombinace čerstvého vzduchu, funkčního tréninku i Hyrox stations posouvá výkony o kus dál,“ dodává zakladatel.
Podle Kateřiny Tůmové je zásadní trénovat s profesionály, protože nejtěžší nejsou jednotlivé disciplíny, ale přechody mezi nimi. „Musíte se naučit rozběhnout ve chvíli, kdy máte nohy úplně zalité laktátem po tlačení saní. To je ta specifická dovednost, kterou u nás na lekcích pilujeme. Trenér vám pomůže odhadnout tempo a rozložit síly tak, abyste nevyhořeli hned po druhé stanici,“ doplňuje. Tomu se s účastníky věnují i další trenéři s reálnými zkušenostmi ze závodů.
Komplexní přípravu pak doplňuje nejnovější pobočka Next.Move Churchill na pražském Žižkově, kde mohou návštěvníci kromě moderního vybavení pro trénink využít i propracovanou recovery zónu se saunami, cold plunge i red light therapy. Těm, které Hyrox zaujal, ale nejsou z Prahy, nabízí fitness klub možnost trénovat i na dálku. V aplikaci Next Workout jsou k dispozici tréninkové plány od trenérů Next.Move, včetně programů zaměřených na Hyrox, takže se na závodní přípravu lze připojit odkudkoliv.