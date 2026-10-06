Nový investiční domov Michala Semotana dostal jméno a razítko od ČNB. Inspirací byla úrodná půda
Skupina PPF sází v době levných ETF i na aktivní správu. Nové investiční produkty zamíří ke klientům Air Bank a PPF banky.
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Latinské slovo arvum označuje ornou půdu nebo úrodné pole a od úterý také nový byznys skupiny PPF. Ta pod touto značkou rozjíždí vlastní investiční společnost, která právě získala povolení k činnosti od České národní banky. Bez licence centrální banky nelze v Česku zakládat ani spravovat investiční fondy, takže teprve teď může firma žádat o schválení jednotlivých produktů. Ty mají mířit ke klientům Air Bank a PPF banky.
V čele Arvum stojí jako předseda představenstva Michal Semotan, jeden z nejviditelnějších českých portfolio manažerů, tedy správců, kteří rozhodují, co fond nakoupí a prodá. Do PPF nastoupil teprve začátkem září a skupina jeho příchodem získala velký úlovek, protože předtím působil skoro tři desetiletí v J&T.
Širší veřejnost ho zná hlavně díky fondu J&T Opportunity, který převzal v roce 2012 a udělal z něj jeden z nejznámějších aktivně řízených akciových fondů v zemi. Později přibral fondy J&T Dividend, J&T Energy a také NextGen, v němž investoval společně se studenty z ekonomického spolku Econet. Na sociálních sítích ho sledují desítky tisíc lidí a spolu s Filipem Kejlou ze společnosti Next Wealth je také stálým hostem investičního podcastu CzechCrunche Money Maker Hedge. Oba, tedy Semotan i Kejla, vystoupí také na naší konferenci Money Maker, která se uskuteční 10. listopadu v Praze v Průmyslovém paláci.
Druhým mužem Arvum je člen představenstva Patrik Hudec, pro kterého jde o návrat po téměř dvaceti letech. Absolvent finanční a pojistné matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy začínal ještě při studiu v PPF Asset Management a vypracoval se tam na seniorního portfolio manažera pro akcie a komodity. Když PPF v roce 2008 spojila své pojišťovací aktivity s italskou Generali, přešel s nimi a vedl tým správců Generali fondů v Praze a později v celém regionu.
Oba se hlásí k aktivní správě, tedy k přístupu, kdy manažer sám vybírá jednotlivé tituly a snaží se překonat trh, místo aby jen kopíroval burzovní index. „Věříme v aktivní investiční správu a rozhodování založené na zkušenostech portfolio manažerů, důsledné analýze trhu a disciplinovaném řízení rizik,“ říká Hudec. Je to sázka proti proudu, protože drobní investoři v posledních letech míří hlavně do levných pasivních fondů ETF.
Skupina PPF dnes patří výhradně Renátě Kellnerové a jejím dcerám, drží aktiva za 42,6 miliardy eur, v přepočtu přes bilion korun, a podniká ve 25 zemích. Air Bank měla v pololetí 1,68 milionu klientů, kterým dosud nabízí akcie, ETF a fondy cizích správců. S vlastními fondy by poplatky za správu zůstávaly ve skupině.
Co přesně Arvum nabídne, zatím PPF neprozradila. Fondy pro různé investiční cíle a rizikové profily chce představovat postupně v příštích měsících, v srpnu mluvila o produktech pro drobné i kvalifikované investory, tedy ty, kteří do fondu vloží nejméně milion korun. Semotan vedle srozumitelnosti a dlouhého horizontu zdůrazňuje ještě jednu věc: „Stejně důležité pro nás bude, aby klienti věděli, kdo jejich prostředky spravuje a podle jakých principů investiční rozhodnutí vznikají.“