Velký úlovek pro PPF, která buduje úplně nový byznys. Posiluje ji uznávaný investor Michal Semotan
Do jedné z největších českých investičních skupin přicházejí zkušení manažeři z J&T a Generali, aby pomohli vybudovat novou investiční platformu.
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Investiční boom posledních let, kdy své peníze vkládá do akcií a dalších instrumentů stále více Čechů, se propisuje také do strategie jedné z největších finančních skupin. Vlastní investiční nabídku se rozhodla vybudovat PPF, která si na to bere posily z konkurenčních domů. Do skupiny rodiny Kellnerových nastupují portfolio manažeři Michal Semotan a Patrik Hudec. Nově vznikající investiční společnost má i pod jejich taktovkou klientům Air Bank a PPF Banky nabídnout přístup k vlastním investičním produktům.
„Mohu potvrdit, že na začátku září nastupuju do skupiny PPF. Těším se na tvorbu nových investičních produktů pro všechny klienty Air Bank a PPF Banky. Vnímám to i jako výzvu a další posun v rámci zpřístupnění a zatraktivnění investic pro velkou skupinu nových potenciálních investorů,“ uvedl pro CzechCrunch Michal Semotan, který dosud působil v J&T Investiční společnosti a je společně s Filipem Kejlou pravidelným hostem investiční série našeho podcastu Money Maker Hedge
„Příchod Michala Semotana a Patrika Hudce představuje důležitý milník v budování nové investiční platformy skupiny PPF. Oba patří k nejzkušenějším portfolio manažerům na českém trhu a do PPF přinášejí mnohaleté zkušenosti s řízením fondů, tvorbou investičních strategií a správou miliardových portfolií,“ komentuje příchod dvou výrazných posil Kateřina Jirásková, předsedkyně představenstva PPF Financial Holdings a co-CEO skupiny PPF, kterou řídí spolu s Didierem Stoesselem.
Ambicí skupiny je vytvořit silného domácího hráče, který spojí investiční expertízu, moderní digitální distribuci a kapitálové zázemí PPF. Připravovaná společnost má po dokončení regulatorních procesů nabízet produkty jak retailovým, tak kvalifikovaným investorům. Semotan s Hudcem se budou podílet nejen na tvorbě investiční strategie, ale i budoucí nabídky produktů. Další podrobnosti o projektu chce skupina zveřejnit v následujících měsících.
Michal Semotan se na kapitálovém trhu pohybuje přes dvacet let. Po vystudování Fakulty financí a účetnictví na VŠE nastoupil v roce 1997 do Investkonzultu, o rok později přešel jako makléř do J&T Securities. V letech 2004 až 2011 vedl obchodování pro klienty J&T Banky a od roku 2012 působil v J&T Investiční společnosti, kde jako portfolio manažer řídil J&T Opportunity, jeden z dlouhodobě nejvýkonnějších akciových fondů v Česku. Postupně převzal odpovědnost také za fondy J&T Dividend, J&T NextGen a J&T Energy.
Patrik Hudec vystudoval finanční a pojistnou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Kariéru začal už během studií v PPF Asset Management, kde se postupně vypracoval na seniorního portfolio manažera odpovědného za správu akciových a komoditních investic. Po začlenění pojišťovacích aktivit PPF do skupiny Generali převzal vedení týmu portfolio manažerů Generali fondů v Praze a následně i napříč regionem. Nyní se po téměř dvaceti letech vrací přímo do PPF.
Samotná skupina PPF se pět let po úmrtí zakladatele Petra Kellnera naplno proměnila ve stoprocentně rodinný podnik, který patří Renátě Kellnerové a jejím dcerám. Nedávno nejbohatší Češka poprvé detailněji okomentovala odchod Petra Kellnera mladšího a potvrdila, že je pro ni důležitý dlouhodobý horizont investic. „PPF vnímáme jako rodinný klenot, a každý ví, že ty se opečovávají a předávají se z generace na generaci,“ uvedla Kellnerová. PPF dnes investuje po celém světě do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, e-commerce, průmyslu i biotechnologií a ke konci loňského roku držela aktiva v hodnotě 42,6 miliardy eur, což je v aktuálním přepočtu přes bilion korun.