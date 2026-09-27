Odjel sám na hory a přemýšlel, co koupit. Michal Semotan popisuje, jak v PPF staví portfolio od nuly
Dlouhé roky byl tváří investic ve skupině J&T, nyní rozjíždí Michal Semotan nové projekty pro PPF. V podcastu Money Maker Hedge popsal, jak přemýšlí.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Známý investor Michal Semotan je po letech v situaci, která se v jeho profesi nestává často – nemá pod sebou žádné portfolio, které by musel hlídat. Ve skupině PPF, kam přestoupil z J&T, se teprve čeká na licenci České národní banky a pracuje se na budoucí podobě investičních produktů. „Je to docela zvláštní, chvíli mi trvalo, než jsem si na to zvykl,“ řekl. V podcastu Money Maker Hedge proto popisoval, jak přemýšlí o portfoliu, které začíná od nuly v době, kdy americké akcie už čtyři roky rostou a kdy světem zmítá řada otřesů.
Semotan se rozpovídal o stavu, kdy najednou nemusí očima viset na ekonomické televizní stanici CNBC a může se na celý trh podívat s odstupem. „Jasně, furt mám v hlavě ta portfolia, která jsem spravoval, takže si ty akcie přehrávám.“ Jenže nový je právě odstup: „Těším se na to, až budu stavět portfolio úplně od začátku a nebudou v něm žádné věci, které tam člověk nějakým způsobem historicky koupil, držel je a nebyl si jimi úplně jistý.“
Jak takové uvažování vlastně probíhá? „Dal jsem si čtyři dny voraz na horách, odjel jsem tam sám, sedl si a přemýšlel nad tím. Koukal jsem na Sněžku, bylo krásné počasí, takže se to skvěle sešlo,“ vyprávěl v Money Makeru. Výsledkem nebyl nový seznam titulů, ale posun v principu: „Moje představa, která o portfoliu krystalizovala, se ještě víc zkoncentrovala, než jsem to měl předtím. Portfolio bude ještě užší a ještě víc koncentrované.“
Zároveň odmítl představu, že by se dalo začít s čistým štítem i ve smyslu investičního stylu. „Úplně jiný Semotan to být nemůže, to už nejde. To bych nebyl já,“ řekl s tím, že i v dresu PPF vsadí na některé tituly, které se budou překrývat s jeho érou v J&T. Když měl pojmenovat, co ve svém uvažování aktuálně považuje za nejsilnější příběh, došel k čipům a energetice.
„Řeknu dva tituly, které považuju skoro za nutnost v současné době: NVIDIA a Micron. Myslím si, že neřekly poslední slovo, jejich čísla neskutečně narůstají,“ prohlásil a dodal: „To, jak Nvidia zveřejnila, že příští rok prodá dvakrát tolik čipů než letos, mi přijde úplně přehlížené.“
Druhou oblastí je energetika: „Vždycky jsme měli expozici na energetiku, ať už to bylo v ČEZu nebo v jiných společnostech. A to souvisí i s výstavbou datacenter a s růstem spotřeby elektřiny.“
Věc, která je ale podle něj v hlavě portfolio manažera mnohem těžší na přenastavení, je nová pořizovací cena. Příkladem je právě Micron, jenž dlouho držel už dřív, ovšem kupoval ho za úplně jiné, mnohem menší peníze. Akcie Micronu se na začátku roku 2026 pohybovaly kolem 300 dolarů, teď se obchodují přes tisíc.
Tomu odpovídá i to, co by si s mírnou nadsázkou přál nejvíc. Fakt, že americké indexy čtyři roky rostou, považuje za nepříjemnou vstupní podmínku při budování nového portfolia: „Není úplně jednoduché se teď zcela otevřít. Výnosy dluhopisů jsou na úrovni, kterou jsme dlouho neviděli. A akciové trhy jsou přitom ještě relativně hodně nahoře. Mohlo by to před koncem roku trochu spadnout a umožnit mi to nakoupit trochu níž.“
Celou debatu o rizicích na trzích, o umělé inteligenci financované dluhem i o tom, v čem se oba investoři letos spletli, najdete v novém díle podcastu Money Maker Hedge. Text ani podcast samotný nepředstavují investiční doporučení.