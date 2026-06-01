Odkup podílu Petra Kellnera mladšího byl osobní, ale férový, říká Renáta Kellnerová o roce změn v PPF
Vedení největší české investiční skupiny hodnotí uplynulý rok. Mluví o stabilitě v časech změn, stěhování centrály i rošádě v akcionářské struktuře.
Pět let po úmrtí zakladatele Petra Kellnera se investiční skupina PPF naplno proměnila ve stoprocentně rodinný podnik. Ve výroční zprávě za rok 2025, která přináší i podrobnější pohled na hospodářské výsledky a loňskou rošádu ve vedení, majitelka Renáta Kellnerová vůbec poprvé detailněji okomentovala odchod Petra Kellnera mladšího z akcionářské struktury.
„V době, kdy píšu tyto věty, je to právě pět let, co nás předčasně opustil zakladatel PPF. Nemusím snad zdůrazňovat, že Petr nesmírně schází celé naší rodině. Jeho charisma, pracovitost a intuice v byznysu chybí přirozeně i mnoha jeho blízkým spolupracovníkům nebo těm, kteří se s ním profesně setkali,“ píše v úvodním slově Renáta Kellnerová.
Zveřejněná čísla za rok 2025 ukazují skupinu po letech mimořádných transakcí. Celková aktiva činila 42,6 miliardy eur. Provozní výnosy vyskočily o třetinu na 3,65 miliardy eur, čistý zisk se však na první pohled propadl ze tří miliard na 692 milionů eur. Důvodem je předloňský jednorázový prodej poloviny a jedné akcie v PPF Telecom Group operátorovi e&, který výsledky roku 2024 vyhnal nahoru.
Očištění od těchto vlivů podle vedení ukazuje provozně silnou skupinu, kterou nyní prostřednictvím holdingu Amalar drží výhradně Renáta Kellnerová se svými třemi dcerami. „Z PPF se v první řadě stala rodinná firma, a proto je pochopitelné, že musí brát ohled na zájmy všech svých akcionářů a nestojí jen na rozhodnutích jednoho muže nebo ženy,“ píše Kellnerová.
Zatímco akcionáři PPF určují strategické směřování, profesionální management skupinu řídí a naplňuje vytčenou strategii. „Z pohledu nás akcionářů je velmi důležitý dlouhodobý horizont investic. PPF vnímáme jako rodinný klenot, a každý ví, že ty se opečovávají a předávají se z generace na generaci. Pokud tedy něco jasně cítím u sebe i svých tří dcer ve vztahu k PPF, na prvním místě je to pocit odpovědnosti,“ uvádí hlavní akcionářka.
Klíčovým milníkem i v tomto ohledu bylo vyplacení syna Petra Kellnera, který se rozhodl pokračovat vlastní cestou mimo PPF. „Nemohu zde samozřejmě nezmínit naši největší loňskou transakci. Za desítky miliard korun jsme odkoupili 10 procent vlastních akcií od Petra Kellnera mladšího,“ uvedla Renáta Kellnerová.
Jak již loni informovaly Seznam Zprávy, mělo jít o transakci kolem 40 miliard korun. „Tato operace byla, zpětně viděno, velmi komplexní a na rozdíl od jiných akvizic či divestic i osobní. I proto mě těší, že dohoda, ke které obě strany dospěly, byla velmi férová a umožní nám hledět do budoucnosti,“ doplnila hlavní majitelská tvář skupiny PPF.
Loňský rok přinesl také výměnu na nejvyšších manažerských postech. Po třech letech, během nichž PPF přesunula těžiště byznysu z Východu na Západ, odešel v červnu 2025 generální ředitel Jiří Šmejc. Výkonné vedení převzala dvojice Kateřina Jirásková a Didier Stoessel. „Rok 2025 potvrdil, že naše hlavní podnikatelské vertikály mají silnou provozní výkonnost a schopnost dlouhodobě generovat stabilní cash flow,“ uvedla Jirásková.
Podle současné co-CEO skupiny jsou oporou PPF silné firmy v regulovaných odvětvích, která jsou odolnější vůči ekonomickým cyklům. Skupina se pod novým vedením hodlá soustředit na synergie, což loni demonstrovala spuštěním streamingové platformy Oneplay (spojení O2 TV a Voya), která mé necelé dva miliony uživatelů a stala se jedničkou na trhu.
Ruku v ruce s tím jde i digitalizace. „Stále více vidíme, jak zásadně proměňuje fungování našich firem využití umělé inteligence – nejen v automatizaci procesů, ale především ve schopnosti zrychlovat rozhodování, vývoj služeb a spolupráci napříč skupinou,“ popsala Jirásková. Součástí transformace byl i pokračující úklid portfolia a definitivní odklon od Východu.
Loni PPF dokončila prodej aktiv Home Creditu v Indii a Kazachstánu a zbavila se také podílu v německé mediální skupině ProSiebenSat.1. Skupina se zároveň dohodla na prodeji svého polovičního podílu v distributorovi elektroniky Fast ČR, pod kterého spadá maloobchodní síť Planeo. Celý ho ovládla skupina EP Group Daniela Křetínského.
Akviziční apetit naopak PPF ukázala na realitním trhu, kde získala pražské hotely Hilton, Diplomat a podíl ve Four Seasons. Na Floridě pak vstoupila do developerského projektu Gasworx. Na americkém trhu se navíc prosadila i technologicky. Její dceřiná společnost ITIS Holding, ve které loni navýšila podíl na 95 procent, získala v americkém Marylandu zakázku na dopravní systémy za 2,4 miliardy korun.
Zásadním symbolem uplynulého roku však bylo formální dokončení přesunu sídla holdingové společnosti PPF Group z Nizozemska zpět do Prahy, ke kterému došlo letos na jaře. „Má to pro mě důležitý symbolický význam. Navzdory tomu, že PPF působila a působí v mnoha zemích světa, má jednoznačně české srdce,“ napsala Kellnerová.
Na tento domácí odkaz skupina navázala i v neziskovém sektoru. Loni její Nadace PPF podpořila přes šedesát tuzemských projektů částkou 112 milionů korun a skupina nadále z pozice globálního partnera financuje zahraniční turné České filharmonie. Zprávu pak majitelka uzavřela ohlédnutím za uplynulou pětiletkou: „Neskromně si proto troufám tvrdit, že Petr by na nás všechny byl po pěti letech hrdý.“