Nový skládací iPhone, chytrý dalekohled i televize v kufru. Na obří show v Berlíně bodovali i Češi
Letošní veletrh IFA předvedl, jak tenká je hranice mezi realitou a divokými vizemi. Vedle všudypřítomné AI v Berlíně zazářili i Češi.
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Berlínský technologický veletrh IFA 2026 se letos nesl v duchu motta „Budoucnost je teď.“ Zatímco americký CES platí spíše za přehlídku vzdálených vizí a globálních konceptů, německá akce je pro evropského zákazníka klíčová svou praktičností. Právě zde totiž výrobci potvrzují evropské ceny, data uvedení na trh i finální dostupnost svých produktů. Jaký tedy byl letošní ročník a co nás na něm nejvíce zaujalo?
Při procházení se halami rozsáhlého výstaviště Messe Berlin jsme vedle masivního nástupu AI zaznamenali i příjemné zastoupení českých značek, které v oblasti mobilního příslušenství drží krok se světovými trendy. Význam českých výrobců pak podtrhla společnost Ertea, jejíž značka ERPower získala na akci hned dvě ocenění IFA Innovation Honoree, mimo jiné za nevšední nabíjecí popruh Snake Lanyard.
Akce byla obrovská a stihnout všechno bylo téměř nemožné, jak vypadala, si můžete prohlédnout v naší reportáži výše. Tady pro vás vybíráme pět zajímavých gadgetů a vychytávek, které nás na místě zaujaly nejvíce.
Neveřejná maketa ohebného iPhonu
Pražská značka Epico na svém stánku neukazovala jen nejnovější kompaktní 100wattové nabíječky, ale přivezla si s sebou i makety chystaného ohebného iPhonu, pro který připravuje vlastní bytelné obaly. Fyzické modely potvrzují, že Apple zřejmě neplánuje klasické „véčko“ (známé třeba od Motoroly), ale zařízení otevírající se jako kniha.
V zavřeném stavu tak novinka nabídne odhadem 5,5palcový vnější panel a působí jako drobný čtvercový telefon se zaoblenými rohy. Po rozevření se však uživateli odhalí větší 7,8palcový displej s netradičním poměrem stran 4:3. Právě v něm možná bude spočívat hlavní síla novinky. Apple má totiž svůj nový systém uzpůsobit tak, aby jeho příznivci v kapse nosili v podstatě plnohodnotný malý tablet.
Přenosný displej a televize StanbyME
Televize, kterou si doslova sbalíte a odnesete kamkoliv. LG kromě chytré ledničky, úspornější pračky a ultratenkých televizorů na akci předvedlo i 27palcovou dotykovou obrazovku, kterou může její majitel libovolně naklánět na pojízdném stojanu nebo ji zcela odpojit a používat jako obří tablet.
Na IFA přitom LG ukázalo už druhou generaci tohoto konceptu. Jejímu příchodu předcházel ještě možná o něco bizarnější model StanbyME Go, který stejně velkou televizi ukryl do robustního kufříku. Ten je určený pro snadné přenášení a sledování třeba venku, na zahradě nebo při kempování. Po otevření se z kufříku vyklopí obrazovka, kterou lze podobně jako u klasického StanbyME naklánět a otáčet.
Novější StanbyME 2 je oproti tomu o kus praktičtější a univerzálnější. Díky vestavěné baterii s výdrží až 4 hodiny jde podle firmy o ideálního společníka třeba na terasu rodinného domu. Podporuje zrcadlení přes AirPlay, a když se zrovna nedíváte na film, poslouží díky funkci Motion Art třeba jako digitální obraz, který si doma mohou jeho majitelé pověsit.
Chytrá domácí posilovna Speediance Gym Monster Ultra
Nechyběly ani vychytávky pro fanoušky zdravého životního stylu. Ti, kteří preferují soukromí před veřejným fitness centrem, ale nechtějí dělat žádné kompromisy v tréninku, mohla zaujmout třeba čínská firma Speediance, která je i v Česku čím dál viditelnější. Nová generace jejího vlajkového produktu, stroje Gym Monster Ultra, povyrostla do výšky 2,27 metru a vůbec poprvé přidala i integrovanou hrazdu a horní kladku.
Konstrukce nabízí 33 pozic pro nastavení tažného lana a motorizovaný digitální odpor sportovce pustí až na úctyhodných 120 kilogramů. Vše je samozřejmě propojeno s chytrým displejem i umělou inteligencí, která sportovcům radí. Novinka své majitele ovšem nebude stát jen místo v pokoji, ale i velký obnos peněz. Evropská cena stroje se totiž bude pohybovat kolem 7 tisíc eur.
AI dalekohled pro ornitology
Vtipným gadgetem je i chytrý dalekohled Solvia od firmy Matata Xplore. Ten kombinuje propracované čočky s minimálním barevným zkreslením, integrovanou kameru a umělou inteligenci.
Dalekohled má ve své databázi přes 10 tisíc druhů ptáků a zvířat, které dokáže po zaměření rozpoznat za méně než dvě sekundy. Výsledek se po vyfocení následně uživateli ukáže na vestavěném 2,8palcovém displeji. Zařízení navíc zvládne pořizovat fotky i natáčet ve vysokém rozlišení rovnou na SD kartu a na jedno nabití vydrží v terénu až 12 hodin.
Stolní CNC frézky pro domácí kutily
Posun od klasického 3D tisku k průmyslové výrobě v domácích podmínkách je zřejmě tady. Zařízení od společnosti Makera přináší CNC obrábění běžným kutilům, designérům i malým dílnám. Stroje, které firma představila na IFA 2026, mají plně uzavřenou konstrukci, která omezuje hluk i množství prachu, takže mohou stát přímo na pracovním stole.
Poradí si s frézováním dřeva, plastů, akrylátu i lehkých kovů, jako je hliník nebo mosaz, a zvládnou vyrobit také plošné spoje. Na stánku firma představila jak profesionální model Carvera s automatickou výměnou nástrojů, tak dostupnější novinku Makera Z1. Ta se má brzy dostat na trh za zhruba tisíc eur, tedy přibližně 26 tisíc korun.
Pětice vybraných vychytávek je ale jen drobnou ochutnávkou toho, co berlínské výstaviště nabídlo. V halách jsme narazili také na roboty hrající fotbal, relaxační křesla s umělou inteligencí, soběstačnou kameru, která zvládne rozebrat výkon fotbalistů pomocí AI analýzy, nebo třeba vyšívací stroj, kterému k práci stačí pouhá fotka nahraná na klasické USB.
Dá se říct, že je umělá inteligence dnes „přimontovaná“ už ke všemu. Jenže i když oficiální motto veletrhu hrdě hlásá, že „Budoucnost je teď,“ expozice mnohdy ukazovala především koncepty a produkty, jejichž finální podoba teprve vzniká. To ale vůbec nevadí. Znamená to totiž, že vývojáři ještě nevyložili všechny karty na stůl a technologičtí nadšenci se mají pořád na co těšit. Co všechno bylo na letošním ročníku k vidění, si nezapomeňte prohlédnout v reportáži, kterou najdete v úvodu článku.