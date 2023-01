Král popu míří na velká plátna. Producent Bohemian Rhapsody chystá film o Michaelu Jacksonovi

Třináct let po smrti jedné ze zásadních osobností moderní hudby se chystá filmové zpracování jeho života. To a mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Michael. Pod tímto jednoduchým, všeříkajícím názvem se skrývá chystaný životopisný film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Ačkoliv odkaz jednoho z nejslavnějších hudebníků všech dob dnes výrazně zhoršuje jeho vztah k dětem, po umělecké stránce jde o zcela zásadní osobnost, jejíž vliv bude relevantní ještě dlouho.

Snímek produkovaný studiem Lionsgate se má začít natáčet letos. Zatím se neví, kdo by se měl ujmout hlavní role, jsou nicméně známá jména producenta, scenáristy i režiséra. Prvním z vyjmenované trojice je Graham King, který se jako producent podílel na vzniku oceňovaných snímků Martina Scorseseho Skrytá identita či Letec, ale také na životopisném hitu Bohemian Rhapsody.

Reprofoto: Michael Jackson/YouTube Michael Jackson zemřel v roce 2009

Také jméno scenáristy Johna Logana nese značnou váhu – pracoval totiž na filmech Gladiátor, Hugo a jeho velký objev či bondovkách Skyfall a Spectre. Snímek o Michaelu Jacksonovi má obsáhnout všechny hlavní aspekty hudebníkova života a bude obsahovat rekonstrukce některých z jeho nejslavnějších vystoupení.

Režie novinky se má ujmout Antoine Fuqua známý díky thrilleru Training Day či loňskému Osvobození s Willem Smithem. Vedení studia Lionsgate věří, že jeho rozsáhlé zkušenosti jsou pro tento projekt ideální. Sám režisér zmiňuje svou vlastní, tematicky relevantní profesní minulost. „Prvními filmy mojí kariéry byly videoklipy. Pořád cítím, že propojování hudby a filmu je u mě hluboce zakořeněné,“ řekl Fuqua. Jackson pro něj navíc v začátcích představoval jednu z hlavních inspirací.

Co ukazují trailery

Mandalorian

Din Djarin alias titulní Mandalorian se znovu shledal s malým zeleným přítelem Groguem a společně se vydávají na nové dobrodružství. Místo za odměnami ale tentokrát zamíří na planetu Mandalore, kde chce oblíbený hrdina napravit svoji poničenou pověst. A jelikož Disney očividně sází na potěšení pro fanoušky Star Wars, v novém traileru se objevují i rytíři řádu Jedi. Více zde.

Vřískot 6

Po dobře přijatém pátém Vřískotu se maskovaný surový vrah Ghostface vrací znovu – a tentokrát bude řádit ve velkém městě. Změna prostředí v traileru legendární filmové sérii svědčí, ať už jde o scénu ve večerce, nebo hříčku se světlem v metru. V novém filmu se objeví čerstvá hvězda Wednesday Jenna Ortega i další staří známí, třeba Courtney Cox coby reportérka Gale či Hayden Panettiere jako Kirby, jedna z přeživších dřívějších útoků vraha.

Shrinking

Shrinking, nová komedie tvůrců Teda Lassa a první výraznější televizní angažmá Harrisona Forda, čím dál více vypadá jako Po životě od Rickyho Gervaise. Je to ale nutně špatně? Hrdina truchlící po smrti své manželky, který okolnímu světu začne říkat přesně, co si myslí, na první pohled funguje i v podání Jasona Segela. Seriál přitom slibuje zajímavou obměnu konceptu, když do centra staví psychologa.

Filmy Netflixu pro rok 2023

Stejně jako v minulých letech i letos Netflix přišel se souhrnnou upoutávkou na filmy, které vydá v průběhu následujících dvanácti měsíců. Ty nejzajímavější záběry přitom patří novému thrilleru Davida Finchera The Killer a velkolepému sci-fi ve stylu Star Wars od Zacka Snydera s názvem Rebel Moon.

Co hýbe světem filmu a televize

The Last of Us mělo obří premiéru

Uplynulý týden se pro fanoušky televizní zábavy nesl ve znamení apokalypsy, na HBO totiž vyšla očekávaná adaptace stejnojmenné videohry The Last of Us. A diváci se do jejího světa poničeného pandemií parazitické houby vydali po milionech. Konkrétně si první díl hned první den pustilo 4,7 milionu Američanů, což představuje druhou nejlepší premiéru za posledních třináct let – překonal ji jen Rod draka. Tvůrci seriálu už zvažují, jak pojmou pokračování. Více zde.

Třetí řada Teda Lassa je za dveřmi

Ted Lasso, komedie o nakažlivě optimistickém kouči amerického fotbalu, který trénuje britský fotbalový tým, se v roce 2020 stal prvním velkým hitem televizní streamovací služby Apple TV+. Zanedlouho na obrazovky dorazí třetí (možná poslední) řada. Jeden z tvůrců seriálu prozradil, že ji uvidíme na jaře.

Sci-fi Tron dostane pokračování

Tron: Legacy, pokračování osmdesátkového sci-fi, které se odehrává uvnitř počítače, přineslo úžasné vizuální zpracování a relativně dobré příjmy, pokusy na něj navázat ale selhaly. Teď má ale další film s názvem Tron: Ares konečně vzniknout a natáčení má začít už v srpnu. Do jedné z rolí v novince byl teď obsazen kontroverzní herec Jared Leto, opředený příběhy o špatném chování na place nebo problematických vztazích s mladými ženami. Režisérem projektu by se pak měl stát Joachim Rønning, jenž stojí za posledními Piráty z Karibiku.

Alec Baldwin byl obviněn za neúmyslné zabití

Předloni při natáčení westernu Rust zemřela kameramanka Halyna Hutchins, když ji herec Alec Baldwin omylem postřelil zbraní, která měla mít jen slepou munici. Baldwin na svoji obranu opakovaně říkal, že byl přesvědčený, že nikomu nemůže ublížit a vina je na straně filmového zbrojaře. Americký soud ale teď rozhodl, že připustí herce spolu se zbrojařkou Hannah Gutierrez-Reed obvinit z neúmyslného zabití. To může pro oba znamenat potenciálně až osmnáct měsíců vězení. U obou ale také existují argumenty pro jejich nevinu.

Co si dnes pustit

JUNG_E

Netflix | Sci-fi | 2023 | 98 min. | ČSFD

Reprofoto: Netflix/YouTube Film JUNG_E

Režisér Sang-ho Yeon před několika lety představil svěží pojetí zombie hororu ve Vlaku do Pusanu, teď se stejnou kreativitou přistoupil k akčnímu sci-fi o umělé inteligenci. JUNG_E se odehrává v daleké budoucnosti, kde zbytky lidstva na vesmírné stanici ohrožuje válka. Rozhodující má být zapojení nového typu bojového androida, jehož umělá inteligence kopíruje mysl skutečné válečnice. Snímku se dostalo chvály kritiků jak za zábavné akční scény, tak za zajímavé myšlenky o třídní společnosti, technologiích i zapojení umělé inteligence v kapitalismu.

Blue Valentine: Milostný příběh

HBO Max | Drama | 2010 | 112 min. | ČSFD

Reprofoto: Rotten Tomatoes Classic Trailers/YouTube Film Blue Valentine: Milostný příběh

Ryan Gosling se stal hvězdou díky romanci Zápisník jedné lásky, o několik let později se ale objevil v zajímavějším, tematicky spřízněném Blue Valentine. Toto romantické drama ukazuje druhou stranu mince vztahů, když pomocí retrospektiv a kontrastů mapuje rozpad velké lásky. Oba se snaží manželství, které uzavřeli v příliš nízkém věku, zachránit, tentokrát nás ale žádný šťastný konec nečeká.

Vzestup Osmanské říše

Netflix | Historický | 2020-2022 | 2 série | ČSFD

Reprofoto: Netflix Türkiye/YouTube Seriál Vzestup Osmanské říše

Před týdnem jsme doporučovali kvalitní turecké sci-fi, dnes můžeme navázat ještě lepším historickým seriálem o vzestupu Osmanské říše v patnáctém století. Výpravné dokudrama úzce sleduje skutečné dějiny a byť například v zobrazování tureckého sultána Mehmeda II. není tak docela objektivní, nabízí zajímavý pohled do evropské minulosti. A díky svému audiovizuálnímu zpracování by mělo zaujmout nejen fanoušky historie.

Teritorium

Disney+ | Dokumentární | 2022 | 83 min. | ČSFD

Foto: Disney Dokument Teritorium

Amazonský prales, přezdívaný plíce světa, představuje jednu z předních linií boje za minimalizaci klimatických změn, přesto veřejnost ví tak málo o tom, co se zde děje. Vychvalovaný dokument Teritorium ukazuje boj domorodých obyvatel Uru-eu-wau-wau proti odlesňování, které v brazilské části pralesa mají na svědomí zemědělci a nelegální osadníci. Snímek nabízí řadu úchvatných záběrů přírody, ale také mrazivý pohled na skutečnou zkázu.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. The Last of Us

2. Velma

3. Wednesday

4. Bílý lotos

5. Dobré ráno, Brno!

Nejsledovanější filmy:

1. Babylon

2. Avatar: The Way of Water

3. Menu

4. Bledé modré oko

5. M3GAN

(Obsah byl vytvořen ve spolupráci s ČSFD.)