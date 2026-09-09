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O lyžařském propojení se tu mluví od devadesátek. Špindlerův Mlýn ho teď za 1,2 miliardy získá

Špindlerův Mlýn investuje přes miliardu do lyžařského propojení Medvědína a Svatého Petra. První fáze bude hotová ještě letos.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

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Foto: Melida
Vizualizace nového propojení ve Špindlerově Mlýně
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Zout lyže na Medvědíně, přejet skibusem nebo taxíkem přes celé město a na Hromovce znovu zacvaknout vázání. Letitá rutina návštěvníků Špindlerova Mlýna při přesunu z jednoho svahu na druhý dostává poprvé skutečnou alternativu. O myšlence propojit oba kopce souvislou lyžařskou trasou se sice v Krkonoších mluví už dlouho, teprve teď se ale vize z devadesátých let stává realitou přímo na svahu.

Na přelomu let 2020 a 2021 se už projekt téměř rozběhl, pak ho ale přibrzdilo několik okolností – pandemie covidu, válka na Ukrajině, energetická krize a prudký růst stavebních nákladů. „Projekt Propojení je přitom pro Špindlerův Mlýn zásadní změnou. Nejde jen o lanovku nebo několik stavebních objektů. Vytváříme propojený lyžařský areál, ve kterém se budou lidé moci pohybovat přirozeněji, rychleji a pohodlněji,“ říká René Hroneš, ředitel místního skiareálu, který provozuje společnost Melida. V ní figuruje mezi jinými i známý podnikatel Igor Rattaj.

Nyní už v terénu vyrůstá nová šestimístná lanovka dlouhá 1 400 metrů s kapacitou dva tisíce lidí za hodinu, mosty, sjezdové tratě, propojovací terminál, systém zasněžování z Labské přehrady i navazující infrastruktura. První etapa, která vzniká na místě někdejšího parkoviště P1, bude uvedena do provozu již v letošní zimní sezoně a poprvé umožní přejet na lyžích z Medvědína na Hromovku a do Svatého Petra bez využití auta či skibusu.

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Foto: Melida

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Výstavba druhé části začne v dubnu 2027. Směrem k Medvědínu přibude desetimístná kabinová lanovka, čímž se v následující zimě dokončí propojení v obou směrech. Povede více než 15 metrů nad zemí a překoná obytnou zónu Bedřichov. Místním obyvatelům i ubytovaným hostům nabídne možnost ski-in a ski-out: na sjezdovku tak dojdou během několika minut pěšky, opět bez potřeby přejíždět město autem nebo autobusem.

Pro lyžaře to znamená větší pohodlí, pro město hlavně méně dopravy. Omezení přejezdů mezi areály může ulevit přetíženým silnicím v centru a usnadnit průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému i Horské službě. Zároveň jde o reakci na konkurenci ve východních Krkonoších, kam má z Polska vést nové dálniční spojení. Právě Poláci přitom patří mezi důležitou skupiny klientů Špindlu.

Celková investice vyjde na 1,2 miliardy korun, přičemž téměř polovina se utratí letos. Areál se po dokončení zvětší z dnešních 27 na téměř 40 kilometrů upravovaných sjezdovek.

Proměnou prochází nejen svahy, ale i značka města. Špindlerův Mlýn a skiareál představily společnou identitu od studia OBA Creators, která má sjednotit dosavadní směs různých vizuálů. Staví na motivu propojení a postupně ji mají využívat město, skiareál i další místní subjekty. „Můj zájem je, aby byl Špindlerův Mlýn skvělým horským střediskem minimálně evropského formátu,“ uzavírá starosta Martin Jandura.

Související témata:KrkonošeIgor RattajŠpindlerův MlýnMelida
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