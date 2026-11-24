O této značce se zatím nepíše, brzy ale může přibýt i do vašeho botníku. Obzvlášť pokud nosíte tenisky On
Rakouský Tenhaag dělá tenisky, které klidně vezmete k saku. A když vám na ně cestou do práce někdo šlápne, můžete je beze strachu hodit do pračky.
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Ještě před pár lety byste si možná k obleku automaticky vzali polobotky, dnes k němu ale klidně obujete stejné tenisky od New Balance nebo Asics, ve kterých běžně chodíte. V rakouské firmě Paul Green měli dobrý důvod si této postupné změny všímat. Přes třicet let obouvali hlavně ženy a tenisky už jim přinášely víc než polovinu tržeb. Když se tedy rozhodli poprvé obout i muže, v tom, jaké boty jim nabídnou, měli celkem jasno. A teď mají značku Tenhaag, která se brzy může stát novým hitem.
Abyste zjistili, odkud se to jméno vzalo, museli byste zamířit do Mattsee, městečka asi půl hodiny jízdy od Salcburku. Právě tam sídlí obuvnická firma Paul Green, která proslula jako výrobce dámských bot. Jakmile ale začala hledat název pro svou druhou značku, inspiraci našla přímo ve vlastní adrese. Nachází se totiž v ulici Haag 10. Stačilo obě části prohodit, desítku napsat anglicky a jméno pro novou kolekci tenisek bylo na světě.
Boty pro Tenhaag dostal na starost Torsten Tesche, který v Paul Green vedl vývoj. Přizval si zahraniční designéry a na první kolekci s nimi pracoval v utajení. Jednu z nejdůležitějších věcí si přitom tým nechal doma v Mattsee. Právě tam vznikají obuvnická kopyta, podle kterých bota dostává tvar a na kterých do značné míry záleží, jak vám nakonec sedne.
Při pohledu z boku vám některé modely Tenhaagu možná připomenou tenisky od švýcarského Onu. Svršek z jemné síťoviny působí docela subtilně, pod ním se ale rýsuje výrazně tvarovaná podrážka. I díky ní vypadají trochu jako boty, ve kterých byste si ráno šli zaběhat. V bílé nebo krémové si je ale stejně snadno představíte pod lemem širších kalhot. Zvlášť pokud k saku běžně nosíte tenisky a chtěli byste zkusit něco sportovnějšího.
Parametry k úspěchu měly už na papíře, ale až reálné nasazení tenisek na trh mělo ukázat, zda budou lidé ochotní dát kolem 150 eur i za pár se jménem, které v botníku dosud neměli. První kolekce se dostala na pulty loni na jaře a její rozjezd podle vedení splnil očekávání. Ovšem kolik přesně Tenhaag v prvním roce utržil, si Rakušané nechávají pro sebe. Jeho mateřská firma Paul Green tehdy vykázala tržby 78,5 milionu eur.
O rok později už si Tenhaag k návrhu jednoho z modelů přizval známou německou influencerku. Ta si vzala na starost Easyhaag, kterému přidala stříbrné detaily, a do krabice přibalila druhý pár tkaniček pro ty, kdo si rádi pohrají s tím, jak budou jejich boty vypadat.
Rakušané mysleli i na to, aby se jejich tenisky daly snadno vyprat, což se u světlých modelů hodí hlavně ve chvíli, kdy je venku mokro a bláto. Stačí vyndat stélky, dát boty do pracího sáčku a vyprat je na třicet stupňů bez aviváže. Pak je necháte uschnout při pokojové teplotě. Při testech výrobce se první známky opotřebení způsobeného praním objevily až po osmém vyprání, díky čemuž mohou vydržet i několik let.
Je to ale design, který je hlavním důvodem, proč tenisky této relativně neznámé značky vyzkoušet. A právě díky němu může Tenhaag časem na trhu trochu zamíchat kartami. Nike se pořád snaží zvrátit pokles prodejů a pokud už se vám adidasky Samba na ulicích trochu okoukaly, možná to máte podobně i s teniskami od Onu nebo Asics.
Pro Rakušany je to docela dobrá příležitost oslovit lidi, které sportovní tenisky k saku pořád baví, jen by si k němu zase jednou rádi obuli něco, co na příští poradě nebude mít na nohou i kolega.