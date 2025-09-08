Obří deal české e-commerce. Ondřej Tomek prodává Shoptet za miliardy korun novému majiteli
Firma změnu vlastníka potvrdila, konkrétní jméno však nechce zmiňovat. Tajemná je i ohledně výše transakce, má ale jít o miliardy korun.
Na platformě Shoptetu běží v Česku, na Slovensku a v Maďarsku přes čtyřicet tisíc e-shopů včetně u nás známých jmen jako Havlíkova apotéka, elektrospotřebiče Rohnson, Erika Fashion či Angry Beards. Jen v Česku přes spolupracující obchodníky loni proteklo 79 miliard korun, tedy asi čtyřicet procent celé e-commerce. Firma se tak do výrazné míry podílí na tom, jak zdejší trh vypadá. Teď dochází k zásadní změně – její dosavadní majitel a miliardář Ondřej Tomek ji prodal.
Informaci s odvoláním se na své zdroje původně přinesly Hospodářské noviny s tím, že za přibližně 150 milionů eur (asi 3,5 miliardy korun) Shoptet údajně kupuje belgická společnost Team.blue. To následně na sociální síti X dementoval sám Tomek, jenž ve firmě držel podíl přes svůj fond Impulse Ventures: „Nevím, kde HN berou informace o prodeji Shoptetu, od nás nikdo nic oficiálně nezveřejňoval, a navíc ta částka absolutně nesouhlasí. Shoptet má rozhodně vyšší cenu.“
Nakonec ale společnost prodej oficiálně potvrdila, byť nechce komentovat, kdo byl kupcem. „Můžeme potvrdit, že společnost Shoptet změnila majitele. Podrobnosti k prodeji si jednotlivé strany nepřejí prozrazovat ani komentovat. Hodnota transakce však byla výrazně vyšší než částka uvedená v médiích,“ reagoval pro CzechCrunch mluvčí firmy Tomáš Holý. Zároveň dodal, že pro klienty Shoptetu se tímto krokem nic nemění: „Poskytované služby budou nadále fungovat tak, jak byli doposud zvyklí.“
Shoptetu se přitom dlouhodobě daří růst. Podle auditovaných hospodářských výsledků loni zvýšil své tržby o 27 procent na 710 milionů korun. Provozní konsolidovaný zisk EBITDA (před zdaněním, úroky a odpisy) činil 269 milionů korun. „Segment malých a středně velkých podnikatelů v e-commerce u nás stabilně roste, a to rychleji, než je obvyklý průměr trhu,“ komentoval výsledky dočasný ředitel Jan Hospodka.
Hospodka nastoupil do čela firmy, když po čtyřech letech skončil ředitel Samuel Huba, jehož nástupce se stále hledá. Shoptet ale i coby dočasný šéf nastavil na růstovou trajektorii, a to zejména díky produktovým novinkám.
„Celkové tržby e-shopařů tvořily zhruba 40 procent tuzemské e-commerce, tedy 79 miliard korun. To bylo v meziročním srovnání o 40 procent více. Právě díky těmto podnikatelům roste i samotný Shoptet,“ doplnil Hospodka s tím, že jen v prvním pololetí celkové příjmy Shoptetu činily 400 milionů a EBITDA 152 milionů.
Pro Shoptet nejde o první změny majitelů. Ještě v roce 2009 jej rozbíhal Miroslav Uďan společně s Tomášem Krejčím, jenž se z firmy ale později stáhl. Ondřej Tomek se svým fondem Impulse Ventures do společnosti vstoupil v roce 2014 a svůj podíl pomalu navyšoval. Dle informací CzechCrunche měl být Shoptet nakonec oceněn minimálně na jednu miliardu korun, pro Tomka tak jde o povedenou investiční „sázku“.