Od kickboxera ke zločinci. Sága kolem misogyna Andrewa Tatea pokračuje, teď se do ní zapojil i Trump

Od kariéry kickboxera a kontroverzního influencera až po obvinění v jednom z nejsledovanějších soudních procesů posledních několika let. Andrew Tate je jméno, které vyvolává rozpolcené reakce na sítích i mimo ně. Zatímco rumunské i britské úřady ho viní z obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování, konzervativní muži k němu vzhlížejí jako ke svému vzoru. Donalda Trumpa nevyjímaje – americká administrativa se teď do případu zapojila a požaduje po Rumunsku, kde byl Tate zadržen, aby mu zmírnilo soudní dohled.

Osmatřicetiletý Andrew Tate pochází z amerického Washingtonu, D.C., vyrůstal ale ve Velké Británii a má tak dvojí občanství. Nejprve se proslavil jako profesionální kickboxer, který získal několik světových titulů. Spolu s nárůstem popularity ale rostla i jeho aktivita na sociálních sítích. Na nich začal sdílet své konzervativní názory na téma mužské nadřazenosti nebo toho, jak dosáhnout bohatství.

Založil dokonce online akademii Hustler’s University, která měla učit mladé muže, jak vydělávat peníze online. Platformu pak rozšířil na projekt Real World, jeho cíl ale zůstal v podstatě stejný. Díky tomu Tateova popularita na sítích dál rostla, stále více ale přibývalo i těch, kteří jeho výroky a názory považovali za misogynní a sexistické. Tate se například nechal slyšet, že ženy samy nesou částečnou zodpovědnost za svá znásilnění, nebo že se v manželství stávají majetkem mužů.

Podle všeho ale nezůstal influencer jenom u slov. Do oficiálního hledáčku se spolu se svým bratrem Tristanem dostal v prosinci 2022, když byl zadržen rumunskými úřady na základě podezření z organizování zločinecké skupiny zaměřené na sexuální vykořisťování žen. Podle vyšetřovatelů sahala jejich činnost už do roku 2021, kdy měli bratři nalákat několik žen pod záminkou romantických vztahů, následně je izolovat od okolního světa a donutit je k práci v online pornoprůmyslu – a to s využitím fyzického i ekonomického zastrašování.

Po zadržení byli bratři ve vazbě do března 2023, kdy soud rozhodl o jejich propuštění do domácího vězení. V srpnu téhož roku pak proti nim byla vznesena druhá obžaloba, tentokrát zahrnující obvinění z praní špinavých peněz a obchodování s nezletilými. Koncem loňského roku byl případ vrácen prokurátorům k přepracování.

V březnu 2024 byli Andrew a Tristan Tate zadrženi znovu, opět v Rumunsku, tentokrát ale na základě nového evropského zatykače vydaného britskými orgány. Právě v Británii proti nim byla totiž vznesena obvinění ze sexuálního násilí mezi lety 2012 a 2015. Současně se objevila nová žaloba i ve Spojených státech, pro změnu kvůli obviněním souvisejícím s jejich internetovým byznysem.

Any „man“ who dislikes Trump is spiritually broken. Your innate manhood has been destroyed by Satan. There isnt a red blooded man alive who can possibly dislike Donald Trump. — Andrew Tate (@Cobratate) January 20, 2025



Po celou dobu se přitom Andrew Tate prezentuje jako oběť politicky motivovaného útoku. Na sítích opakovaně tvrdí, že je terčem konspirace elit, feministek a médií. Je to právě jeho osoba, která přispívá k rozdělování společnosti – pevnou základnu podporovatelů má Tate v takzvané manosféře, tedy online komunitě zaměřené na propagaci především toxické maskulinity a kritiky jakékoliv formy feminismu.

Teprve v lednu 2025 byli bratři Tateovi opět propuštěni z rumunského domácího vězení a přešli do režimu soudního dohledu, což jim sice umožňuje pohybovat se po zemi, do zahraničí ale vycestovat nemohou. Právě proto se teď do případu zapojil staronový americký prezident Donald Trump.

Ten totiž spolu se svou administrativou lobbuje za to, aby Rumunsko omezení uvalená na bratry Tateovy zmírnilo. U tamních úřadů měl údajně vyjednávat i Trumpův zmocněnec Richard Grenell, který měl žádat o navrácení jejich pasů, díky čemuž by mohli oba muži zemi opustit. Proč? Protože oba dva Trumpa velmi aktivně podporují a protože právě Trump je politikem, kterému hlasy z konzervativní manosféry pomohly vyhrát volby.

Spekulace o politických vazbách bratrů Tateových se ale objevují i kvůli jejich vlastnímu vlivu na Trumpovo vítězství. Mladší Tristan například na síti X prohlásil, že nebýt jeho bratra, miliony mladých mužů v Evropě i Spojených státech by dnes neměli na svět pravicový názor.

A podle všeho se příliš nemýlí – už během amerických podzimních voleb se spekulovalo o tom, že se mezi mladými lidmi zrodila rozdělená generace a že se nůžky i nadále rozevírají. Zatímco ženy vzhlížejí k liberální zpěvačce Taylor Swift, mladí muži se inspirují právě konzervativcem Andrewem Tatem.

O dalším vývoji v případu Tateových tak rozhodne několik faktorů. Pokud rumunské úřady uzavřou vyšetřování a případ postoupí k soudu, mohli by bratři čelit trestnímu řízení v Rumunsku, případně být vydáni do Británie. Kdyby naopak pokračoval diplomatický tlak ze strany americké administrativy na Rumunsko, bylo by otázkou, kam až může zajít.