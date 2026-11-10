Zakladatel Notina se vydal do gastronomie. Stojí za restaurací v centru Prahy a pomáhal ji i tvořit
Michal Zámec si vybudoval jméno díky e-commerce, v posledních letech se ale vrhnul do developmentu. A to ho teď přivedlo i do gastronomie.
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Poslední tři roky tady bylo staveniště, předtím nepříliš lákavá drogerie. Teď je ale atmosféra v rohu rušné křižovatky mezi tramvajovou zastávkou Bílá Labuť a Florencí úplně jiná – objevil se tu totiž podnik, ze kterého sálá klid až ven na ulici. Jmenuje se Greenery 1060 a kromě toho, jak působí a že v něm ochutnáte nečekaně dobrá provedení klasických českých jídel, je zajímavý i tím, kdo je za ním. Nová restaurace je totiž součástí projektu hotelu Origin Prague, který postavila developerská firma zakladatele Notina Michala Zámce a on sám se na jejím směřování podílel.
Když se řekne Greenery, nejspíš vás napadne zeleň – a té tu najdete požehnaně. Přední část restaurace jí má totiž pokrytou jednu celou stěnu. K nim ale patří ještě elegantní interiér, ambientní osvětlení, jehož intenzita se mění podle fáze dne, nebo ve všem dobře patrný důraz na detail. A právě tahle kombinace vytváří příjemnou atmosféru, která dokáže promlouvat i skrze velkorysé okenní tabule.
K rostlinám ovšem název podniku odkazovat nemá. „Greenery je svěžest, čerstvost, čistota a jednoduchost, což odráží to, jak tu k jídlu přistupujeme, a ne, co servírujeme,“ říká Michal Mandys, který má chod restaurace na starosti. „Je ale pravda, že několik lidí si díky tomu myslelo, že jsme vegetariánský nebo veganský podnik,“ dodává se smíchem.
Zelenina ovšem i tak hraje v místních pokrmech důležitou roli. „Neodsouváme ji automaticky na kraj talíře, ale chceme zdůraznit, že může být hlavním prvkem jídla a kuchařsky stejně zajímavou surovinou jako maso nebo ryba,“ vysvětluje šéfkuchař Jakub Pyszko.
Ochutnat od něj můžete třeba křupavé pečené mrkve, jemný liškový krém, dýňové ravioly i čočkový salát, stejně jako hovězí po burgundsku, smažený telecí řízek nebo tatarák či jesetera. Kuchyně se hlásí k tomu, co nazývá středoevropskou fusion, čímž chce říct, že dělá všem dobře známá jídla z našeho regionu, jen v o něco lehčí a modernější verzi.
Výsledkem je menu, které vás v kontrastu s vytříbeným interiérem na první pohled možná překvapí. Právě proto, že na něm najdete neokázalé pokrmy, jako je řízek nebo hovězí vývar. Je to ale záměr. Stejně jako to, aby se à la carte nabídka, která se má pravidelně obměňovat, vešla na jednu dvoustranu. To je ona jednoduchost a čistota, a jakmile ochutnáte, dojde vám, že jejich precizní provedení přesně zapadá do místního konceptu.
„Mám rád kvalitní jídlo, ale nepotřebuji kolem něj velké divadlo. Oceňuji dobré suroviny, poctivou přípravu a obsluhu, která ví, co dělá, a přitom je přirozená. A přesně to jsme tu chtěli vytvořit,“ říká jeden z nejbohatších Čechů Michal Zámec, jenž patří mezi muže, kteří za podnikem stojí. Známý je zejména coby zakladatel kosmetického kolosu Notino, před časem se ale z jeho aktivního vedení stáhnul a v posledních letech napnul svou pozornost do developmentu. A díky němu se teď dostal i k restauraci.
Greenery 1060 je sice samostatnou značkou, je ale i součástí širšího záměru hotelu Origin Prague. Za ním najdete developerskou společnost Urbaneo a za ní zase Zámce a jeho parťáka Jana Zemana. Na kontě už mají projekty nájemního bydlení v Praze a Brně, výpad do hospitality ale podnikli první. A sám Zámec se aktivně do vymýšlení konceptu hotelu i restaurace zapojil.
„Podílel jsem se na celkovém směřování i konkrétních detailech. Zajímalo mě, jak budou jednotlivé části fungovat dohromady a jak se bude u nás host cítit. V restauraci jsme chtěli vytvořit prostředí, kde dostanete opravdu dobré jídlo, ale zároveň si tam budete připadat uvolněně a bez zbytečné okázalosti. Velmi se zapojoval ale především můj společník Jan Zeman, jemuž patří velký díl zásluh,“ dodává.
Jak restaurace, tak i hotel se otevřely na začátku září a na nezájem si zatím stěžovat nemůžou. A i když každý představuje samostatný byznys, jsou úzce provázané. A to nejen tím, že Greenery 1060 servíruje hotelovým hostům každé ráno snídaně, v její zadní části najdete poloautomatizovanou hotelovou recepci a ve vnitrobloku sdílí i lákavý prostor k posezení. Oběma projekty prostupuje i snaha představit zahraničním návštěvníkům Prahu trochu jinak, než jak to dělají klasické průvodce.
„Praha je přece mnohem víc než jen Pražský hrad a Karlův most, na které narazíte všude,“ míní Michal Mandys, „vybrali jsme proto sedm moderních a bez problému dostupných míst, která stojí za vidění a na která jsme se rozhodli upozornit.“ Vnitřní dvorek tak zdobí velký murál, který tyto lokality – Štvanickou lávku, vzducholoď Gulliver na střeše holešovického DOXu, klášter v Emauzech, viniční altán v Grébovce, Rudolfinum, letenský metronom a areál na vršku Petřína – zachycuje.
Každou hodinu se také na velké venkovní obrazovce pustí jeden z krátkých filmů, jež o nich stvořil režisér David Ondříček. Ve vybraných pokojích, kterých má hotel celkem 81, je pak jedna ze staveb také zobrazena a na všech najdete variaci na dětskou papírovou hru nebe, peklo, ráj. Tu si můžete, pokud máte hravou náladu, vyzkoušet, jedno z míst vylosovat a dozvědět se o něm víc. Kouzlo některých pokojů ale mimochodem spočívá i v tom, že v nich najdete původní dřevěné podlahy – jen na stropě.
„Pár hostů už říkalo, že se díky nám na tato místa vydalo, a byli rádi, že jsme je na ně upozornili,“ podotýká opět Michal Mandys. V restauraci se pak tato sedmička propisuje do sedmi speciálních drinků – Green Mirror z ginu, bazalky a sody zrcadlí petřínské bludiště, Two Sides z whisky, limety a zázvorového piva ukazuje, že Štvanická lávka spojuje dva svébytné břehy Vltavy, kořeněný a jablečný The Maestro má zase evokovat teplo koncertního sálu a pečlivě komponovanou hudební skladbu.
Greenery 1060
Adresa: Na Poříčí 39, Praha 1
Typ podniku: restaurace
Otevírací doba: pondělí až neděle 11:00–23:00
Kromě městské osvěty v Greenery 1060 ale taky pomáhají vytvářet atmosféru podniku, který nemusí být jen rychlou zastávkou na jídlo. Po dvou měsících provozu se sice potvrdilo, že velmi silné tu jsou – jak ostatně tvůrci od začátku předpokládali – obědy. „Chodí sem hodně lidí z kanceláří z okolí a už i opakovaně, za což jsme rádi,“ říká Mandys.
Ambice ale sahají mnohem dál. „Chceme, aby lidé do Greenery chodili cíleně za jídlem nebo večerním zážitkem, a máme určitě ambici oslovit nejen lidi, kteří v okolí pracují, ale i ty, kteří tu tráví volný čas,“ popisuje Michal Zámec.
Úvodní pozornost pomůže, ale rozhodující je, jakou zkušenost lidé dostanou při každé další návštěvě.
Ve sklepě pod restaurací proto najdete i samostatný wine bar. S vlastní provozní dobou, personálem i nabídkou, kterou tvoří plejáda českých i zahraničních vín, jež odráží i chutě majitelů, kteří jsou dlouhodobě spjatí s jižní Moravou. „Rádi bychom tu vytvořili živé místo, které si získá jméno na pražské večerní scéně,“ poodhaluje svůj další cíl Zámec. A nemluví do vzduchu, místní sommelier Eduard Hruška už má kolem sebe prý několik věrných zákazníků. „Ti už ani neříkají, že jdou do wine baru, ale rovnou hlásí, že jdou za Edou,“ směje se znovu Michal Mandys.
Jestli se všechny tyto ctižádostivé plány naplní, ukáže samozřejmě až čas. Dobře vědomý si toho je i Michal Zámec, s pokorou proto dodává, že chce hlavně podnik, který bude fungovat dobře a dlouhodobě. „To je hlavní měřítko. Úvodní pozornost pomůže, ale rozhodující je, jakou zkušenost lidé dostanou při každé další návštěvě,“ říká.
Co se dalších plánů týče, další samostatný gastronomický projekt momentálně s Janem Zemanem v Urbaneu nechystají. Neznamená to ale, že se nějaký nezrodí v rámci jejich dalších developerských projektů.
„Tam máme naopak velké plány. Připravujeme multifunkční budovy, které propojí bydlení, obchodní prostory a služby, a v nich bude mít přirozeně své místo i gastronomie,“ vypočítává Zámec. „Chystáme také nádherné wellness centrum v centru Prahy. A u těchto projektů samozřejmě přemýšlíme o tom, jak vytvořit místa, kam budou lidé chodit a která jim nabídnou něco navíc. Greenery je jedním z příkladů tohoto přístupu,“ uzavírá.