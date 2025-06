Od nuly k ShopRoku. Agentura ukazuje, jak se správně nastaveným marketingem porazit konkurenci

Uložit 0

Robin Krejčík rozběhl na první pohled netradiční online byznys. Na e-shopu ProLicence prodává, jak napovídá samotný název, legální licence k různým softwarům, kde mezi nejpopulárnější patří například operační systémy a programy od Microsoftu, ale také třeba od Adobe či Avastu. Jde o relativně malý segment e-commerce trhu, kde si zároveň silně konkuruje několik hráčů. Ve spolupráci s agenturou PPC Profits si ale dokázal vybudovat silnou pozici díky správně nastavenému online marketingu. A získal také ocenění.

„E-shop ProLicence je jedním z klientů, které doprovázíme doslova od nuly a pomohli jsme jim k stabilnímu byznysu,“ popisuje zakladatel PPC Profits Tomáš Čupr, jenž navzdory shodnému jménu nemá žádný příbuzenský vztah se zakladatelem Rohlíku a dalších online byznysů. Internetovému marketingu se v PPC Profits věnují již od roku 2008, aktuálně v digitální agentuře pracuje třicet lidí a ve spolupráci s klienty – mezi které patří i značky jako Nestlé, PPF Banka, VUT či Adidas – realizovali téměř 1 900 projektů, dalších 385 momentálně probíhá.

Jedním z klientů je i zmiňovaný e-shop ProLicence, pro nějž přes svou sesterskou agenturu SEO Consult od roku 2021 firma zabezpečuje správu PPC kampaní i optimalizaci pro organické vyhledávání (SEO). ProLicence předtím také čelil slabým výsledkům placených kampaní na Google Ads, Meta Ads i Skliku – a právě s tím potřeboval pomoct.

„Díky optimalizaci kampaní se podařilo dosáhnout výrazného zvýšení tržeb – aktuálně přesahují jeden milion korun měsíčně. Současně se nám podařilo udržet náklady (PNO) na úrovni kolem 15 procent,“ přibližuje Čupr. Optimalizace SEO pak e-shop vynesla na vyšší pozice ve vyhledávačích, což vedlo k nárůstu organické návštěvnosti a k rozšíření zákaznické základny.

Od roku 2022 se agentura pro ProLicence stará také o automatizovaný bidding ve srovnávačích Heureka a Zboží.cz, kde se výsledky projevily již po prvních měsících. „Výrazně se nám podařilo zvýšit viditelnost nabídky na Zboží i Heurece. Tyto platformy oslovují zákazníky ve fázi, kdy již mají o produkt zájem a hledají nejlepší nabídku, což přirozeně vede k vyšší míře konverze,“ popisuje Krejčík a doplňuje, že došlo i ke zlepšení poměru mezi náklady na inzerci a vygenerovaným obratem včetně posílení důvěryhodnosti e-shopu u nových zákazníků. Úspěchem je také získání ocenění ShopRoku 2024 od Heureky v ceně kvality.

I když má za sebou PPC Profits i velké klienty, jeho cílová skupina jsou spíš menší a střední e-shopy, které si běžně nemohou dovolit vlastní specialisty. „Expert na PPC bere i 70 tisíc měsíčně, menší obchodníci je ale nepotřebují na plný úvazek. U nás mají klienti k dispozici seniorní specialisty od sedm tisíc měsíčně,“ přibližuje Čupr.

Zatímco PPC Profits se specializuje na výkonnostní marketing, SEO Consult se věnuje dlouhodobému růstu přes organické kanály. „Obě značky mají částečně společný tým, ale různě profilované služby i komunikační styl směrem ke klientům. Jejich rozdělením zároveň ukazujeme, že neřešíme všechno pro každého, ale zaměřujeme se na to, v čem jsme opravdu silní,“ přibližuje Čupr.

Do budoucna má přitom plánů hodně. „Když to řeknu jednoduše – nezůstáváme stát,“ popisuje s tím, že v agenturách nadále inovují, sledují trendy a testují nové přístupy. „Nepřemýšlíme nad kampaněmi jako nad výstupy, ale jako nad byznysovými nástroji. To je důvod, proč se k nám klienti vrací, kvůli důvěře. Ta se nedá koupit, musí se dlouhodobě budovat,“ dodává Čupr.