Od příštího ledna dostanou Kasárna Karlín nového nájemce. Nastěhuje se sem UMPRUM

Uložit 0

Před pár dny se do karlínských kasáren vrátil gastroprovoz a s ním i různé kulturní akce, od Nového roku k němu přibudou také studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Městská společnost Trade Centre Praha podepsala se školou smlouvu, na základě které se sem UMPRUM může nastěhovat už v lednu. Praha si tak chce vyzkoušet, jak to může jednou v komplexu vypadat.

Hlavní město chce mít v budoucích kasárnách prostory pro různé hráče. Počítá se s vědecko-technologickým parkem, zázemím pro startupy, bydlením nebo třeba gymnáziem. Zároveň už dříve zástupci metropole uvedli, že by tady rádi viděli i ateliéry UMPRUM. Zatím to je jen na zkoušku. Vysoká škola se do kasáren nastěhuje kvůli rekonstrukci stávajícího objektu. Spolu s tím by mělo dojít k úpravám druhého nadzemního podlaží karlínské budovy tak, aby ho škola mohla využívat podle svých potřeb. To vše je součástí nově podepsané smlouvy.

„Působení UMPRUM v objektu karlínských kasáren nijak neohrozí či neomezí současný kulturně-společenský provoz, který se nedávno podařilo restartovat. Celkový potenciál této chráněné kulturní památky je obrovský, ačkoli stávající technický stav vyžaduje další významné investice,“ uvedl pražský radní pro oblast majetku Adam Zábranský. Podle radního pro územní rozvoj Petra Hlaváčka je pronájem důležitý i pro město. „Před celkovou rekonstrukcí budovy si ověříme možnosti vzdělávací funkce areálu, včetně provozu ateliérů a pohybu studentů,“ dodal.