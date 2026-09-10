Od skla přes módu až po legendární ABC. V Praze dnes začíná Czech Design Week, rozprostře se po celém městě
Třináctý ročník Czech Design Weeku potrvá do neděle a představí přes stovku tvůrců. Ty najdete nejen v Mánesu, ale třeba i v Rothmayerově vile.
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Praha bude následující čtyři dny patřit designu. Dneškem totiž začíná třináctý ročník Czech Design Weeku, který letos propojí přes stovku etablovaných i začínajících designérů a umělců. A zatímco jeho hlavním centrem zůstává Galerie Mánes, za programem se tentokrát vyplatí vyrazit i na Florenc, Břevnov nebo do menších galerií, obchodů a podniků v centru města.
Hlavní přehlídku s téměř stovkou vystavujících hostí tradičně Galerie Mánes. Na jednom místě se tu potká produktový a interiérový design, sklo, šperky, móda i projekty pracující s novými technologiemi. Festival přitom nestaví jen na zavedených jménech a výraznou část prostoru dává tvůrcům, kteří se na české designové scéně teprve prosazují.
Právě nastupující tvorbě patří také jedna z hlavních letošních novinek. Čtvrtá edice kurátorské výstavy New Generation se poprvé přesouvá do hlavní budovy Muzea Prahy na Florenci. Představí 22 autorů a autorek z oblasti designu i umění, od produktového designu a nábytku přes sklo a módu až po malbu. Nejde přitom nutně o studenty nebo tvůrce vymezené určitým věkem, jejich společným jmenovatelem má být spíš výrazný autorský rukopis a potenciál ovlivnit další směřování české scény.
Z Mánesa až do Rothmayerovy vily
Czech Design Week se ale letos rozpíná mnohem dál po Praze. Jednou z netradičních zastávek bude Dům U Zlatého prstenu na Starém Městě, kde vznikla výstava ABC: 70 let plných překvapení. Připomene historii časopisu i jeho slavné papírové vystřihovánky, od robota Abíka a elektronického Kočkochodu Abina až po Dirkon, funkční fotoaparát sestavený z papíru. Součástí budou také práce studentů výtvarné školy Václava Hollara a přednášky zástupců redakce ABC.
Za designem ale můžete letos poprvé vyrazit i do Rothmayerovy vily na Břevnově, jednoho z výrazných děl architekta Otty Rothmayera. Současné objekty se tu potkají s původním interiérem historického domu a jeho zahradou, kterou ve svých fotografiích zachycoval Josef Sudek.
Tím festivalová mapa zdaleka nekončí. Do programu se zapojí galerie a obchody Artisème, The Design nebo Via Concept Store, ale také Hotel Cube, Alma Prague či showroom Etna iGuzzini. Zastávku si můžete udělat také v Kavárně Slavia a sousedním Baru Forbína, přičemž Slavia na dobu festivalu připravila speciální dezertní menu. Mezi další místa patří například Bang & Olufsen na Starém Městě, Ademi shop & café, František Jungvirt Studio Boutique, Klimchi Boutique nebo Xiaomi Store.
A kdo si chce udělat výlet za architekturou, může vyrazit i kousek za Prahu. Součástí letošní festivalové mapy je také Volmanova vila v Čelákovicích, jedna z nejvýznamnějších funkcionalistických staveb své doby. Na konci třicátých let ji pro průmyslníka Josefa Volmana a jeho rodinu navrhli architekti Jiří Štursa a Karel Janů. Vila je přístupná v rámci komentovaných prohlídek, vstupenky je ale potřeba zakoupit samostatně.
Setkání s designéry i módní přehlídka
Během čtyř dnů se budou konat také přednášky, workshopy, komentované prohlídky a setkání přímo s designéry. Festival pak v neděli 13. září od 18 hodin v Mánesu uzavře vyhlášení Czech Design Award. Ocenění se zaměřuje mimo jiné na to, jak autoři pracují se svou festivalovou prezentací, instalací a samotným výstavním prostorem.
S festivalem je navíc propojený také páteční program módní přehlídky We’re Next ve SmíchOFF Office a držitelé vstupenky na Czech Design Week na něj mají vstup zdarma.