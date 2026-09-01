Odešel z role CEO a byznys se zadrhl. Přemýšlel jsem i o prodeji, ale už jsem zpět a zase rosteme, říká
Zakladatel Brainmarketu Jiří Votava nedávno popisoval, jak udělal skvělé rozhodnutí, když opustil vedení své firmy. Jenže to nakonec nebylo na dlouho.
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Ještě před pár měsíci mluvil Jiří Votava o předání exekutivy jako o jednom z nejlepších kroků, které kdy jako zakladatel udělal. Doporučoval ho každému, kdo stojí v čele vlastní firmy. Dnes ten samý muž sedí znovu v křesle CEO miliardového e-shopu Brainmarket s doplňky stravy a nootropiky, protože se situace vyvinula jinak, než plánoval. „Bylo by opravdu skvělé, kdyby to tak fungovalo. Kdybych dokázal sehnat někoho, kdo vezme mou vizi a dokáže ji zpětinásobit nebo ji realizuje alespoň v takovém měřítku jako já,“ říká a pro CzechCrunch otevřeně popisuje, co se přesně stalo.
Ve funkci výkonného ředitele Brainmarketu, jehož obrat loni poprvé přesáhl miliardu korun a provozní zisk EBITDA činil 120 milionů, ho letos v dubnu nahradil tehdejší finanční ředitel firmy Tomáš Černý. Byl to krok, který Votava v červnovém podcastu Money Maker prezentoval jako vyzrálé rozhodnutí zakladatele, jenž umí pustit otěže z rukou a věnovat se místo operativy strategii a novým myšlenkám. Realita ale dopadla jinak. Bez Votavy v exekutivě začal Brainmarket ztrácet svou růstovou dynamiku.
„Bavíme se o tom, že jsme meziročně přestali růst. A vzhledem k tomu, že jsem na to upozorňoval na poradě a pak viděl, že se nic neděje, tak mě to vyděsilo,“ vzpomíná Votava, který měl v plánu vyrůst na 1,5 miliardy, tedy zhruba o půlku. Rozhodujícím impulsem se pro něj nakonec stala prezentace od kolegy Marka Tomíčka, který v Brainmarketu působí od jeho začátku, nyní jako manažer rozvoje. Votavovi ukázal data, z nichž prý bylo znát, jak firma postupně padá a jak v ní zavládla „skoro až lhostejnost“.
Původem ostravskému e-shopu navíc podle Tomíčka chyběl faktor zakladatele, který se zeptá, kdy to bude, a občas na někoho udělá i „bubu“, aby dosáhl výsledku. „To bylo pomyslné poslední zazvonění zvonečku, když mi řekl, že chybí faktor Votava. Najednou se mi napumpovala vlčí krev do těla a řekl jsem si, že se musím vrátit, abych firmu nasměroval zpátky na vrchol,“ vzpomíná devětatřicetiletý podnikatel na moment, kdy padlo rozhodnutí o návratu do exekutivy.
Ten faktor si přitom Votava budoval od úplně jiných začátků. Jak vyprávěl v podcastu Money Maker, který si můžete pustit níže, jako student v Ostravě přemýšlel, čím se uživit, a hledal aktivitu, která nevyžaduje velký vstupní kapitál. Zjistil, že lidé na internetu často shánějí čištění koberců. Tak si od rodičů půjčil dvanáct tisíc na stroj a peníze jim vrátil během půl měsíce. „To bylo moje úplně první podnikání,“ vzpomínal.
Pak – když ho zrovna vyhodili z jednoho předmětu od státnic – se ho kamarád zeptal, jestli nechce dělat seznamky, že jemu zrovna jedna v Česku hezky vydělává. „Tak jsem si řekl, že do toho půjdu, a udělal jsem seznamku v Norsku,“ popisoval Votava. K doplňkům stravy se pak dostal v roce 2015, trh na ně ale tehdy ještě nebyl připravený. Slovo nootropikum většina lidí slyšela poprvé, kamarádi si podle Votavových slov klepali na čelo a on byl za podivína.
V novém byznysu zpočátku tápal a musel ho dotovat ještě z jiných aktivit. Zlomilo se to až o dva roky později, kdy se třetí verze produktu BrainMax stala bestsellerem. „Tehdy jsem si řekl, že už nebude žádný plán B a žádné další podnikání. Budu se věnovat jenom tomuto,“ vyprávěl Votava. A teď už drží otěže své firmy zase pevně v rukou.
Těch čtyř měsíců mimo firmu přitom nelituje. Strávil je převážně s rodinou, chodil s dětmi na procházky po vesnici a podle vlastních slov si hodně utřídil myšlenky. Přemýšlel nad tím, jestli je smyslem života naplno se věnovat rodině, nebo budovat firmu na maximum. „Je třeba také říct, že jsem uvažoval, že bych firmu prodal,“ odhaluje, na co všechno během svých procházek pomyslel. Tuhle myšlenku ale nakonec zase opustil.
Pomohla mu i manželka. Když za ní přišel s tím, že by se chtěl vrátit do exekutivní role, podpořila ho. „Firma jsi ty,“ řekla mu tehdy. A Votava se už dál příliš nerozmýšlel. Jeho návrat se přitom projevil rychle. Po třiceti dnech zpátky v roli CEO se firma vrátila k meziročnímu růstu přes čtyřicet procent, zatímco v červenci, kdy do funkce nastupoval, byla čísla meziročně o pět procent v minusu. Podařilo se to prý, aniž by firma musela utrácet víc peněz, šlo hlavně o to nasměrovat existující prostředky správným směrem.
Cíle si dál nastavuje ambiciózně. Po dalších třiceti dnech čeká růst kolem šedesáti procent a do konce roku by chtěl Brainmarket dostat na osmdesátiprocentní meziroční nárůst. „Moji kolegové vždycky koulí očima, ale role šéfa-zakladatele je právě v zakřivení časoprostoru,“ popisuje Votava svůj přístup k vedení firmy s tím, že úkolem zakladatele je vysvětlit týmu, proč jsou zdánlivě nedosažitelné cíle ve skutečnosti reálné. Nejhorší je podle něj spokojit se s tím, čeho se dá relativně snadno dosáhnout.
Zkušenost s předáním a návratem ho posunula i v otázce nástupnictví. Firmu prý jednou opět předat může, ale jen tomu, kdo v ní vyrostl a nese v sobě její DNA. Naposledy totiž ukázal na člověka, který byl ve firmě teprve rok a půl.
„Kdybych měl jednou firmu předávat, tak si dokážu představit, že by to bylo do rukou právě kamaráda Marka, který za mnou přišel s tou prezentací a spustil ve mně správnou motivaci,“ říká Votava, podle něhož je klíčové, aby budoucí nástupce dokázal převzít pomyslnou pochodeň a uměl v byznysu víc než on sám.
Zároveň si myslí, že u firmy velikosti Brainmarketu, která je podle něj v globálním měřítku stále malá, musí být osobnost zakladatele nadále přítomná přímo v provozu. Své vlastní fungování v roli CEO teď proto plánuje upravit hlavně časově, aby kvůli čtyřem malým dětem využil každou minutu ve firmě co nejefektivněji. Nechce se přitom uzavřít jen do úzkého okruhu lidí z vedení. „Osvědčilo se mi, že musíte být v opravdu velkém detailu, abyste dokázali firmu posunout. Jak se říká, ďábel se skrývá v detailu,“ uzavírá Votava.