Odpor ke gay romanci v Kingdom Come nás trochu vylekal. Není to woke agenda, říká šéf Warhorse

Druhý díl úspěšné hry Kingdom Come českého studia Warhorse nyní sklízí úspěchy a atakuje 3 miliony prodaných kopií – ještě před vydáním se ale dostavila i vlna kritiky. Tu zvedla na sociální síti X konzervativní část hráčské komunity. Ta tvůrcům vytýkala přítomnost černošského lékaře Musy a možnost queer románku hlavního hrdiny Jindřicha.

„Tohle nás před releasem trošku vylekalo,“ říká v podcastu Crunch CEO Warhorse Martin Frývaldský. Celý podcast si můžete pustit ve videu níže, na YouTube nebo Spotify. „Zejména u postavy černošského lékaře Musy jsme čekali, že něco přijde. U gay scény nás to ale překvapilo, mysleli jsme si, že je to naprosto nekonfliktní záležitost,“ popisuje Frývaldský twitterovou výzvu k bojkotu, která se však na prodeji hry nijak neprojevila.

Opačné kritice čelila společnost u vydání prvního dílu Kingdom Come, kdy jiné části hráčů naopak chybělo ve hře zastoupení minoritních skupin a jiných než středoevropských etnik. „Tehdy jsme vydali několik méně šťastných prohlášení, že se tam takoví lidé nemohli ani náhodou vyskytovat,“ naráží Frývaldský na tweety kreativního ředitele Daniela Vávry z roku 2018.

Tentokrát Vávra zveřejnil na síti X vlákno, ve kterém obhajuje rozhodnutí zapojit tyto postavy do hry. Podle jeho slov studio do rozmanitosti nikdo nenutil, gay postava se objevila už v KCD1 a malijský lékař Musa přišel do Čech jako člen královského dvora krále Zikmunda. Frývaldský vysvětluje, že tyto kroky nejsou projevem woke aktivismu, ale snahou o rozvětvení příběhu. „Je to tvůrčí rozhodnutí, rozhodně žádná agenda,“ konstatuje.

Kingdom Come jako Hospoda na Mýtince

Rozporuplný efekt přinesla hra také lokalitám, které se staly předlohou fiktivního světa. Kromě turistických míst, jako je Kutná Hora nebo hrad Trosky, se v KCD2 objevily také vesnice s několika desítkami obyvatel. Ty na zvýšenou pozornost nejsou zvyklé a jejich infrastruktura není připravena na nával přijíždějících fanoušků. Někteří starostové už si na to postěžovali v médiích. „Ty články jsou trochu cimrmanovské – otevřeli si hospodu a přišli jim tam lidi,“ komentuje situaci Frývaldský.

„Já chápu, že když se do nějaké menší obce navalí autobus, může to být problém,“ říká Frývaldský. „Ale zase bych to tak nedramatizoval. Sejde z očí, sejde z mysli, ta prvotní vlna brzy opadne,“ dodává. Studio Warhorse se naopak podílelo na vzniku projektu Kingdom Come Live, který má fanouškům KCD2 nabídnout množství aktivit v reálných lokalitách, které se ve hře objevují.

„Máme hodně community-driven marketing, kdy s fanoušky pracujeme už přes 10 let a jsme s nimi ve velmi úzkém kontaktu,“ vysvětluje Frývaldský motivaci k navázání spolupráce s městy a obcemi na Kutnohorsku, v rámci které vznikne několik turistických stezek a atrakcí. „Je to taková vedlejší aktivita, která ekonomicky nemá žádný význam. Naopak je to spíš nákladné, ale je to ta hezká část,“ dodává CEO.

Proč je Frývaldský proti státním dotacím v herním průmyslu? Jak hodnotí polarizující tweety kreativního ředitele Warhorse Daniela Vávry? A jak si Warhorse chce udržet svou pozici ve špičce světových herních studií? Pusťte si celý podcast.